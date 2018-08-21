Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Еко-готель в Намібії, який імітує аварію корабля: атмосферні кадри

  • 77
Еко-готель - фото 1
Еко-готель / dezeen

Окремі будівлі виглядають як кораблі, викинуті на берег після шторму.

Студія Nina Maritz Architects спроектувала еко-готель Shipwreck Lodge, розташований неподалік від Берега Скелетів і своїми обрисами нагадує про сотні корабельних аварій, що сталися в цьому місці.

І ще: Продається легендарний будинок Белли з Сутінок

Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271471
Атмосферний еко-готель в Намібії

Готель оточений білими піщаними дюнами, серед яких зустрічаються дикі тварини – гієни, пустельні леви, слони і жирафи. При цьому власники Shipwreck Lodge обіцяють забезпечити високий рівень комфорту і обслуговування.

Всередині приміщення також оформлені таким чином, щоб нагадувати про кораблі, які зазнали аварії. У кожному будиночку є спальня, невеликий вестибюль і вбиральня. У головній будівлі готелю також розміщені загальний зал і ресторан.

Згідно з вимогами Національного парку, на території якого розмістився готель, всі будівлі повинні надавати мінімальний вплив на навколишнє середовище, а після закінчення узгодженого періоду в 25 років їх можна буде безслідно демонтувати.

Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271470
Атмосферний еко-готель в Намібії
Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271468
Атмосферний еко-готель в Намібії
Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271469
Атмосферний еко-готель в Намібії
Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271467
Атмосферний еко-готель в Намібії
Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271466
Атмосферний еко-готель в Намібії
Атмосферний еко-готель в Намібії - фото 271465
Атмосферний еко-готель в Намібії

Читайте також: Старий автобус перетворили на чудове житло на колесах

Джерело: dezeen
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1752
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Архітектура