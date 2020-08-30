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Гороскоп на 31 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 31 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні краще відмовитися від жорсткого контролю і зайвих формальностей. Добре розвивати нові навички з розрахунком на майбутнє, освоювати у вільному режимі нове обладнання, інструменти або спорядження. Буде підвищений інтерес до актуальних технічних новинок. Відповідний день для позапланових спортивних тренувань і військових зборів, для несподіваних маневрів.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 31 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У денні години в Овнів буде мало енергії, або вона виявиться спрямована не на активні зовнішні дії. Пасивність і обережність будуть виправдані. У цей час корисно перевірити системи безпеки і завершити необхідні справи. Якщо ви опинилися за межею звичного (наприклад, замріялися), у вас буде час покинути "інший світ" і повернутися у звичне життя. Усі починання краще перенести на вечір.
Телець
Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Вірогідні досить сильні головні болі, так що постарайтеся виключити фізичні перевантаження. Життєвий потенціал перебуває на низькому рівні. Проведіть день на відкритому повітрі, в лісі або парку. Спілкування зі стихією Землі відновить ваші сили.
Близнюки
Час неспішної стабільності. Ідеально підходить для добре налагодженої діяльності. Обережніше треба ставитися до кредитування і дачі грошей у борг. Є ймовірність, що доведеться дуже довго чекати їхнього повернення.
Рак
Денні години забезпечать Ракам душевну рівновагу або зовнішню точку опори. Багатьом Ракам вдасться спертися на існуючу систему, на старшого партнера, вчителя або впливового захисника. Батьки-Раки будуть спокійні за дітей. Вечір принесе метушню й новини, можливі розмови з колегами, сусідами, попутниками. З такого спілкування можна почерпнути щось цікаве, але факти не завадить перевірити.
Лев
Перша половина дня буде пов'язана з нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися тільки завдяки винахідливості. Ваша дружелюбність і життєрадісність послужать хорошим прикладом для ваших близьких. По можливості проведіть день в колі сім'ї за тихими домашніми радощами: читанням книг, спілкуванням з рідними, спільними іграми, переглядом нових фільмів, прослуховуванням музики.
Діва
Сприятливий день, що несе спокій, набуття нових джерел заробітку, самозаглиблення. Можливі деякі позитивні зміни у фінансовому становищі, однак непередбачені витрати або борги, що накопичилися поглинуть весь прибуток. Бійтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників. Після роботи поспішайте додому і не робіть вечірніх прогулянок на самоті.
Терези
У першій половині дня Терезам корисно підсумовувати домашні й інші важливі події, уточнити баланс на особистих або сімейних рахунках. Варто переконатися, що ви не перевищили свої повноваження і фінансові ліміти, не порушили графік платежів. Крім цього, не завадить перевірити якість покупок. Вечір краще присвятити корисному спілкуванню, наприклад, поговорити з лікарем або помічником. Небажані випадкові поїздки.
Скорпіон
Сприятливий день для вдалого завершення справ, укладення шлюбів, зачаття. Але ви отримаєте визнання тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Ви можете відчути підтримку, що додасть вам впевненість у завтрашньому дні і допоможе впоратися з усіма справами. Незвичайне сприйняття світу посилить оптимістичний настрій.
Стрілець
Будьте особливо обережні у фінансових питаннях. Тримайтеся якомога далі від людей, що пропонують заробити легкі гроші. День може піднести приємні подарунки. Нове знайомство може виявитися вельми перспективним. Не занадто довіряйте побутовій техніці.
Козеріг
Козерогам варто перенести важливі справи на першу половину дня. У цей час вам не загрожує зміна плану. Будуть надійні друзі. Вечір краще віддати навчанню, легкому спілкуванню і вільному інформаційному пошуку. Ідеї й факти в цей час почнуть потребувати перевірки.
Водолій
День символізує наклеп, обман, помилки в оцінці людей. Вірогідні негативні зміни у фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Уникайте стороннього впливу – він може привести до емоційного зриву. Сон може виявитися віщим.
Риби
Якщо в цей день у вас не вийде домовитися з потрібною людиною, відкладіть розмову на деякий час. Почнете наполягати – отримаєте затяжний конфлікт. Уникайте серйозних навантажень.
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