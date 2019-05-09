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Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду

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Перші кадри Гри престолів 8 сезону 5 серії - фото 1
Перші кадри Гри престолів 8 сезону 5 серії / HBO

Гра престолів 2019 змусила фанатів добряче перейматись долею персонажів, адже залишилось всього 2 епізоди. Зате у мережі показали перші кадри з 5 серії фінального сезону, які інтригують.

Канал HBO потішив фанатів Гри престолів першими кадрами з 5 епізоду, який стане передостаннім у серіалі. Прем'єра 5 серії 8 сезону запланована на 13 травня.

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Як можна побачити на кадрах, зустріч з Серсеєю продовжиться не лише для Дені, а й для інших героїв. Джон разом з військом нарешті дістався до Королівської Гавані, але навряд це злякало сестру Джеймі, який також прямує на допомогу Дейенеріс. Чи отримаємо ми фінальну битву – поки невідомо.

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Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326658

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326659

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326660

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326661

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326662

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326663

Гра престолів 8 сезон 5 серія: з'явилися фото з нового епізоду - фото 326664

Джерело всіх фото: HBO

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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