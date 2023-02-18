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Говори красиво – 10 українських слів, які вкрала у нас росія
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Радіо Максимум продовжує рубрику "Говори красиво", де пропонує разом відновлювати та вивчати українську мову. На цей раз поговоримо про українські слова, які стали набагато менш уживаними через совєтську політику. Далі – більше!
Чи знаєте ви, що у радянський час редакторам видань було наказано знищувати українську мову, замінювати наші слова російськими аналогами? Якщо під заборону потрапляли навіть букви, зокрема, така потрібна для української мови буква "ґ", то що вже говорити про цілі слова. Отже, настав час відновлювати нашу мову, комусь пригадувати, а комусь й зовсім вивчати.
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10 репресованих українських слів, які знищила і замінила росія:
- "Городина" на "овочі", а "садовина" на "фрукти"
"Варвара стала ініціатором вирощування ранньої городини" (Василь Кучер, Чорноморці). "В сім'ї найбільше розмовляли про сади, про золотобокі наливні яблука, про нечувані врожаї садовини" (Юним мічурінцям)
- "Закутень" на "глухе місце"
"Село наше у закутні такому, що ніхто туди не зайде" (Словник Грінченка)
- "Родзинки" на "ізюм"
"А гетьманша, було, вийде та й кликне в будинок, он де клуня. А там мені І фіг і родзинок – всього мені понадає і на руках носить" (Тарас Шевченко)
- "Горішній" на "верхній", а "долішній" на "нижній"
"Скоро лиш пісок з горішньої пляшечки пересиплеться в долішню – повертають її догори денцем" (Михайло Коцюбинський)
- "Шумить" на "бродить"
"Дівчина, як теє пиво, почало шумувати, – не борони: швидше вишумує" (Степан Васильченко
- "Вогкість" на "вологість"
"Вогкість зеленкуватими краплями так і висіла на них" (Іван Франко)
- "Заграва" на "сяйво"
"Край неба запалав червоною загравою. Сходило сонце" (Оксана Іваненко, Тарасові шляхи)
- "Мерзлина" на "мерзлота"
"На третій тільки день кинулись селяни шукати Катрю і знайшли її вже задубілу біля мерзлого сина" (Панас Мирний)
- "Бережина" на "берегова лінія"
"Хлопець, із споважнілим обличчям, вертав додому. Він не пішов на міст, пішов бережиною, по вузенькій стежечці, що крутилася поміж надбережними лозами" (Агатангел Кримський)
- "Мряковина" на "туманність"
"Осіріле, лахмате від мряковини небо навалилося на землю" (Ірина Вільде, Повнолітні діти)
Також створили цілий перелік репресованих слів. Список можна подивитися тут.
Матеріал підготувала Тетяна Жидак
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