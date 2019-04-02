Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів

Офіціант Розі Хан з Равалпінді, що в Пакистані, ніколи не чув про "Гру престолів", поки раптово до нього не почали підходити люди, щоб з ним сфотографуватися. Дізнайтеся, як змінилося життя звичайного роботяги після виходу популярного американського серіалу.

24-річний офіціант Розі з Пакистану ніколи раніше не чув про "Гру престолів", поки раптово до нього не почали підходити все більше людей, щоб з ним сфотографуватися. Тоді йому стало цікаво в чому справа, і він дізнався, що до біса схожий на відомого актора Пітер Дінклейджа, який грає персонажа Тіріона Ланністера в популярному американському серіалі і це змінило його життя.

Це цікаво: Софі Тернер розповіла про гонорари акторів Гри престолів

Офіціант Розі Хан

Мене дуже багато фотографують, тому я став популярним. Я не проти цього. Куди б я не пішов в Равалпінді, всі хочуть зі мною сфотографуватися, думаючи, що я зірка, – розповів Хан про надмірну увагу "фанів".

Дійсно, його обличчя сильно нагадує Дінклейджа, лауреата премії Еммі, але це ще не все. Пітер і Розі мають однаковий зріст, близько 135 см. За словами офіціанта, він хотів би зустрітися з популярним актором. І Розі також до вподоби те, що їхній зріст практично однаковий.

Ресторан, в якому працює Хан став дуже популярним місцем, адже туристи, які туди заходять хочуть сфотографуватися з місцевою знаменитістю.

Равалпінді є гучним містом в Пакистані, що розташоване поблизу його більшого і відомішого сусіда, столиці Ісламабада. Воно також славиться своєю традиційною їжею, тому якщо ви будете в Равалпінді, не забудьте відвідати ресторан Kashmiri, де працює двійник Тіріона Ланністера.

Читайте також: Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал