Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень 2018 року передбачає сприятливі та несприятливі дні для кожного знаку Зодіаку. Дізнайтеся, що приготували вам зірки на 3 – 9 вересня!

Цей тиждень принесе деяким знакам Зодіаку нові труднощі, однак для більшості він буде багатим на радісні події. До якої категорії належите ви? Читайте у своєму гороскопі на тиждень, який допоможе вам підготуватися до сюрпризів долі.

Це цікаво: Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків

Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня 2018

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні: 7, 9 вересня

7, 9 вересня Несприятливий день: 6 вересня

Гороскоп для Овна

Для Овнів настав важкий робочий тиждень, який буде багатим на стреси та завдання. Однак це дозволить реалізувати себе на всі 100%, тому варто зібратись з силами та показати, що жодні труднощі не є перепоною. Щоправда, не варто надто багато розповідати про свої заслуги, а просто спокійно виконувати роботу. Також може пощастити з додатковим заробітком.

В особистому житті важливо намагатись знайти гармонію та не переносити роботу на дім.

Сприятливі дні: 3, 4 вересня

3, 4 вересня Несприятливий день: 6 вересня

Гороскоп для Тельця

Тельцям новий тиждень принесе можливість змінити своє життя. Попереду можливість радикальних змін творчості, а також зміцнення стосунків. Самотні представники цього знаку зодіаку зможуть зустріти свою другу половинку та забути про холодні вечори.

Тиждень буде доволі звичайним у плані кар'єри, тому не варто намагатись взяти на себе все. Не соромтесь покластись на своїх колег, вони допоможуть вам у будь-якій ситуації.

Сприятливі дні: 3, 6 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Гороскоп Близнята

Близнюкам цього тижня варто звернути увагу на своїх близьких та друзів. Приділіть час найдорожчим людям, адже вони того заслуговують і у майбутньому не раз допоможуть позбавитись труднощів. Чудовий час для нових знань, тому не соромтесь пробувати щось нове та невідоме. Також не варто забувати про відпочинок різного виду: і вечірки, і посиденьки біля полум'я під гітару.

Сприятливі дні: 4, 7 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Гороскоп для Рака

Чудовий час для мандрівок та відпочинку, адже у вас було доволі насичене літо. Завершіть всі справи на роботі та сміливо пакуйте валізи, адже цьогоріч доля вам усміхається та дарує можливість насолодитися власною молодістю. Тиждень буде ідеальним для того, щоб зміцнити своє моральне та фізичне здоров'я, отримати нові враження та емоції.

Сприятливі дні: 3, 4 вересня

Несприятливий день: 5 вересня

Гороскоп для Лева

Тиждень буде доволі насиченим, але особливу увагу варто звернути на найважливіші робочі моменти та стосунки. Якщо на роботі вас чекають успіхи без надмірних зусиль, то з коханою людиною буде складніше. Звертайте більше уваги на близьких та втримуйте свій запальний характер, адже тиждень буде емоційно напруженим для особистого життя.

Не забувайте про відпочинок, а також про теплий одяг, адже осінь принесла холодні вечори.

Сприятливі дні: 4, 5 вересня

Несприятливий день: 7 вересня

Гороскоп для Діви

Для Дів тиждень буде ідеальним у нових починаннях, а також принесе визнання від оточення. Щоправда, не варто задирати носа, краще зберігати хороший настрій та доброзичливість. Також не потрібно хапатися за всі справи водночас, розставте для себе пріоритети, і тоді у вас все вдасться.

Сприятливі дні: 7, 9 вересня

Несприятливий день: 5 вересня

Гороскоп для Терезів

Кількість роботи може загнати у депресію, тому потрібно знайти час для себе та поберегти нерви. Приділіть час собі та своїм близьким, адже вони можуть потребувати вашої підтримки. До того ж, перерва у потоці справ дозволить покращити фінансове становище, адже зі свіжими думками вам вдасться виконати все, що заманеться.

Будьте уважні до оточення, адже люди можуть намагатись скористатись вами.

Сприятливі дні: 7, 8 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Гороскоп для Скорпіона

Ваша активність на роботі не змусить довго чекати на результати. Однак, якщо самопочуття бажає кращого, не бійтесь взяти вихідний та приділити його собі. Будь обачними з плітками, адже чимало людей цікавиться вашим життям.



Тиждень буде ідеальним для зміцнення кар'єри та дозволить закріпити свій авторитет у колективі.

Сприятливі дні: 3, 7 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Вам може здаватись, що робота не закінчиться ніколи. Однак зусилля, які Стрільці докладали упродовж літа, нарешті будуть винагороджені. Постарайтесь провести вихідні так, щоб набратись енергії для нових звершень. Ідеальний час для створення власної справи та налагодження стосунків. Не забувайте про близьких людей, адже ця опора потребує більше віддачі.

Гороскоп для Стрільця

Сприятливі дні: 4, 6 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Гороскоп для Козерога

Цього тижня ви станете справжнім джерелом натхнення для інших. Не соромтесь ділитись своїми знаннями та досвідом. Ідеальний час для позитивних змін, як на роботі, так і в особистому житті. Ловіть вдачу за хвіст та рухайтесь вперед!

Сприятливі дні: 5, 8 вересня

Несприятливий день: 9 вересня

Гороскоп для Водолія

Водолій отримає шанс покращити і матеріальне становище, і особисте життя. Настав чудовий час для прийняття важливих рішень та нових знань, які швидко принесуть результати. Щоправда, будьте обачними з витратами і не спустошуйте гаманець більше, аніж зазвичай. Самотні Водоліїв чекають приємні знайомства.

Сприятливі дні: 4, 5 вересня

Несприятливий день: 7 вересня

Гороскоп для Риб

Зверніть увагу на власні інтереси та власне життя. Як би вам не хотілось просто роздавати власну доброту та турботу всім, варто трішки зупинитись з альтруїзмом. Навчіться відмовляти і це дасть вам більше вільного часу та розвантажить емоційно. Тиждень обіцяє бути фінансово вдалим, якщо ви зумієте правильно розставити цілі.

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2018: коли стригти волосся