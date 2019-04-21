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Гра престолів 8 сезон: коли і де дивитися онлайн 2 серію в Україні

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2 серія - Гра престолів 2019 - фото 1
2 серія - Гра престолів 2019

Фінал серіалу Гра престолів вже на фінішній прямій. 8 сезон стартував минулої неділі, а вже в ніч з 21 на 22 квітня вийде нова – 2 серія саги. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн свіжий епізод!

Серіал Гра престолів 8 сезон став найочікуванішою кіноподією 2019 року, адже продовження культової саги ми чекали з 2016-го. Прем'єра стрічки побила рекорди переглядів, тож 2 серія викличе не менший ажіотаж. Не пропустіть деталі боротьби за Залізний трон!

Це цікаво: Усі спойлери про 2 серію Гри престолів

Отож, 2 епізод серіалу Гра престолів вийде в США 21 квітня о 21:00. Однак в Україні в цей час вже буде 22 квітня, тож дивитися нову серію ми зможемо о 4 ранку. Тривалість епізоду складе 58 хвилин.

Де дивитись онлайн 2 серія 8 сезон Гра престолів:

  • Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком);
  • Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
  • Онлайн-кінотеатри і сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.

Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси, зокрема друга серія українською з'явиться на сервісі "Гуртом" вже за кілька годин після телевізійної прем'єри. Дивитися онлайн свіжий епізод російською мовою можна безкоштовно на сайтах hdrezka та seasonvar: тут опублікують відео найоперативніше. А поки що дивіться тизер 2 серії!

Це цікаво: Дивитись онлайн 1 серію Гри престолів 2019

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