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Гороскоп на 4 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
В цілому гороскоп на сьогодні дуже сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів і планів до справи, при цьому не забувайте прислухатися до своєї інтуїції: сьогодні вона у вас на висоті і здатна дати чимало цінних порад, особливо в діловій сфері.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні для Овна актуальна формула: Все в дім! Його дії будуть спрямовані на те, щоб принести користь своїй родині, близьким людям або самому житлу: наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зорі гороскопу обіцяють, що будь-які кроки і покупки в цьому напрямку виявляться вдалими.
Телець
Сьогодні Телець буде у вирі подій! Зорі гороскопу наділяють його такими якостями, як енергійність, швидкість прийняття рішень і гострий розум. Йому буде важко залишатися на одному місці: ситуація може вимагати його присутності відразу в декількох місцях!
Близнюки
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють Близнюкам підтримку в грошових справах! Це чудовий день для того, щоб присвятити його управлінню фінансами та примноженню капіталу. Тому якщо у Близнюків є план, як підвищити свої доходи, саме час почати його здійснювати.
Рак
Люди волею-неволею будуть підтримувати починання Рака, якщо ж він віддасть перевагу діяти один, то і тут має шанс досягти успіху. Сьогодні чудовий день для того, щоб Рак розібрався з будь-якими справами, не відкладаючи їх у довгу шухляду. Проєкти, розпочаті сьогодні, практично приречені на успіх.
Лев
Сьогодні на Лева може очікувати дуже приємний і корисний сюрприз, причому абсолютно несподіваний, буквально на порожньому місці! Можливо, Лев, йдучи вулицею, виявить у себе під ногами велику купюру. Або ж він виграє в лотерею, отримає забутий борг, подарунок від шанувальника.
Діва
Сьогодні Діві важко втриматися, щоб не пустити гроші на вітер. Ситуація раз у раз буде спокушати її зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в якусь справу. Не піддавайтеся цьому імпульсу! Навіть якщо вам здається, що ви не проживете без цієї речі і дня, як слід все зважте і відкладіть покупку.
Терези
Сьогодні справа, якій Терези присвятили багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Це може бути фінансовий прибуток, премія, моральна віддача, визнання заслуг або просто приємний сюрприз: одним словом, успіх в будь-якому його вигляді.
Скорпіон
Сьогодні Скорпіон перевершить себе в умінні не тільки заводити знайомства, а й зводити їх нанівець. Енергії, яку дарує йому день, вистачить для того, щоб обзавестися новими зв'язками, як романтичними, так і діловими. А от що стосується старих знайомих, то тут справа йде навпаки: Скорпіон сьогодні буде відрізнятися нестриманістю і ризикує зіпсувати відносини навіть з найкращим другом.
Стрілець
Сьогодні в Стрільці може раптово прокинутися ревнощі! Причому, не обов'язково, що це почуття буде направлено на кохану людину і що у Стрільця буде для цього привід. Друзі, рідні, колеги по роботі, практично будь-хто сьогодні ризикує стати об'єктом незрозумілих ревнощів і власницьких настроїв Стрільця.
Козеріг
Не виключено, що сьогодні Козерогу захочеться з кимось позмагатися! Здоровий азарт у нього здатне розпалити все, що завгодно, головне, щоб оточуючі зрозуміли: Козеріг не гірший за інших. Сьогодні він здатний внести родзинку і елемент гри в ваше життя. Головне, щоб все було в міру, і змагання не перетворилося у Козерога на доказ своєї переваги.
Водолій
Сьогодні Водолію можуть бути по плечу речі, на які він був нездатний ще місяць або навіть тиждень тому! Зорі гороскопу додадуть йому активності і рішучості, а ще успішності в справах. Завдяки цьому, Водолій буде точно знати, що йому робити і як. Однак він буде знати і те, що мають робити інші.
Риби
Сьогодні Риби будуть сповнені енергії і впевненості в собі! Ситуація змусить їх раз у раз опинятися в центрі уваги, проте Риби не вдарять в бруд обличчям. Вони зможуть не тільки впоратися зі своїми обов'язками, але і показати себе при цьому у вигідному світлі.
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