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Готем у безпеці: Джокера на відпочинку знайшли у Нью-Йорку (відео)

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Кадр з фільму "Джокер" - фото 1
Кадр з фільму "Джокер"

Заклятий ворог Бетмена Джокер вирішив влаштувати відпустку у Нью-Йорку, де його зняли на камеру. Зловісний жартівник вміє відпочивати, адже ролик став вірусним.

Заклятий ворог Бетмена Джокер вирішив влаштувати відпустку у Нью-Йорку, де його зняли на камеру. Зловісний жартівник вміє відпочивати, адже ролик став вірусним.

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Хлопець закосплеїв Джокера та прокатався на водному мотоциклі у Нью-Йорку, і тепер ворог Бетмена – справжня зірка мережі, яка дарує всім гарний настрій, а не моторошні жахіття. Звісно ж, відео з відомим персонажем коміксів DC активно поширилось в мережі, ставши приводом для нових жартів. Здається, тепер Готем може спати спокійно, адже навіть Джокеру потрібна відпустка.

"Нью-Йорк дивне місце. Здається, сьогодні я бачила Джокера на воді."

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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