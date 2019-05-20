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Гра престолів відпочиває: американці назвали серіал, який їх вразив
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І хоч увага цілого світу була прикута до фінального сезону "Гри престолів", американцям припав до душі інший серіал, який показали порівняно нещодавно. Дізнайтесь, що ж могло так вразити мешканців США?
Телеканал HBO у травні презентував свій новий міні-серіал "Чорнобиль". Він заснований на реальних подіях трагедії 1986 року на ЧАЕС.
Міні-серіал складається з п'яти серій, які з'являються раз на тиждень. 20 травня вийшла третя серія.
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Попри те, що глядачі ще не бачили всіх епізодів, на сайті IMDB вони вже пристойно оцінили серіал. Майже 20 тисяч користувачів оцінили телесеріал у 9,6 бала з 10 можливих. Зауважимо, що восьмий сезон "Гри престолів" отримав вельми сумнівні оцінки: від 8,0 бала за перший епізод до 4,9 бала за фінальний.
Сайт Rotten Tomatoes, де також з'являються рейтинги фільмів і серіалів, позитивно оцінив "Чорнобиль": його сприйняли 95% критиків і 98% глядачів.
Не обійшлося й без відомих кінокритиків, які позитивно оцінили новий серіал від HBO.
"П'ятисерійна стрічка - це телевізійна подія, яку неможливо пропустити, але вона мучитиме вас, це історія жахів під виглядом історичної документальної драми. Кожна секунда пронизана нудотним переживанням. Знання того, як закінчується ця історія, жодним чином не применшує жаху від споглядання на те, як розгортались події у реальному часі", - пише американська оглядачка Прома Хосла для Mashable.
"На тлі нового серіалу HBO "Чорнобиль" - "Гра престолів" має вигляд комедії", - пише британський оглядач Адріан Генніган для ізраїльського видання Haaretz.
Крім того, закордонні глядачів неабияк оцінили роботу режисерів й акторів, враховуючи той факт, що більшість із них навіть не підозрювали про масштаби трагедії, яка сталася понад 30 років тому.
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