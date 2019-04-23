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Гра престолів 8 сезон 3 серія: дата виходу, тривалість і спойлери епізоду

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Дата виходу 3 серії серіалу Гра престолів - фото 1
Дата виходу 3 серії серіалу Гра престолів

Серіал Гра престолів підходить до фіналу! Прем'єра завершального 8 сезону побила рекорди переглядів. Дізнайтеся, коли вийде нова – 3 серія фентезі. До вашої уваги дата та тривалість наступного епізоду!

Канал HBO опублікував розклад виходу всіх шести серій фіналу серіалу Гра престолів. 8 сезон стартував 14 квітня 2019 і ми вже побачили 2 перші серії. Наступна ж вийде за тиждень.

Гра престолів 8 сезон 3 серія
Дата виходу в США 28 квітня
Коли вийде 3 серія в Україні 29 квітня
О котрій годині можна дивитися онлайн 4:00 за Києвом
Тривалість епізоду 60 хвилин

Це цікаво: Дивитись онлайн 2 серію Гри престолів 2019

Користувачі мережі будують теорії про сюжет 3 серії. Обережно, далі спойлери!

Отже, армія Короля ночі нарешті впритул підійшла до Вінтерфелла, так що третя серія, схоже, покаже той самий епічний і грандіозний бій, який протягом року обіцяють нам сценаристи Гри престолів. Тож не дивно, що і тизер 3 серії присвячений винятково фінальним моментам перед вирішальною битвою.

У короткому відео нам показують кадри з усіма ключовими героями – мабуть, щоб "запам'ятали їх такими", тому що третю серію багато хто не переживе. При цьому "наслідки" подій другої серії уже помітні: наприклад, Джеймі готується боротися поруч з Брієнною, а ніжні почуття між Дейенеріс і Джоном Сноу, судячи з тону їхніх реплік, випарувалися після зізнання Сноу в тому, що він – Таргарієн.

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Король Ночі

Фанати припускають, що в 3 серії з-поміж головних героїв загинуть Бран Старк або Брієнна Тарт. На ризик наражається і Ар'я Старк, яка, судячи з усього, планує щось небезпечне. Вбивця, що змінює обличчя, попросила свого друга Джендрі зробити їй спис із драконячого скла, тож, ймовірно, вона планує взяти на себе Короля Ночі. Стиль боротьби Ар'ї полягає в тому, щоб сховати себе, наблизитися до свого ворога, а потім атакувати, так що здається вірогідним, що вона "візьме" обличчя білого блукача. Це, безумовно, буде її найбільш ризикованим маскуванням, та чи увінчається це успіхом?

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Ар'я Старк

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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