Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Військові експерти назвали український батальйон "Азов" найбоєздатнішим

  • 331
Військові експерти назвали український батальйон "Азов" найбоєздатнішим - фото 1

Стійкість "Азова" у Маріуполі визнали на світовому рівні. Український батальйон оцінюють як найбоєздатніший підрозділ у світі.

Український батальйон "Азов" визнали найбоєздатнішим елітним приватно-бойовий підрозділ у світі.

І ще: Як ви можете спати: Maneskin презентували пісню на підтримку України

Jane's Defence Weekly, одне з найавторитетніших військових видань, повідомило, що світові військові експерти оцінили міць та професіоналізм бійців "Азова".

Військові експерти назвали український батальйон 'Азов' найбоєздатнішим - фото 502917

До слова, "Азов" був внесений у перелік "Міжнародний тероризм 2021" в Японії. Там батальйон визначили як "неонацистське угруповання". Зараз служба безпеки Японії видалила "Азов" з цього списку та опублікувала вибачення.

До теми: Канадська газета опублікувала комікс українських художниць про війну

пропозиції партнерів
Новини