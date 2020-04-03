Гороскоп на 4 квітня 2020: яких знаків Зодіаку чекає цікаве заняття

Актуальний гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні не варто відмовлятися від ігор або продовження цікавих занять, важливо лише не ставити собі надзавдань. Можна присвятити день вивченню, новому хобі, яке у близькій перспективі принесе нових друзів і можливості для самореалізації, а при достатній старанності може стати професією. Також, це відмінний день для веселощів. Краще уникати зневіри, оточити себе яскравими емоціями. Добре провести час з дітьми, друзями, коханими людьми.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Початок дня не обіцяє Овнам різких змін. Можна продовжувати займатися завданнями, до яких ви приступили напередодні, наприклад, домашніми справами. Буде час для додаткових роздумів після розмови або отримання новин. Раптовий новий стимул до роботи, гри або творчості з'явиться у вас ближче до ночі. Вас можуть надихнути вчинки друзів, потреби дітей, професійні чи соціальні події.

Ваше самопочуття має значно покращитися. День проходить під знаком очищення думок, космічної енергії любові, переважання розуму над стихією почуттів. У сфері професійної діяльності вірогідний спад. Плани і думки, які прийдуть вам в голову, не принесуть бажаного результату. День несприятливий для укладення різного роду угод або для переговорів. Вірогідні проблеми в особистому житті або розлад здоров'я. У цей день добре проявляти милість: дарувати подарунки, роздавати милостиню, виконувати прохання. Протипоказано сердитися чи плакати.

Не створюйте проблем з дрібниць. Бережіть відносини з близькими, легко миріться і йдіть на компроміси. Зустрічі з друзями обіцяють приємні враження, але уникайте контактів з настирливими людьми. Це вдалий час для відпочинку і відновлення сил.

Ракам аж до вечора вдасться підтримувати навколо себе відносну гармонію. Не варто відкладати нескладні приємні заняття: такі, як ваші улюблені косметичні процедури або насолоду ласощами. В кінці дня краще утриматися від починань на постійній основі, а в експериментах бути далекогляднішим: віддача від них поки сумнівна. Важливо не піддатися рекламі, загальній нервозності і ажіотажу.

Розташування зірок як і раніше не сприяє успіху в справах, тому перш ніж прийняти остаточне рішення, подумайте про можливі наслідки. Не виключено, що негативні тенденції дня зумовлять фінансові труднощі, неприємні звістки або конфронтацію з колегами. Вроджена чуйність і великодушність утримають вас від відкритого конфлікту.

У професійній діяльності можуть виникнути складнощі. Не піддавайтеся спокусі когось покритикувати. В роботі проявляйте терпіння і вдумливість. Можливі проблеми з технікою, зв'язком. Більше уваги приділяйте улюбленим людям, інакше можуть виникнути образи і конфлікти.

До настання вечора Терезам краще займатися нескладною рутиною. Не варто нехтувати дрібницями, пов'язаними із сімейним і професійним обов'язком. В кінці дня у вас може виникнути бажання оперативно включитися в нову гру або в потік подій, провести експеримент в групі, з подачі партнера або по чужому прикладу.

День зростання творчої і ділової активності. У вас з'явиться бажання працювати, зросте активність. Визначтеся, в якому напрямку життєдіяльності ви повинні докладати зусиль. З дітьми не будьте занадто напористі й суворі.

Займіться побудовою планів на майбутнє. Зараз не можна йти на компроміс зі своєю совістю. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивною енергією. Слід прислухатися до їхніх порад.

Козерогам і їхнім опонентам доля дає останній шанс вирішити справу миром, проявити дипломатичність і розсудливість. Краще скористатися ним ще до вечора і піти на поступки. В кінці дня небезпечно піддаватися азарту, мстити, вплутуватися в пригоди і експерименти: такі авантюри потенційно руйнівні для вашого гаманця, бізнесу або майна, причому масштаб лиха буде очевидний не відразу.

День символізує набуття внутрішньої свободи, радість буття. Космічні потоки значно піднімуть ваш життєвий потенціал. Хороший день для зачаття або любові, реалізації свіжих творчих ідей або для нестандартного вирішення старих проблем. Повноцінний відпочинок на свіжому повітрі і хороший сон допоможуть вам зняти напругу після трудового тижня.

Заводьте корисні зв'язки, розширюйте поле діяльності. Не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть завдати неприємностей оточуючим. Уникайте нових знайомств з особами протилежної статі. Не ображайте своїх рідних.

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