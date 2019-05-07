Гра престолів: творці прокоментували ляп зі стаканом Starbucks

4 серія 8 сезону Гри престолів змусила фанатів не лише активно обговорювати всі події, а й уважніше придивлятись до предметів, адже в одній зі сцен помітили стаканчик з логотипом Starbucks. Продюсери, актори та сама мережа кав'ярень вже відреагували на ляп.

Фінальний сезон Гри престолів приніс не лише змішані емоції, а й відзначився кумедним ляпом у 4 серії. В одній із сцен на столі біля Дейенеріс помітили незвичайне горня - стакан з кав'ярні Starbucks. І поки у мережі активно обговорювали всі події епізоду та промах реквізиторів, творці, сценаристи, а також актори та представники популярної мережі кав'ярень встигли прокоментувати ситуацію.

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Поки продюсер популярного серіалу Берні Колфілд зізнався, що справді стакан був випадковістю, то інші не обійшлися без гумору! Почалося веселе обговорення з мережі Starbucks, на сторінках якої у мережі запитували, чому ж Дені не обрала Драконовий напій, а також розповідали, що дракони п'ють все, що завгодно, і для кави варто прихилити коліно.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6 травня 2019 р.

А на офіційному профілі Гри престолів уточнили, що Дейенеріс обрала не лате, як багато хто подумав, а трав'яний чай.

News from Winterfell.



The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl — Game of Thrones (@GameOfThrones) 6 травня 2019 р.

Не впустила можливість пожартувати і акторка Ліна Хіді, яка грає роль ненависної Серсеї. На своєму Instagram зірка розмістила зимове горня Starbucks.

"Епізод 5... Чи відкриється (Starbucks) в Королівській Гавані? Чи будуть вони використовувати зимові чашки? Чи Серсея отримає своє пряне гарбузове лате?", – відзначила вона в описі.

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