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Що одягнути на Новий 2024 рік Зеленого Дракона: який одяг буде модний
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Прийдешній 2024 рік – це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Для тих, хто народився під знаком Дракона, це буде рік повний різних цікавих подій. Та й іншим 2024-й обіцяє чимало несподіванок та пригод.
До Нового року залишається трохи більше ніж місяць. Тому саме час подумати, що одягти на святкову ніч. РАДІО МАКСИМУМ підготувало добірку модних образів на Новий 2024 рік Зеленого Дракона.
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До зустрічі треба підготуватися ґрунтовно, щоб Дракон поставився до вас прихильно.
Який колір 2024 року?
Щасливими кольорами прийдешнього року стануть всі відтінки зеленого. Це може бути як світлий салатовий, так і темний смарагдовий. До бажаних кольорів також відносимо жовтий, золотий, червоний, білий та срібний. Якщо ви хочете замилувати Зеленого Дерев’яного дракона, то надайте перевагу саме такій палітрі.
Якщо з якихось причин вам не пасує така палітра, можна вибрати одяг коричневого, фіолетового та бордового кольорів. І додайте до свого образу багато яскравої фурнітури. Це можуть бути паєтки, стрази, яскрава біжутерія, камінці тощо.
Варто сказати і про кольори, які не сподобаються майбутньому символу року. Краще не виймати із шафи речі синього, гірчичного і чорного забарвлення.
Що одягнути на Новорічну вечірку 2024?
Стилісти наголошують, що одяг для Нового року має бути вишуканим, але одночасно зручним. Тому звертаємо увагу на практичні, а не лише яскраві речі. Постарайтеся підібрати такий образ, що вдало підкреслюватиме ваші сильні сторони.
Як жінкам, так і чоловікам, варто звернути увагу на колір взуття та білизни. Постарайтеся, щоб вони відповідали символу року. Можна сміливо одягати білизну червоного кольору, адже він символізує впевненість та силу, що до вподоби Дракону.
1. Одяг із паєтками та блискітками
Це можуть бути топи, кофтинки, корсети, спідниці, штани і сукні. Такий новорічний образ стане ідеальним для зустрічі нового 2024 року. Ваш одяг не лише додасть святкового настрою, а ще й привертатиме захопливі погляди. Тому ви будете королевою свята.
Одяг із паєтками варто комбінувати з витриманими та простими речами. Наприклад, якщо у вас топ із паєтками, то можна одягнути класичну спідницю і доповнити свій аутфіт укороченим піджаком або сорочкою.
2. Червона сукня
Зі слів модних експертів, червоний – найголовніший колір для новорічної ночі. І куди, як не на свято, вдягати ефектну червону сукню? Сукня може бути трикотажна, шовкова, з паєтками. Свій образ у такій сукні варто доповнювати елегантними прикрасами, які не відволікатимуть від головного образу.
3. Класичний костюм
Один з найкращих варіантів для одягу у новорічну ніч – це штанний костюм чи костюм зі спідницею. До такого одягу варто обов’язково додавати акцентні аксесуари – сережки, кольє та браслети. Також підкресліть свій стиль святковим макіяжем – і ваш новорічний образ буде приголомшливим.
4. Мінімалістична сукня
Це вбрання перейшло до розряду класики. Така річ у стилі "тиха розкіш" має елегантний і святковий вигляд одночасно. Тому можна сміливо вдягати цю універсальну сукню, і не боятися, що ви матимете повсякденний чи несвятковий вигляд.
До сукні можна вдягнути блейзер, тоді ви перетворите свій образ на клубний, що якраз підходить до новорічної вечірки. Тим паче ви потім цю сукню зможете вдягати не лише на свята, вона підходить і для прогулянок, і для посиденьок з подругами в кафе, і навіть на роботу.
5. Стильна піжама
Зі слів модних експертів, багато жінок вже кілька років поспіль зустрічають новий рік у новорічних піжамах. Але це має бути особлива святкова піжама, а не та, що ви вдягаєте кожного вечора.
Якщо вам захочеться приміряти на себе саме такий образ у новорічну ніч, то варто звернути увагу на шовкові піжами з рюшами, пір’ям та яскравими принтами. Тоді ваш образ точно буде найтрендовішим на святі.
6. Комфортне взуття
Однозначну пораду тут дати важко. Ви можете обрати туфлі на підборах або без, головне це ваш комфорт. Але пам'ятайте: спортивні повсякденні кросівки, сліпони, кеди варто прибрати подалі – вони гарні щодня, а ось для свята дуже прості.
Не треба взуватись у домашні тапки, навіть якщо ви припускаєте все свято провести вдома. Продемонструйте Зеленому Дракону, що ретельно готувалися до зустрічі з ним!
7. Яскраві та блискучі аксесуари
Що стосується новорічних аксесуарів, то нехай вони будуть "штучними": ви вибрали великі чи дрібні, не так важливо, головне, щоб їх не було дуже багато. В іншому випадку образ вийде перенасиченим, та може не сподобатися благородному Дракону.
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