Гороскоп на 4 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 січня 2020 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні краще планувати контакти на вечір, коли уже будуть свіжі новини і сформуються умови для корисних комунікацій. Це час позитивних звісток, підтверджень, подяк, позитивних сенсацій. Вдалий момент для візиту, консультації, уроку. У цей день зірки допоможуть мислити розумно і розширювати горизонти переважно в практичних сферах, що дозволить обговорити фінансово-економічні теми, новинки ринку, ефективність планових експериментів.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2020

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Сьогодні в Овнах прокидається "внутрішній романтик". Зростає віра в успіх любові, авантюри, подорожі, зарубіжного проєкту. Але свободі маневру заважає комплекс вимушених обмежень (особливо, якщо ви кар'єрист або претендуєте на статус в якійсь системі – в цьому випадку вам важливіше дотримуватися стандартів і не сперечатися зі старшими за званням). Якщо вас ваблять обидва шляхи, варто пошукати компроміс.

Гармонія і любов у вашому будинку позначаться і на фінансовому становищі. Впевненість, яку ви почерпнете в сім'ї, допоможе вам знайти правильні рішення з важливих питань. Не намагайтеся вирішити всі проблеми відразу. Життя саме підкаже вам потрібний вихід.

Близнюки, цей період буде непоганим і плідним. Зірки обіцяють, що вас чекає маса цікавих сюрпризів, головне, не шукати винних, якщо ситуація раптом вийде з-під контролю. Цей день гарний для професійного зростання – можна відвідати тренінги, семінари, в крайньому разі, знайти клуб за інтересами, хоча б в інтернеті. Непогано почитати психологічну літературу – навіть поверхове вивчення предмета допоможе вам при веденні переговорів, або при спілкуванні з незговірливими діловими партнерами. Сфера любовно-особистих взаємин порадує вас різноманітністю. Шанувальників буде багато, і вони не дозволять вам нудьгувати і сумувати. Домочадці теж повні сил, і ідей – спілкування з родичами буде яскравим і веселим.

Сьогодні у Раків багато в чому зв'язані руки. Щоб послабити вузол, можна вдатися до неформального ходу поза протоколом. Наприклад, запропонувати зацікавленим людям оригінальну ідею, залучити до справи друзів, зробити сюрприз. Але в головному доведеться триматися стандартів, традицій або закону. Краще поки погодитися з умовами, виставленими начальством або сильнішим партнером.

Це прекрасний час для аналізу закінчених справ, планування, нових задумів. Надлишок життєвих сил, особиста чарівність, душевна широта допоможуть вам спробувати свої сили у суспільстві, завести нові знайомства, залучити нових союзників. Ймовірно, емоції будуть перехльостувати через край, тому не довіряйте інтуїції – перевірте свої наміри здоровим глуздом, порадьтеся з друзями.

Діви, досягнення цілей, поставлених на цей період, не потребує особливих зусиль. Але якщо труднощі все-таки виникнуть, без коливань телефонуйте своїм друзям, або звертайтеся за підтримкою до товаришів по службі – і товариші, і колеги допоможуть вирішити будь-яку складну задачу. Розташування планет забезпечить ріст ваших доходів, але бажано не втрачати голову – не ходіть по магазинах поодинці, щоб ненароком не витратити всі накопичені кошти. У цей день постарайтеся знайти час для обранця, і частіше думати про комфорт коханої людини.

Сьогодні Терезам варто заздалегідь усвідомити собі межі можливого в діалозі. Співрозмовник буде доброзичливий в одних питаннях, але непоступливий в інших. Ймовірно, "лінія розлому" буде давньою і добре знайомою. Не варто посилювати старі розбіжності: через це може стати гіршою атмосфера у вашому домі чи відносинах. Найбільш спірних тем краще взагалі не торкатися і запросити як посередника спільного друга.

Сприятливий день, зазначений припливом життєвих сил. Він принесе надії, впевненості у власних силах, оптимістичний погляд на майбутнє, бажання вдосконалюватися. Події цього дня програмують майбутнє.

Найкращий час реалізувати свої амбіції, показати всім, на що ви здатні, головне, першим проявити ініціативу. Корисні профілактичні заходи: дієта, масаж, дотримання техніки безпеки. Цей час сприятливий для відновлення старих проєктів, виправлення помилок. Можливо, в якихось питаннях вам знадобиться юридична допомога чи порада фахівця. Крім того, зараз настає слушний час для того, щоб закохатися або налагодити особисте життя.

Для Козерогів день може бути пов'язаний з негативними емоціями, для яких не завжди є підстави. Можливо, справа у високій планці вимог: все, що не схоже на успіх, буде здаватися вам провалом. Нейтральні події можуть трактуватися в поганому ключі. На цій хвилі важливо не посваритися з потрібними людьми, не відсторонитися від близьких і не втратити віру в себе. Уже завтра ви подивитеся на справу інакше.

День сприятливий для звернення до начальства і до вищих інстанцій. Головне – холоднокровно проаналізувати ситуацію і впевнитися у власній правоті. Можливо, що в професійному відношенні цей день вплине на весь наступний рік. Належне старання буде винагороджене, а помилки будуть коштувати дорого. Ніщо вас не повинно відволікати від вирішення глобальних завдань.

Для Риб починається новий цикл, так що попереду у вас безліч цікавих подій. Завдяки розвиненій інтуїції і тонкому розумінню людської природи ви зможете знаходити оптимальні рішення і найкоротші шляхи до мети. Крім того, ви зумієте вдало вкласти гроші, знайти додаткові джерела доходу, взяти участь в найбільш перспективних проєктах. Але, не дивлячись на фінансові успіхи, не забувайте, що грошики рахунок люблять.

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