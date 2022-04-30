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Говори красиво: як правильно називати солодощі українською

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солодощі українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про солодощі. У когось такі смаколики асоціюються з дитинством, а хтось полюбляє їх досі. А чи знаємо ми правильні назви різних солодощів? Перевірмо це разом!

Не всі прихильники десертів знають правильні назви своїх улюблених солодощів. Читайте далі та наступного разу за столом чи у магазині вимовляйте правильні відповідники назв солодощів.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших солодощів українською!

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  • Неправильно: пирожене (це з російської)
  • Правильно українською: тістечко

Сергійко любив ласувати тістечками на балконі, коли дощило після тривалої спеки.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468481
  • Неправильно: морожене (це з російської)
  • Правильно українською: морозиво

У літній день немає кращої ідеї, ніж кілька кульок морозива у вафельному ріжку.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468483
  • Неправильно: пирог (це з російської)
  • Правильно українською: пиріг

Літні вечори стають затишнішими, коли на столі є ягідний пиріг.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468484
  • Неправильно: хлоп'я (це з російської)
  • Правильно українською: пластівці

Пластівці з молоком чи соком – дуже популярний варіант швидкого сніданку.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468482
  • Неправильно: пончик (це з російської)
  • Правильно українською: пундик

Біля школи відкрили пекарню. Найбільший попит є на пундики з шоколадом та кольоровою посипкою.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468480
  • Неправильно: печеня (це з російської)
  • Правильно українською: печиво

Найтепліші спогади з дитинства – готуємо разом з батьками вівсяне печиво.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468479
  • Неправильно: жувачка (це з російської)
  • Правильно українською: жуйка

Павло знає, що жуйки засмічують природне середовище.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468478
  • Неправильно: леденець (це з російської)
  • Правильно українською: льодяник

Настуня отримала у подарунок від діда карамельний льодяник, який він купив у неділю біля церкви.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468476
  • Неправильно: канфєти (це з російської)
  • Правильно українською: цукерки

У сім'ї Марії була традиція прикрашати новорічну ялинку цукерками на ниточці.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468475
  • Неправильно: вареньє (це з російської)
  • Правильно українською: конфітюр

Ароматний та смачний спогад про літо у банці – ягідний конфітюр, який приготувала мама.

Говори красиво: як правильно називати солодощі українською - фото 468474

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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