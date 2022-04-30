Говори красиво: як правильно називати солодощі українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про солодощі. У когось такі смаколики асоціюються з дитинством, а хтось полюбляє їх досі. А чи знаємо ми правильні назви різних солодощів? Перевірмо це разом!

Не всі прихильники десертів знають правильні назви своїх улюблених солодощів. Читайте далі та наступного разу за столом чи у магазині вимовляйте правильні відповідники назв солодощів.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших солодощів українською!

Неправильно: пирожене (це з російської)

Правильно українською: тістечко

​Сергійко любив ласувати тістечками на балконі, коли дощило після тривалої спеки.

Неправильно: морожене (це з російської)

Правильно українською: морозиво ​У літній день немає кращої ідеї, ніж кілька кульок морозива у вафельному ріжку. Неправильно: пирог (це з російської)

Правильно українською: пиріг ​Літні вечори стають затишнішими, коли на столі є ягідний пиріг. Неправильно: хлоп'я (це з російської)

Правильно українською: пластівці ​Пластівці з молоком чи соком – дуже популярний варіант швидкого сніданку. Неправильно: пончик (це з російської)

Правильно українською: пундик ​Біля школи відкрили пекарню. Найбільший попит є на пундики з шоколадом та кольоровою посипкою. Неправильно: печеня (це з російської)

Правильно українською: печиво ​Найтепліші спогади з дитинства – готуємо разом з батьками вівсяне печиво. Неправильно: жувачка (це з російської)

Правильно українською: жуйка ​Павло знає, що жуйки засмічують природне середовище. Неправильно: леденець (це з російської)

Правильно українською: льодяник ​Настуня отримала у подарунок від діда карамельний льодяник, який він купив у неділю біля церкви. Неправильно: канфєти (це з російської)

Правильно українською: цукерки ​У сім'ї Марії була традиція прикрашати новорічну ялинку цукерками на ниточці. Неправильно: вареньє (це з російської)

Правильно українською: конфітюр ​Ароматний та смачний спогад про літо у банці – ягідний конфітюр, який приготувала мама.

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