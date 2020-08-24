День ангела у вересні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у вересні, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у вересні.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у вересні.

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Усі Дні Ангела у вересні вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на вересень 2020

Дата Ім'я 1 вересня Андрій, Тимофій 2 вересня Аделіна, Афанасій, Віктор, Іван, Максим, Самуїл, Тимофій 3 вересня Олександр, Єфрем 4 вересня Аріадна, Афанасій, Роза, Фелікс 5 вересня Єлизавета 6 вересня Арсеній, Георгій, Петро 7 вересня Іван, Регіна, Ренат 8 вересня Адріан, Наталя 9 вересня Савва 10 вересня Анатолій, Алла, Арсеній, Афанасій, Веніамін, Григорій, Денис, Єфим, Захар, Інесса, Йосип, Павло, Федір 11 вересня Іван 12 вересня Амалія, Альберт, Вікторія, Гаврило, Григорій, Даниїл, Денис, Іван, Леонід, Макар, Павло, Яків 13 вересня Геннадій 14 вересня Маргарита, Марта, Марфа 15 вересня Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Юліан 16 вересня Василіса, Єфим, Іван, Костянтин, Петро 17 вересня Афанасій, Мойсей, Роберт, Федір, Юліан 18 вересня Афанасій, Гліб, Давид, Денис, Єлизавета, Захар, Максим, Петро, Раїса 19 вересня Андрій, Василіса, Денис, Кирило, Михайло 20 вересня Іван, Макар, Лука 21 вересня Марія 22 вересня Ганна, Йосип, Микита 23 вересня Андрій, Климент, Петро, Павло 24 вересня Герман, Дмитро, Лев, Роман, Сергій 25 вересня Даниїл, Семен, Федір 26 вересня Ілля, Корній, Петро, Юліан 27 вересня Іван 28 вересня Віссаріон, Герасим, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Степан, Стефан, Марта 29 вересня Віктор, Ренат 30 вересня Віра, Надія, Любов, Софія, Ілля

Картинки з Днем ангела

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