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Гра престолів: творці прокоментували ляп зі стаканом Starbucks
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4 серія 8 сезону Гри престолів змусила фанатів не лише активно обговорювати всі події, а й уважніше придивлятись до предметів, адже в одній зі сцен помітили стаканчик з логотипом Starbucks. Продюсери, актори та сама мережа кав'ярень вже відреагували на ляп.
Фінальний сезон Гри престолів приніс не лише змішані емоції, а й відзначився кумедним ляпом у 4 серії. В одній із сцен на столі біля Дейенеріс помітили незвичайне горня - стакан з кав'ярні Starbucks. І поки у мережі активно обговорювали всі події епізоду та промах реквізиторів, творці, сценаристи, а також актори та представники популярної мережі кав'ярень встигли прокоментувати ситуацію.
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Поки продюсер популярного серіалу Берні Колфілд зізнався, що справді стакан був випадковістю, то інші не обійшлися без гумору! Почалося веселе обговорення з мережі Starbucks, на сторінках якої у мережі запитували, чому ж Дені не обрала Драконовий напій, а також розповідали, що дракони п'ють все, що завгодно, і для кави варто прихилити коліно.
А на офіційному профілі Гри престолів уточнили, що Дейенеріс обрала не лате, як багато хто подумав, а трав'яний чай.
Не впустила можливість пожартувати і акторка Ліна Хіді, яка грає роль ненависної Серсеї. На своєму Instagram зірка розмістила зимове горня Starbucks.
"Епізод 5... Чи відкриється (Starbucks) в Королівській Гавані? Чи будуть вони використовувати зимові чашки? Чи Серсея отримає своє пряне гарбузове лате?", – відзначила вона в описі.
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