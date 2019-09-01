На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку
-
- 6
Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 вересня 2019!
Цей тиждень для представників знаків Зодіаку принесе вдосталь несподіванок, однак для когось вони стануть не надто позитивними. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та налаштовуйтесь на вдалий тиждень!
Гороскоп на тиждень 2.09 – 8.09
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 4, 8
- Несприятливі дні: 6, 7
Перший тиждень осені стане для багатьох представників цього знаку Зодіаку справжнім ковтком свіжого повітря. Ви зможете нарешті поставити нові цілі та плани, а також взятись за реалізацію давніх завдань. Не лінуйтесь та докладайте зусиль до справ, які можуть змінити ваше життя.
Телець
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 4, 9
Тельцям цього тижня варто приділити час для себе, а також не піддаватись стресам. Зараз чимало факторів може впливати на ваше життя, однак вони не повинні змушувати вас опускати руки. Доля незабаром підкине чимало приємних моментів.
Близнюки
- Сприятливі дні: 7, 8
- Несприятливі дні: 4, 5
Близнюкам зорі радять уникати конфліктів та не створювати суперечки. Якщо все ж ви з кимось посварились, то краще закрити цю історію та рухатись далі. Можливі цікаві пропозиції, однак доведеться добре подумати, чи вони і справді вам на користь.
Рак
- Сприятливі дні: 6, 7
- Несприятливі дні: 5, 8
Ракам пора навчитись не засмучуватись, коли дещо може йти не за планом. Ви надто близько до серця берете чимало подій, які насправді не повинні вибивати вас з колії. Займіться тим, що приносить вам задоволення та не нехтуйте повноцінним відпочинком.
Лев
- Сприятливі дні: 4, 5
- Несприятливі дні: 6, 7
У Левів можливе приємне поповнення фінансів, однак не варто одразу ж знаходити щось, на що їх можна витратити. Краще подумайте про найближче майбутнє. Вільний час найкраще присвятити новим знанням та цікавим заходам.
Діва
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 5, 6
У Дів попереду чудовий тиждень, який принесе вдосталь приємних моментів. Зараз вам варто тримати настрій на високому рівні та не забувати про власне самопочуття. До того ж, краще потурбуватись про себе, аніж про тих, хто це не оцінить.
Терези
- Сприятливі дні: 5, 6
- Несприятливі дні: 3, 8
У Терезів перший тиждень осені буде неймовірно продуктивним, адже ви зможете виконати чимало запланованого і навіть більше незапланованого. Не соромтесь говорити про те, що вас хвилює, однак обирайте для цього правильних людей. Вільний час присвятіть близьким.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 6
- Несприятливі дні: 4, 7
У Скорпіонів починається не просто світла, а сонячна лінія у житті. Не намагайтесь знайти підвоху чи підводних каменів там, де їх немає. Насолоджуйтесь тим, що у вас є, а також будьте добрішими до свого оточення.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 8
- Несприятливі дні: 4, 7
Стрільцям здається, що вони нічогісінько не встигають, однак це не причина засмучуватись та лінуватись. Пора зібратись з силами та нарешті підкорювати давні гори цілей. Що ж до особистого життя, то вам варто більше часу приділяти тим, хто цього заслуговує.
Козеріг
- Сприятливі дні: 3, 7
- Несприятливі дні: 2, 4
Козерогам краще перенести важливі зміни, до яких ви так готувались. Зараз у вашому житті буде вдосталь імпровізації, тому ловіть моменти та можливості. Не засмучуйтесь, якщо щось піде не за планом, адже попереду ще крутіші події.
Водолій
- Сприятливі дні: 4, 7
- Несприятливі дні: 3,8
У Водоліїв зараз доволі комфортний період у житті, коли вони можуть спробувати свої сили у нових сферах або ж отримати нові знання. Не зупиняйтесь через думку інших, адже у вас чудовий потенціал, який вимагає вкладень.
Риби
- Сприятливі дні: 5, 7
- Несприятливі дні: 4, 6
Рибам цього тижня краще приділити більше уваги собі та створенню планів на найближчий час. Що ж до оточення, то варто бути добрішими та припинити порівнювати людей із собою. Ваш супергероїзм краще відкласти та займатись тим, що справді важливо.
Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся
-
22:10Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу
-
21:48Супрун дала дієві поради батькам школярів
-
21:17Спокуслива Rihanna знялася для популярного журналу
-
21:002 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:45Цей гол запам'ятають надовго: Ярмоленко відзначився у АПЛ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:32Google заплатить один з найбільших штрафів у історії
-
20:00Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку
-
19:44Дизайнер поділився секретами, які освіжать ваш інтер'єр
-
19:30Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
-
19:14Вчені пояснили, чому жінка завжди права
-
18:46Карколомна Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з колишнім чоловіком
-
18:18Леонардо Ді Капріо назвав роль, за яку йому соромно
-
18:00Гороскоп на 2 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:42Салат з помідорів з арахісом: оригінальний рецепт у фото
-
17:17Як правильно реагувати на критику: метод Стіва Джобса
-
16:48Кавова гуща: нестандартні способи використання у побуті
-
16:32Як зайва вага впливає на смак шоколаду: несподіване дослідження
-
16:13Цікава знахідка водолаза потрапила до музею (фотофакт)
-
15:54На службі в поліції з'явилася перша Tesla Model 3
-
15:32Гену гомосексуальності не існує: наукове підтвердження
-
15:15100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
-
14:50Зваблива Наомі Кемпбелл знялася в рекламі білизни
-
14:31Спідню білизну Кім Кардашян продемонструвала несподівана модель
-
22:10Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 2 випуск шоу
-
19:30Дівчина тижня: пишногруда Алекса Делланос, яка розбагатіла завдяки інтимним фото (18+)
-
17:17Як правильно реагувати на критику: метод Стіва Джобса
-
15:15100 днів Зеленського: велике інтерв'ю президента з Бокланом
-
12:00Шкільні фотографії відомих зірок: впізнай, хто це
-
08:27Погода в Україні 1 вересня: що чекати у перший день осені
-
01:40Василь Ломаченко феєрично переміг Люка Кемпбелла: як це було
- 31 серпня
-
21:23Бо львівські – особливі: Jerry Heil вразила мережу несподіваним зізнанням
-
19:555 божевільних лайфхаків, яких тобі не вистачало
-
17:505 модників з улюблених серіалів, у яких чоловікам варто повчитися стилю
-
14:27Нові фільми вересня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:15Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
-
10:29Найкрутіші хіти літа 2019: популярні пісні для спекотних вихідних
-
08:15Погода в Україні 31 серпня: у кількох областях пройдуть грози
- 30 серпня
-
22:21Названо ідеальний зріст для заняття сексом
-
20:16Солодкі 90-ті: найкрасивіші жінки тих часів
-
18:33Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у вересні
-
16:465 книжок, які прокачають ваші навички спілкування на максимум
-
14:23Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграє Динамо та Олександрія
-
13:35Депутатка Богуцька пояснила своє СМС про "путч Порошенка": відеофакт
-
11:16Дмитро Дубілет – новий міністр Кабінету Міністрів: що він буде робити в уряді
-
08:56У Зеленського прокоментували обмін полоненими з Росією
-
07:32Кілька порад, які допоможуть вам пережити переліт з дітьми
- 29 серпня
-
21:55Чому потрібно звернути увагу на висоту ліжка під час покупки
-
20:15Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука