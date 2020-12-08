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Гороскоп на 9 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі та планети рекомендують у проблемних ситуаціях не витрачайте часу на тривалі роздуми, беріть "бика за роги", інакше хто-небудь обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже доведеться доводити власну значущість і правоту.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 9 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вам не "світить" спокій і розслабленість. Приготуйтеся до того, що доведеться заперечувати, чинити опір, йти вперед всім на зло. Чи зможете ви проявити себе як борець? Потрібно постаратися. Тільки цього буде недостатньо. Дійте чесно, від душі, вкладаючи в те, чим будете займатися, всього себе.
Телець
Тельці, сьогодні вам здасться, що ви розв'язали серйозну проблему. Або навіть кілька проблем. На перевірці ж виявиться, що ваші сьогоднішні дії так само належати до розв'язання проблем, як перемир'я до тривалого миру. Одним словом, будьте готові до того, що в майбутньому вам доведеться зіткнутися з ними знову.
Близнюки
Близнюки, сьогоднішній день – час суцільних експромтів. Змінювати плани буде то телефонний дзвінок, то розмова з випадково зустрінутим знайомим, то ще що-небудь. Але це не має стривожити вас, тому що будь-які новини будуть добрими.
Рак
Раки, сьогоднішній день видасться неспокійним. Зовнішні обставини або внутрішні проблеми (а можливо, і те й інше) будуть гальмувати прогрес в справах. Але приводу впадати у відчай або депресію все одно немає.
Лев
Леви, розлучіться легко з тим, чого вже не повернути, і взагалі постарайтеся усвідомити, що в будь-якому випадку стакан наполовину повний, а не порожній. А може бути, річ у тім, що сьогоднішні ваші проблеми лише наслідок того, що ви обрали неправильний напрямок свого руху, і потрібно міняти всю стратегію цілком?
Діва
Діви, в цей день всі важливі справи непогано б відкласти до завтра. Багато що може піти не так, як задумано, так що в підсумку ви зіпсуєте важливу для себе справу. Щобільше, можливо, вам доведеться бути свідком того, як щось руйнується або сходить нанівець прямо у вас на очах. Якщо це трапиться, не турбуйтеся, не впадайте в апатію, гнів чи розчарування.
Терези
Терези, те, до чого ви довго прагнули, сьогодні виявиться вже зовсім поруч. Від вас буде потрібно лише повна емоційна готовність до цього й останнє, вирішальне докладання зусиль. При цьому дуже важливо поставитися з повною довірою до підказок своєї інтуїції та уяви.
Скорпіон
Скорпіони, якщо у вас на серці є яка-небудь неприємна розмова, яка весь час відкладалася, або ви ніяк не можете зважитися на неприємний телефонний дзвінок, зробіть це саме в нинішній день.
Стрілець
Стрільці, сьогодні вам може зустрітися чоловік, який згодом зіграє у вашій долі значну роль. Це буде людина, яка глибоко та тонко відчуває, чий вплив на вас виявиться виключно позитивним, емоційним і духовно збагатить вас.
Козеріг
Козероги, те, що відбувається, неминуче і змінити щось все одно було б не в ваших силах. Причому, чим швидше ви усвідомлюєте і приймете це, тим легше вам буде оговтатися від деструктивних емоцій і почати рухатися далі.
Водолій
Водолії, без хвилювань ви швидше за все обійтися не зможете, тому що навряд чи зумієте холоднокровно реагувати на новини та події. Саме тому для вас має сенс прожити цей день не наодинці, а знайти собі на сьогодні помічника, порадника, який допомагав би вам в складних ситуаціях. І найприємніше, що, можливо, ваш сьогоднішній помічник надалі буде означати в вашому житті дуже багато.
Риби
Риби, сьогоднішнє затишшя виявиться для вас не марним. Воно дасть можливість спокійно, без поспіху і суєти обміркувати свої перспективи та можливості, а також ймовірні ризики. І може бути, саме завдяки сьогоднішньому дню вам в результаті вдасться знайти найбільш вірне та ефективне вирішення актуальних завдань.
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