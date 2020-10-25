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Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 26 жовтня – 1 листопада!
Фінальний тиждень жовтня пройде дуже спокійно та успішно у більшості знаків Зодіаку, але комусь таки доведеться добряче попрацювати на своє майбутнє. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів починається дуже сонячним та приємний період у житті, коли вдасться нарешті віднайти гармонію. Але до цього потрібно правильно розпланувати свій час, щоб розібратись з усіма робочими питанням. Не зволікайте та не шукайте причин ледарювати.
Телець
У Тельців попереду активний, але спокійний тиждень, адже вдасться розібратись з усіма справами та нарешті видихнути. Інколи ви дратуєтесь через речі, які від вас не залежать. Пора прощатись з цією звичкою, адже можна знайти чимало причин радіти тому, що вже у вас є.
Близнюки
Близнюки зі своїми перепадами настрою можуть відчути, як хвиля втоми поступово накриває їх. І навіть невеликі просвітлення у вигляді позитивних думок не зможуть боротись з цим. Тому досить бігти наввипередки з власною долею, пора зробити перерву.
Рак
У Раків очікується дуже затишний осінній тиждень, коли бажання працювати буде мало, а натхнення - дуже багато. тому спробуйте розпланувати дні так, щоб виконати все важливе і присвятити час тому, що справді приносить задоволення. Навіть якщо це домашні посиденьки за переглядом фільмів.
Лев
Левам астрологи цього тижня дуже рекомендують присвятити більше часу своїй половинці та близьким. Інколи ви так захоплені собою і власними справами, що навіть не помічаєте того, що відбувається з вашими рідними. Пора змінювати ситуацію.
Діва
Дівам цього тижня випаде нагода навести лад не лише навколо себе, а й у власних думках. ВИ доволі довго збирали інформацію та оцінювали вчинки людей, тож пора відфільтрувати коло свого оточення, щоб почуватись краще. Прощатись з тими, хто тягне вас вниз, це нормально.
Терези
Терезам у новому осінньому тижні також доведеться навчитись відсіювати токсичних людей. Для вашої внутрішньої гармонії це життєво необхідно. Зараз навколо мають лунати лише позитивні слова, а не ті, які будуть зупиняти вас на шляху до мрій.
Скорпіон
Скорпіони зараз можуть побачити, як на їхньому шляху більшає різних перешкод. Більшість з ним вам вдасться подолати без труднощів, але деякі змусять змінити плани та навіть позначаться на світогляді. Не сприймайте це надто негативно, адже будь-що можна зробити хорошим досвідом.
Стрілець
Фінальний тиждень осені нарешті допоможе Стрільцям розпрощатись зі своїм негативним мисленням. Звісно ж, для цього і самим представникам цього знаку доведеться добряче попрацювати, але результат буде того вартий. Повірте, хороші думки матеріалізуються.
Козеріг
Хоч зараз у Козерогів стартує дуже позитивний період у житті, однак старт тижня може підкинути кілька незначних проблем. ЇХ буде легко вирішити, але вам просто може забракнути енергії. Тому не соромтесь знаходити час для відпочинку - це справді важливо.
Водолій
Водоліїв очікує нова сторінка у житті, коли буде чимало невідомого, але крутого. Деяким людям цього знаку досі не віриться, що вони все ж зважились на певні вчинки, що змінюють їхню долю. Але кожен крок насправді лише наближає до втілення мрій.
Риби
Зараз у Риб може дуже загостритись інтуїція, але тільки на неї не варто покладатись у серйозних справах. Тому вчіться аналізувати ситуацію та не бійтесь йти вперед. Не завжди вам вдаватиметься ховатись за спинами інших, особливо, коли на кону ваші мрії.
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