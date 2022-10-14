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Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову

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Говори красиво! / Радіо Максимум

Радіо МАКСИМУМ продовжує знайомити вас з незвичними для сучасності українськими словами. Вони не лише прикрасять ваше мовлення, а й привернуть увагу до давніх українських слів. Дивуйте близьких та знайомих своєю українською!

Нехай ваш словниковий запас поповнюється направду неповторними українськими словами. Відтепер сміливо використовуйте їх у своїх розмовах вдома, на роботі, з друзями та незнайомцями. Так ви приємно вразите усіх своїми знаннями!

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  • Бородай – бородата людина.
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  • Домувати – сидіти дома, проводити час дома.
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  • Свічадо – підвісний свічник для багатьох свічок, дзеркало.
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  • Наглий – той, що наступає чи відбувається раптово, несподівано, непередбачено.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514320
  • Безрух – застій, відсутність руху, нерухомість.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514319
  • Відторік – з того року.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514318
  • Моріг – густа молода трава, мурава.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514316
  • Каламайка – цупка, густа льняна тканина.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514322
  • Смерк – темніти після заходу сонця, вечоріти, сутеніти.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514315
  • Бахур – розпусник, залицяльник, полюбовник.
Говори красиво: 10 українських слів, які неодмінно збагатять вашу мову - фото 514323

Читайте Радіо МАКСИМУМ та збагачуйте свою мову гарними словами!

До теми: Говори красиво: 10 українських слів, які збагатять ваш словниковий запас

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