Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду

Гра престолів 2019 змусила фанатів добряче перейматись долею персонажів, адже залишилось всього 2 епізоди. Зате у мережі показали перші кадри з 5 серії фінального сезону, які інтригують.

Канал HBO потішив фанатів Гри престолів першими кадрами з 5 епізоду, який стане передостаннім у серіалі. Прем'єра 5 серії 8 сезону запланована на 13 травня.

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Як можна побачити на кадрах, зустріч з Серсеєю продовжиться не лише для Дені, а й для інших героїв. Джон разом з військом нарешті дістався до Королівської Гавані, але навряд це злякало сестру Джеймі, який також прямує на допомогу Дейенеріс. Чи отримаємо ми фінальну битву – поки невідомо.

Джерело всіх фото: HBO

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