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Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні краще планувати контакти на вечір, коли уже будуть свіжі новини і сформуються умови для корисних комунікацій. Це час позитивних звісток, підтверджень, подяк, позитивних сенсацій. Вдалий момент для візиту, консультації, уроку. У цей день зірки допоможуть мислити розумно і розширювати горизонти переважно в практичних сферах, що дозволить обговорити фінансово-економічні теми, новинки ринку, ефективність планових експериментів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Сьогодні в Овнах прокидається "внутрішній романтик". Зростає віра в успіх любові, авантюри, подорожі, зарубіжного проєкту. Але свободі маневру заважає комплекс вимушених обмежень (особливо, якщо ви кар'єрист або претендуєте на статус в якійсь системі – в цьому випадку вам важливіше дотримуватися стандартів і не сперечатися зі старшими за званням). Якщо вас ваблять обидва шляхи, варто пошукати компроміс.

Телець

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Гармонія і любов у вашому будинку позначаться і на фінансовому становищі. Впевненість, яку ви почерпнете в сім'ї, допоможе вам знайти правильні рішення з важливих питань. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Життя саме підкаже вам потрібний вихід.

Близнюки

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, цей період буде непоганим і плідним. Зірки обіцяють, що вас чекає маса цікавих сюрпризів, головне, не шукати винних, якщо ситуація раптом вийде з-під контролю. Цей день гарний для професійного зростання – можна відвідати тренінги, семінари, в крайньому разі, знайти клуб за інтересами, хоча б в інтернеті. Непогано почитати психологічну літературу – навіть поверхове вивчення предмета допоможе вам при веденні переговорів, або при спілкуванні з незговірливими діловими партнерами. Сфера любовно-особистих взаємин порадує вас різноманітністю. Шанувальників буде багато, і вони не дозволять вам нудьгувати і сумувати. Домочадці теж повні сил, і ідей – спілкування з родичами буде яскравим і веселим.

Рак

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Сьогодні у Раків багато в чому зв'язані руки. Щоб послабити вузол, можна вдатися до неформального ходу поза протоколом. Наприклад, запропонувати зацікавленим людям оригінальну ідею, залучити до справи друзів, зробити сюрприз. Але в головному доведеться триматися стандартів, традицій або закону. Краще поки погодитися з умовами, виставленими начальством або сильнішим партнером.

Лев

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Це прекрасний час для аналізу закінчених справ, планування, нових задумів. Надлишок життєвих сил, особиста чарівність, душевна широта допоможуть вам спробувати свої сили у суспільстві, завести нові знайомства, залучити нових союзників. Ймовірно, емоції будуть перехльостувати через край, тому не довіряйте інтуїції – перевірте свої наміри здоровим глуздом, порадьтеся з друзями.

Діва

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, досягнення цілей, поставлених на цей період, не потребує особливих зусиль. Але якщо труднощі все-таки виникнуть, без коливань телефонуйте своїм друзям, або звертайтеся за підтримкою до товаришів по службі – і товариші, і колеги допоможуть вирішити будь-яку складну задачу. Розташування планет забезпечить ріст ваших доходів, але бажано не втрачати голову – не ходіть по магазинах поодинці, щоб ненароком не витратити всі накопичені кошти. У цей день постарайтеся знайти час для обранця, і частіше думати про комфорт коханої людини.

Терези

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні Терезам варто заздалегідь усвідомити собі межі можливого в діалозі. Співрозмовник буде доброзичливий в одних питаннях, але непоступливий в інших. Ймовірно, "лінія розлому" буде давньою і добре знайомою. Не варто посилювати старі розбіжності: через це може стати гіршою атмосфера у вашому домі чи відносинах. Найбільш спірних тем краще взагалі не торкатися і запросити як посередника спільного друга.

Скорпіон

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Сприятливий день, зазначений припливом життєвих сил. Він принесе надії, впевненості у власних силах, оптимістичний погляд на майбутнє, бажання вдосконалюватися. Події цього дня програмують майбутнє.

Стрілець

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Найкращий час реалізувати свої амбіції, показати всім, на що ви здатні, головне, першим проявити ініціативу. Корисні профілактичні заходи: дієта, масаж, дотримання техніки безпеки. Цей час сприятливий для відновлення старих проєктів, виправлення помилок. Можливо, в якихось питаннях вам знадобиться юридична допомога чи порада фахівця. Крім того, зараз настає слушний час для того, щоб закохатися або налагодити особисте життя.

Козеріг

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Для Козерогів день може бути пов'язаний з негативними емоціями, для яких не завжди є підстави. Можливо, справа у високій планці вимог: все, що не схоже на успіх, буде здаватися вам провалом. Нейтральні події можуть трактуватися в поганому ключі. На цій хвилі важливо не посваритися з потрібними людьми, не відсторонитися від близьких і не втратити віру в себе. Уже завтра ви подивитеся на справу інакше.

Водолій

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
День сприятливий для звернення до начальства і до вищих інстанцій. Головне – холоднокровно проаналізувати ситуацію і впевнитися у власній правоті. Можливо, що в професійному відношенні цей день вплине на весь наступний рік. Належне старання буде винагороджене, а помилки будуть коштувати дорого. Ніщо вас не повинно відволікати від вирішення глобальних завдань.

Риби

Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Для Риб починається новий цикл, так що попереду у вас безліч цікавих подій. Завдяки розвиненій інтуїції і тонкому розумінню людської природи ви зможете знаходити оптимальні рішення і найкоротші шляхи до мети. Крім того, ви зумієте вдало вкласти гроші, знайти додаткові джерела доходу, взяти участь в найбільш перспективних проєктах. Але, не дивлячись на фінансові успіхи, не забувайте, що грошики рахунок люблять.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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