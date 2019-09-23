Гра собаки з незвичайним другом здивувала мережу (відео)

Собаки відомі тим, що легко знаходять спільну мову з будь-ким, і навіть іншими не надто прив'язаними до людей тваринами. Однак цей веселий пес зумів здивувати і сусідів, і господаря. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком jsgornall поділився відео, на якого його собака Олівер весело гасає поляною зі своїм новим другом. За лічені години допис побачили понад 54 тисячі осіб та більш як тисячу коментарів.

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"Коли я прокинувся сьогодні вранці, моя дружина розповіла мені, що наш пес Олівер вибіг погратися зі скунсом!!! Я б ніколи у це не повірив поки не вийшов перевірити дірку, через яку він проліз. І справді, він ЗНОВУ ганявся за скунсом. На щастя, сусіди зняли це на камеру", – відзначив автор. На відео можна побачити, як собака без будь-яких зайвих думок весело бігає наввипередки зі скунсом. Як відзначили коментатори, господарям пощастило, що смугастий звір не відчув небезпеки та не обдарував пса своїм особливим ароматом.

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