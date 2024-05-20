Готуємо цукерки Рафаелло своїми руками: детальний рецепт

Цукерки Рафаелло – одні з найпопулярніших та найсмачніших солодких десертів серед українців. Їх полюбляють як діти, так і дорослі. Чому б не приготувати їх вдома?

Шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво саме вирішив поділитись з підписниками у Instagram рецептом домашніх цукерок Рафаелло. Шукайте деталі приготування на його сторінці.

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Готувати цукерки дуже просто та швидко. То ж це зможе зробити кожен.

Лише кілька інгредієнтів та трішки любові – і за кілька хвилин десерт готовий!, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Кокосова стружка – 200 г + 20 г для присипки;

• Згущене молоко – 1 банка;

• Шоколад молочний – 240 г;

• Мигдаль – 50 г.

Спосіб приготування:

1. Змішати стружку та згущене молоко, сформувати кульки, в середину покласти 1 мигдаль.

2. Поставити в морозильну камеру на 10 хв.

3. Покрити кульки шоколадом та присипати стружкою з кокоса.

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