Гороскоп на 7 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні є великий ризик опинитися в ситуації жорсткого пресингу: контролю чи переслідування. Небажано піддаватися першому і навіть другому імпульсу, когось дражнити і провокувати, випробовувати терпіння старших або ж начальства. Краще триматися якомога далі від агресивних і злопам'ятних людей, потенційно небезпечних місць і об'єктів. Не рекомендуються починання, особливо, під час відсутності досвіду або правильного керівництва.

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 7 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні енергія Овнів заб'є ключем. Є бажання ризикнути, випробувати щастя, взяти реванш. Зірки нагадують, що ситуація змінилася, колишня відчайдушність вже недоречна. Перш ніж піддатися пориву, корисно прикинути "ціну питання": можливо, доведеться діяти в умовах контролю, обмежень, дефіциту ресурсів.

Доля знову посміхається вам. Активні дії допоможуть досягти успіху в фінансових справах, однак через необачність ви ризикуєте втратити значну суму Бажано не втручатися у звичайний хід подій – тоді більша частина неприємностей зникне сама собою. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Так що дивіться в майбутнє з оптимізмом.

Сьогодні головне для вас – знайти оптимальне співвідношення між роботою і відпочинком, генерацією нових ідей і реалізацією старих, спілкуванням з колегами і похмурим обмірковуванням поточних справ фірми. У вас є всі шанси для того, щоб збалансувати все це правильно.

Сьогодні Ракам потрібно бути дальновидними, будуючи плани, вибираючи посаду, кар'єру, професію, стратегію в шлюбі або в судовому позові. У гонитві за швидким успіхом легко порушити баланс партнерських прав і зобов'язань, зіпсувати гармонію і згоду в любові, зачепити інтереси поважної персони. Безпечніше піти на тимчасовий компроміс, залишивши собі простір для маневру. Не варто укладати новий договір.

День проходить під знаками медитації, прозріння, інтуїції. Несприятливий день для чоловіків-Левів. Ймовірно, їхнім планам і надіям не судилося здійснитися. Жінки-Леви повинні проявляти обачність при роботі з документами. Можливі будь-якого роду помилки і непорозуміння. В особистому житті не виключені любовні розчарування.

Зосередьте свої сили на одному питанні, тільки в цьому випадку день дасть свої плоди. Найменше відволікання в сторону – і всі ваші зусилля підуть прахом.

Терезам сьогодні доведеться орієнтуватися на чужу поведінку. Друга сторона може проявити непоступливість або нелагідність. Зірки нагадують, що розрив або війна зараз не найкращий вихід. Має сенс прийняти суворі умови, які диктуються життям, і заново відрегулювати баланс інтересів. У практичних питаннях недоречні зайві м'якість і шляхетність.

Можлива ділова поїздка або відрядження, яку потрібно ретельно спланувати. Інакше вам не вдасться уникнути проблем і непорозумінь. Намічається зниження життєвих сил, фінансові втрати. Домашні справи і проблеми з дітьми зажадають від вас великих матеріальних витрат і душевних сил. У другій половині дня рекомендується усамітнення і спокій.

Сьогодні вас буде особливо підводити техніка. Якщо вам знадобиться терміново зв'язатися з вашою коханою людиною, вкрай велика ймовірність того, що ви просто не зможете цього зробити, бо мобільний телефон, електронна пошта та інші засоби зв'язку гратимуть не на вашому боці.

Сьогодні Козерогам корисно навести порядок в домі, близьких відносинах, особистих фінансах. Стане в пригоді талант відсікати зайве, досвід економії або мінімізації, конструктивність і витримка в поведінці. Відповідний момент для позбавлення від всього непотрібного, застарілого або надлишкового. Чи не найкращий момент для придбань, накопичень.

Пасивний, спокійний день. Слід почекати з реалізацією серйозних проєктів. Ви можете отримати підтримку від партнерів і колег. Уникайте всього, що ставило б перед вами проблеми. Другу половину дня присвятіть спілкуванню з дітьми. Якщо є тварини, то прогулянки з ними будуть сприяти встановленню внутрішньої рівноваги. Єдина можлива неприємність – легке нездужання.

У цей день вам будуть корисні тільки натуральні продукти. В процесі пошуку інших і визначення натуральності ви натренуєте уважність і нагуляєте апетит.

До теми: Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 грудня: любовний прогноз для знаків Зодіаку