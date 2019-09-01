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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові - фото 1
Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 2 – 8 вересня 2019!

Цей тиждень для представників знаків Зодіаку принесе вдосталь несподіванок, однак для когось вони стануть не надто позитивними. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп та налаштовуйтесь на вдалий тиждень!

Гороскоп на тиждень 2.09 – 8.09

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 4, 8
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Перший тиждень осені стане для багатьох представників цього знаку Зодіаку справжнім ковтком свіжого повітря. Ви зможете нарешті поставити нові цілі та плани, а також взятись за реалізацію давніх завдань. Не лінуйтесь та докладайте зусиль до справ, які можуть змінити ваше життя.

Телець

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 4, 9
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельцям цього тижня варто приділити час для себе, а також не піддаватись стресам. Зараз чимало факторів може впливати на ваше життя, однак вони не повинні змушувати вас опускати руки. Доля незабаром підкине чимало приємних моментів.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 7, 8
  • Несприятливі дні: 4, 5
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам зорі радять уникати конфліктів та не створювати суперечки. Якщо все ж ви з кимось посварились, то краще закрити цю історію та рухатись далі. Можливі цікаві пропозиції, однак доведеться добре подумати, чи вони і справді вам на користь.

Рак

  • Сприятливі дні: 6, 7
  • Несприятливі дні: 5, 8
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Ракам пора навчитись не засмучуватись, коли дещо може йти не за планом. Ви надто близько до серця берете чимало подій, які насправді не повинні вибивати вас з колії. Займіться тим, що приносить вам задоволення та не нехтуйте повноцінним відпочинком.

Лев

  • Сприятливі дні: 4, 5
  • Несприятливі дні: 6, 7
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

У Левів можливе приємне поповнення фінансів, однак не варто одразу ж знаходити щось, на що їх можна витратити. Краще подумайте про найближче майбутнє. Вільний час найкраще присвятити новим знанням та цікавим заходам.

Діва

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

У Дів попереду чудовий тиждень, який принесе вдосталь приємних моментів. Зараз вам варто тримати настрій на високому рівні та не забувати про власне самопочуття. До того ж, краще потурбуватись про себе, аніж про тих, хто це не оцінить.

Терези

  • Сприятливі дні: 5, 6
  • Несприятливі дні: 3, 8
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

У Терезів перший тиждень осені буде неймовірно продуктивним, адже ви зможете виконати чимало запланованого і навіть більше незапланованого. Не соромтесь говорити про те, що вас хвилює, однак обирайте для цього правильних людей. Вільний час присвятіть близьким.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 2, 6
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

У Скорпіонів починається не просто світла, а сонячна лінія у житті. Не намагайтесь знайти підвоху чи підводних каменів там, де їх немає. Насолоджуйтесь тим, що у вас є, а також будьте добрішими до свого оточення.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 6, 8
  • Несприятливі дні: 4, 7
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям здається, що вони нічогісінько не встигають, однак це не причина засмучуватись та лінуватись. Пора зібратись з силами та нарешті підкорювати давні гори цілей. Що ж до особистого життя, то вам варто більше часу приділяти тим, хто цього заслуговує.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 3, 7
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам краще перенести важливі зміни, до яких ви так готувались. Зараз у вашому житті буде вдосталь імпровізації, тому ловіть моменти та можливості. Не засмучуйтесь, якщо щось піде не за планом, адже попереду ще крутіші події.

Водолій

  • Сприятливі дні: 4, 7
  • Несприятливі дні: 3,8
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв зараз доволі комфортний період у житті, коли вони можуть спробувати свої сили у нових сферах або ж отримати нові знання. Не зупиняйтесь через думку інших, адже у вас чудовий потенціал, який вимагає вкладень.

Риби

  • Сприятливі дні: 5, 7
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 вересня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня краще приділити більше уваги собі та створенню планів на найближчий час. Що ж до оточення, то варто бути добрішими та припинити порівнювати людей із собою. Ваш супергероїзм краще відкласти та займатись тим, що справді важливо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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