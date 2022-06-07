"Чорнобиль: Втрачені плівки" – дивіться трейлер нової документалки від HBO

У червні HBO покаже новий документальний фільм про катастрофу "Чорнобиль: Втрачені плівки". Дивіться трейлер!

Американський телеканал HBO анонсував документальний фільм про Чорнобиль, над яким працював режисер Джеймс Джонс та виконавчий продюсер Даррен Кемп.

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Прем'єра документалки запланована на телеканалі HBO на 22 червня 21:00. Після цього фільм буде доступний на стримінгу HBO Max.

Творці фільми обіцяють показати архівні відео та інтерв'ю з очевидцями, які раніше не були опубліковані.

"Через 36 років після вибуху реактора на Чорнобильській АЕС в Радянській Україні нещодавно відкриті архівні кадри та записані інтерв'ю з присутніми малюють емоційний і захопливі портрет масштабів і тяжкості катастрофи, а також того, на що йшла радянська влада. Приховати інцидент, включно з солдатами, які були направлені для "ліквідації" збитків. "Чорнобиль: Втрачені плівки" – це повна, неприкрашена справжня історія про те, що сталося в одній із найменш зрозумілих трагедій XX століття", – написано в описі до фільму на HBO.

Дивіться трейлер фільму "Чорнобиль: Втрачені плівки/Chernobyl: The Lost Tapes":

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