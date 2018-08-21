Еко-готель в Намібії, який імітує аварію корабля: атмосферні кадри

Окремі будівлі виглядають як кораблі, викинуті на берег після шторму.

Студія Nina Maritz Architects спроектувала еко-готель Shipwreck Lodge, розташований неподалік від Берега Скелетів і своїми обрисами нагадує про сотні корабельних аварій, що сталися в цьому місці.

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Атмосферний еко-готель в Намібії

Готель оточений білими піщаними дюнами, серед яких зустрічаються дикі тварини – гієни, пустельні леви, слони і жирафи. При цьому власники Shipwreck Lodge обіцяють забезпечити високий рівень комфорту і обслуговування.

Всередині приміщення також оформлені таким чином, щоб нагадувати про кораблі, які зазнали аварії. У кожному будиночку є спальня, невеликий вестибюль і вбиральня. У головній будівлі готелю також розміщені загальний зал і ресторан.

Згідно з вимогами Національного парку, на території якого розмістився готель, всі будівлі повинні надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище, а після закінчення узгодженого періоду в 25 років їх можна буде безслідно демонтувати.

Атмосферний еко-готель в Намібії

Атмосферний еко-готель в Намібії

Атмосферний еко-готель в Намібії

Атмосферний еко-готель в Намібії

Атмосферний еко-готель в Намібії

Атмосферний еко-готель в Намібії

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