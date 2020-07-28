Готем у безпеці: Джокера на відпочинку знайшли у Нью-Йорку (відео)

Заклятий ворог Бетмена Джокер вирішив влаштувати відпустку у Нью-Йорку, де його зняли на камеру. Зловісний жартівник вміє відпочивати, адже ролик став вірусним.

Заклятий ворог Бетмена Джокер вирішив влаштувати відпустку у Нью-Йорку, де його зняли на камеру. Зловісний жартівник вміє відпочивати, адже ролик став вірусним.

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Хлопець закосплеїв Джокера та прокатався на водному мотоциклі у Нью-Йорку, і тепер ворог Бетмена – справжня зірка мережі, яка дарує всім гарний настрій, а не моторошні жахіття. Звісно ж, відео з відомим персонажем коміксів DC активно поширилось в мережі, ставши приводом для нових жартів. Здається, тепер Готем може спати спокійно, адже навіть Джокеру потрібна відпустка.

"Нью-Йорк дивне місце. Здається, сьогодні я бачила Джокера на воді."

New York is a strange place man. I think I saw The Joker on water today pic.twitter.com/O9Ry6ANXKh — Krissy (@KrissyLionz) July 25, 2020

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