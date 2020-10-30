Гороскоп на 31 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 31 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день зміщує етичні норми, провокує дивні смаки, підживлює інтерес до магічних артефактів, історій про скарби. Можливий сильний інтерес до прикладної магії, амулетів, ритуалів. Варто обережніше вибирати друзів. Успіхом цього дня краще скористатися лише раз, в майбутньому це може бути небезпечно.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 31 жовтня 2020

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Сьогодні зірки акцентують увагу Овнів на фінансових і податкових оновленнях. А також на конкретних людях, від яких залежить зараз їхній добробут (наприклад, на позиції свого партнера, покупця, інвестора, постачальника або ділового посередника). Якщо бюджетом керуєте ви самі, вам необхідно стати практичнішим. День може принести вам матеріальний сюрприз.

Критичний день. Можливість вирішення в цей день будь-яких проблем вкрай мала. Ймовірно, спілкування і ділові контакти не принесуть вам задоволення. Планети пророкують вам підвищену емоційність. Будьте готові до невеликих сутичок з конкурентами. Не наробіть дурниць. Сон напередодні – віщий на місяць.

Ставте перед собою реальні завдання і не підіймайте планку на недосяжну висоту. Не виключено, що колеги допоможуть у втіленні планів, але й ви, своєю чергою, не підводьте їх. Можна себе порадувати і витратити гроші на розваги. Це гарний час для благоустрою свого будинку.

Події дня допоможуть Ракам уточнити матеріальні та професійні плани на майбутнє. Привід може дати резонансне соціальне явище або більш особистий момент – наприклад, унікальна ситуація в житті друзів. Якщо вам потрібні друзі, варто нагадати їм про себе, використовуючи незвичайність і специфічність обставин.

Несподівана звістка може змусити вас переглянути намічені плани. Ймовірно нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог – можливо, ви приймаєте бажане за дійсне. Постарайтеся поводитися стримано.

Розслаблятися не доведеться, інакше ризикуєте втратити свої позиції на діловому терені. Уникайте суперечок з керівництвом і колегами. Обходьте стороною тих, хто постійно скаржиться. Зверніть увагу на стан здоров'я, утримайтеся від вживання алкоголю.

Сьогодні Терези зіткнуться з неординарним моментом у фінансових, податкових, кредитних, страхових або ж спадкових справах. Можуть стати проблемою дружні неформальні договори. Потрібна пильність, якщо порушені стратегічні володіння і ресурси. На увагу заслуговують фінальні процедури: закриття рахунку, підтвердження банкрутства, ліквідація майна, остаточне погашення боргу.

Енергетичний підйом позначиться на вашій працездатності. Ви можете отримати підтримку начальства в реалізації своїх планів. Не слід відкладати вирішення важливих питань. Відсьогодні починайте діяти серйозно і наполегливо. Можливо, що попереду вас чекають зміни в особистому житті. Велика ймовірність несподіваної приємної звістки.

У цей період рекомендовано будувати плани і приступати до нових проєктів, описувати новоспечені ідеї, уважно розбирати проблеми і питання, як майбутнього періоду, так і ті, що залишилися нереалізованими.

Сьогодні Козероги можуть розраховувати як на несподіване везіння, так і на удачу в запланованих оновленнях. Але зірки радять прискіпливіше розглядати будь-який "подарунок долі". День може принести несподівані смаки, дивні захоплення, оригінальні творчі знахідки.

Сьогодні постарайтеся знайти в собі сили на час відволіктися від справ. День передбачає зосередження на духовних проблемах, усамітнення. Будь-які контакти можуть привести до негативних результатів. Протипоказані поспішність в судженнях, необачність у вчинках. Увечері корисна прогулянка на свіжому повітрі.

Події будуть розвиватися не зовсім так, як ви цього хочете. На жаль, вплинути на їхній хід вам навряд чи вдасться. Краще не втручайтеся в процес – велика частина неприємностей зникне сама собою. Не давайте самі ніяких обіцянок і не дуже вірте на слово оточуючим.

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