Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з незвичними для сучасності українськими словами. Вони не лише прикрасять ваше мовлення, а й привернуть увагу до давніх українських слів. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською!

Нехай ваш словниковий запас поповнюється направду неповторними українськими словами. Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Так ви приємно вразите усіх своїми знаннями!

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Бородай – бородата людина.

Домувати – сидіти дома, проводити час дома.

Свічадо – підвісний свічник для багатьох свічок, дзеркало.

Наглий – той, що наступає чи відбувається раптово, несподівано, непередбачено.

Безрух – застій, відсутність руху, нерухомість.

Відторік – з того року.

Моріг – густа молода трава, мурава.

Каламайка – цупка, густа льняна тканина.

Смерк – темніти після заходу сонця, вечоріти, сутеніти.

Бахур – розпусник, залицяльник, полюбовник.

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

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