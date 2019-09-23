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Гра собаки з незвичайним другом здивувала мережу (відео)

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Грайливий собака здивував Reddit - фото 1
Грайливий собака здивував Reddit

Собаки відомі тим, що легко знаходять спільну мову з будь-ким, і навіть іншими не надто прив'язаними до людей тваринами. Однак цей веселий пес зумів здивувати і сусідів, і господаря. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком jsgornall поділився відео, на якого його собака Олівер весело гасає поляною зі своїм новим другом. За лічені години допис побачили понад 54 тисячі осіб та більш як тисячу коментарів.

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"Коли я прокинувся сьогодні вранці, моя дружина розповіла мені, що наш пес Олівер вибіг погратися зі скунсом!!! Я б ніколи у це не повірив поки не вийшов перевірити дірку, через яку він проліз. І справді, він ЗНОВУ ганявся за скунсом. На щастя, сусіди зняли це на камеру", – відзначив автор. На відео можна побачити, як собака без будь-яких зайвих думок весело бігає наввипередки зі скунсом. Як відзначили коментатори, господарям пощастило, що смугастий звір не відчув небезпеки та не обдарував пса своїм особливим ароматом.

So....Was woke up this morning to my wife telling me that Oliver, our dog, got out and was playing with a skunk!!! I would’ve never believed it until I went out to check the hole he got out through and he was playing with the skunk AGAIN!! Luckily the neighbors got a video! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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