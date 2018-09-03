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Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 3 – 9 вересня!
Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, однак для більшості він буде багатим на радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам підготуватися до сюрпризів долі.
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Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 7, 9 вересня
- Несприятливий день: 6 вересня
Для Овнів настав важкий робочий тиждень, який буде багатим на стреси та завдання. Однак це дозволить реалізувати себе на всі 100%, тому варто зібратись з силами та показати, що жодні труднощі не є перепоною. Щоправда, не варто надто багато розповідати про свої заслуги, а просто спокійно виконувати роботу. Також може пощастити з додатковим заробітком.
В особистому житті важливо намагатись знайти гармонію та не переносити роботу на дім.
Телець
- Сприятливі дні: 3, 4 вересня
- Несприятливий день: 6 вересня
Тельцям новий тиждень принесе можливість змінити своє життя. Попереду можливість радикальних змін творчості, а також зміцнення стосунків. Самотні представники цього знаку зодіаку зможуть зустріти свою другу половинку та забути про холодні вечори.
Тиждень буде доволі звичайним у плані кар'єри, тому не варто намагатись взяти на себе все. Не соромтесь покластись на своїх колег, вони допоможуть вам у будь-якій ситуації.
Близнюки
Сприятливі дні: 3, 6 вересня
Несприятливий день: 9 вересня
Близнюкам цього тижня варто звернути увагу на своїх близьких та друзів. Приділіть час найдорожчим людям, адже вони того заслуговують і у майбутньому не раз допоможуть позбавитись труднощів. Чудовий час для нових знань, тому не соромтесь пробувати щось нове та невідоме. Також не варто забувати про відпочинок різного виду: і вечірки, і посиденьки біля полум'я під гітару.
Рак
Сприятливі дні: 4, 7 вересня
Несприятливий день: 3 вересня
Чудовий час для мандрівок та відпочинку, адже у вас було доволі насичене літо. Завершіть всі справи на роботі та сміливо пакуйте валізи, адже цьогоріч доля вам усміхається та дарує можливість насолодитися власною молодістю. Тиждень буде ідеальним для того, щоб зміцнити своє моральне та фізичне здоров'я, отримати нові враження та емоції.
Лев
Сприятливі дні: 3, 4 вересня
Несприятливий день: 5 вересня
Тиждень буде доволі насиченим, але особливу увагу варто звернути на найважливіші робочі моменти та стосунки. Якщо на роботі вас чекають успіхи без надмірних зусиль, то з коханою людиною буде складніше. Звертайте більше уваги на близьких та втримуйте свій запальний характер, адже тиждень буде емоційно напруженим для особистого життя.
Не забувайте про відпочинок, а також про теплий одяг, адже осінь принесла холодні вечори.
Діва
Сприятливі дні: 4, 5 вересня
Несприятливий день: 7 вересня
Для Дів тиждень буде ідеальним у нових починаннях, а також принесе визнання від оточення. Щоправда, не варто задирати носа, краще зберігати хороший настрій та доброзичливість. Також не потрібно хапатися за всі справи водночас, розставте для себе пріоритети, і тоді у вас все вдасться.
Терези
Сприятливі дні: 7, 9 вересня
Несприятливий день: 5 вересня
Кількість роботи може загнати у депресію, тому потрібно знайти час для себе та поберегти нерви. Приділіть час собі та своїм близьким, адже вони можуть потребувати вашої підтримки. До того ж, перерва у потоці справ дозволить покращити фінансове становище, адже зі свіжими думками вам вдасться виконати все, що заманеться.
Будьте уважні до оточення, адже люди можуть намагатись скористатись вами.
Скорпіон
Сприятливі дні: 7, 8 вересня
Несприятливий день: 6 вересня
Ваша активність на роботі не змусить довго чекати на результати. Однак, якщо самопочуття бажає кращого, не бійтесь взяти вихідний та приділити його собі. Будь обачними з плітками, адже чимало людей цікавиться вашим життям.
Тиждень буде ідеальним для зміцнення кар'єри та дозволить закріпити свій авторитет у колективі.
Стрілець
Сприятливі дні: 3, 7 вересня
Несприятливий день: 6 вересня
Вам може здаватись, що робота не закінчиться ніколи. Однак зусилля, які Стрільці докладали упродовж літа, нарешті будуть винагороджені. Постарайтесь провести вихідні так, щоб набратись енергії для нових звершень. Ідеальний час для створення власної справи та налагодження стосунків. Не забувайте про близьких людей, адже ця опора потребує більше віддачі.
Козеріг
Сприятливі дні: 4, 6 вересня
Несприятливий день: 9 вересня
Цього тижня ви станете справжнім джерелом натхнення для інших. Не соромтесь ділитись своїми знаннями та досвідом. Ідеальний час для позитивних змін, як на роботі, так і в особистому житті. Ловіть вдачу за хвіст та рухайтесь вперед!
Водолій
Сприятливі дні: 5, 8 вересня
Несприятливий день: 9 вересня
Водолій отримає шанс покращити і матеріальне становище, і особисте життя. Настав чудовий час для прийняття важливих рішень та нових знань, які швидко принесуть результати. Щоправда, будьте обачними з витратами і не спустошуйте гаманець більше, аніж зазвичай. Самотні Водоліїв чекають приємні знайомства.
Риби
Сприятливі дні: 4, 5 вересня
Несприятливий день: 7 вересня
Зверніть увагу на власні інтереси та власне життя. Як би вам не хотілось просто роздавати власну доброту та турботу всім, варто трішки зупинитись з альтруїзмом. Навчіться відмовляти і це дасть вам більше вільного часу та розвантажить емоційно. Тиждень обіцяє бути фінансово вдалим, якщо ви зумієте правильно розставити цілі.
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