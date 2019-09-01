Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 вересня 2019!

Цей тиждень для представників знаків Зодіаку принесе вдосталь несподіванок, однак для когось вони стануть не надто позитивними. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та налаштовуйтесь на вдалий тиждень!

Гороскоп на тиждень 2.09 – 8.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 4, 8

: 4, 8 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Овна

Перший тиждень осені стане для багатьох представників цього знаку Зодіаку справжнім ковтком свіжого повітря. Ви зможете нарешті поставити нові цілі та плани, а також взятись за реалізацію давніх завдань. Не лінуйтесь та докладайте зусиль до справ, які можуть змінити ваше життя.

Сприятливі дні: 6, 7

Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Тельця

Тельцям цього тижня варто приділити час для себе, а також не піддаватись стресам. Зараз чимало факторів може впливати на ваше життя, однак вони не повинні змушувати вас опускати руки. Доля незабаром підкине чимало приємних моментів.

Сприятливі дні: 7, 8

Несприятливі дні: 4, 5

Прогноз для Близнят

Близнюкам зорі радять уникати конфліктів та не створювати суперечки. Якщо все ж ви з кимось посварились, то краще закрити цю історію та рухатись далі. Можливі цікаві пропозиції, однак доведеться добре подумати, чи вони і справді вам на користь.

Сприятливі дні: 6 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 8

Гороскоп для Рака

Ракам пора навчитись не засмучуватись, коли дещо може йти не за планом. Ви надто близько до серця берете чимало подій, які насправді не повинні вибивати вас з колії. Займіться тим, що приносить вам задоволення та не нехтуйте повноцінним відпочинком.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Лева

У Левів можливе приємне поповнення фінансів, однак не варто одразу ж знаходити щось, на що їх можна витратити. Краще подумайте про найближче майбутнє. Вільний час найкраще присвятити новим знанням та цікавим заходам.

Сприятливі дні: 4 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Діви

У Дів попереду чудовий тиждень, який принесе вдосталь приємних моментів. Зараз вам варто тримати настрій на високому рівні та не забувати про власне самопочуття. До того ж, краще потурбуватись про себе, аніж про тих, хто це не оцінить.

Сприятливі дні: 5 , 6

, 6 Несприятливі дні: 3, 8

Гороскоп для Терезів

У Терезів перший тиждень осені буде неймовірно продуктивним, адже ви зможете виконати чимало запланованого і навіть більше незапланованого. Не соромтесь говорити про те, що вас хвилює, однак обирайте для цього правильних людей. Вільний час присвятіть близьким.

Сприятливі дні: 2, 6

2, 6 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

У Скорпіонів починається не просто світла, а сонячна лінія у житті. Не намагайтесь знайти підвоху чи підводних каменів там, де їх немає. Насолоджуйтесь тим, що у вас є, а також будьте добрішими до свого оточення.

Сприятливі дні: 6 , 8

, 8 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям здається, що вони нічогісінько не встигають, однак це не причина засмучуватись та лінуватись. Пора зібратись з силами та нарешті підкорювати давні гори цілей. Що ж до особистого життя, то вам варто більше часу приділяти тим, хто цього заслуговує.

Сприятливі дні: 3, 7

3, 7 Несприятливі дні: 2, 4

Гороскоп для Козерога

Козерогам краще перенести важливі зміни, до яких ви так готувались. Зараз у вашому житті буде вдосталь імпровізації, тому ловіть моменти та можливості. Не засмучуйтесь, якщо щось піде не за планом, адже попереду ще крутіші події.

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 3,8

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв зараз доволі комфортний період у житті, коли вони можуть спробувати свої сили у нових сферах або ж отримати нові знання. Не зупиняйтесь через думку інших, адже у вас чудовий потенціал, який вимагає вкладень.

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня краще приділити більше уваги собі та створенню планів на найближчий час. Що ж до оточення, то варто бути добрішими та припинити порівнювати людей із собою. Ваш супергероїзм краще відкласти та займатись тим, що справді важливо.

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