Гра престолів 8: найпопулярніша теорія про Короля Ночі підтвердилася

Король Ночі – найбільш таємничий персонаж Гри престолів. Він керує армією мертвих, яка може знищити все живе. Фанати вже довгий час гадають, ким же він був раніше. Нові деталі підтверджують найпопулярнішу теорію!

Фанатська теорія говорить, що Король Ночі може виявитися Таргарієном. На це, наприклад, натякають символи, які так люблять булі блукачі.

Тут більше: Фанати припустили, хто насправді Король Ночі

А ось ще один доказ цієї теорії, який шанувальники Гри престолів розшукали в словах Брана Старка з 2 серії 8 сезону. Коли мова заходить про те, чи можна вбити Короля Ночі драконівським полум'ям, той каже, що не знає. Мовляв, досі ніхто не пробував.

Фанати ж після цього звернули увагу на те, що в серіалі Король Ночі ніколи не мав проблем з вогнем. Він спокійно проходив крізь нього. Навіть через драконівське полум'я.

Король ночі

Можливо, ми перевіримо теорію в 3 серії 8 сезону. Вона вийде вже 29 квітня.

Читайте також: Спойлери наступної серії Гри престолів 8