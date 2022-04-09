Військові експерти назвали український батальйон "Азов" найбоєздатнішим

Стійкість "Азова" у Маріуполі визнали на світовому рівні. Український батальйон оцінюють як найбоєздатніший підрозділ у світі.

Український батальйон "Азов" визнали найбоєздатнішим елітним приватно-бойовий підрозділ у світі.

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Jane's Defence Weekly, одне з найавторитетніших військових видань, повідомило, що світові військові експерти оцінили міць та професіоналізм бійців "Азова".

До слова, "Азов" був внесений у перелік "Міжнародний тероризм 2021" в Японії. Там батальйон визначили як "неонацистське угруповання". Зараз служба безпеки Японії видалила "Азов" з цього списку та опублікувала вибачення.

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