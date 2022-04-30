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Говори красиво: як правильно називати солодощі українською
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У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про солодощі. У когось такі смаколики асоціюються з дитинством, а хтось полюбляє їх досі. А чи знаємо ми правильні назви різних солодощів? Перевірмо це разом!
Не всі прихильники десертів знають правильні назви своїх улюблених солодощів. Читайте далі та наступного разу за столом чи у магазині вимовляйте правильні відповідники назв солодощів.
І ще: Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших солодощів українською!
- Неправильно: пирожене (це з російської)
- Правильно українською: тістечко
Сергійко любив ласувати тістечками на балконі, коли дощило після тривалої спеки.
- Неправильно: морожене (це з російської)
- Правильно українською: морозиво
У літній день немає кращої ідеї, ніж кілька кульок морозива у вафельному ріжку.
- Неправильно: пирог (це з російської)
- Правильно українською: пиріг
Літні вечори стають затишнішими, коли на столі є ягідний пиріг.
- Неправильно: хлоп'я (це з російської)
- Правильно українською: пластівці
Пластівці з молоком чи соком – дуже популярний варіант швидкого сніданку.
- Неправильно: пончик (це з російської)
- Правильно українською: пундик
Біля школи відкрили пекарню. Найбільший попит є на пундики з шоколадом та кольоровою посипкою.
- Неправильно: печеня (це з російської)
- Правильно українською: печиво
Найтепліші спогади з дитинства – готуємо разом з батьками вівсяне печиво.
- Неправильно: жувачка (це з російської)
- Правильно українською: жуйка
Павло знає, що жуйки засмічують природне середовище.
- Неправильно: леденець (це з російської)
- Правильно українською: льодяник
Настуня отримала у подарунок від діда карамельний льодяник, який він купив у неділю біля церкви.
- Неправильно: канфєти (це з російської)
- Правильно українською: цукерки
У сім'ї Марії була традиція прикрашати новорічну ялинку цукерками на ниточці.
- Неправильно: вареньє (це з російської)
- Правильно українською: конфітюр
Ароматний та смачний спогад про літо у банці – ягідний конфітюр, який приготувала мама.
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