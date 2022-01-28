Гороскоп на 29 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні доведеться подивитися на речі та ситуації реально. І, можливо, від чогось відмовитись. Проте це допоможе довести до кінця деякі справи. Зрозуміти, де ми зробили помилки і як їх виправити. Взагалі, нині треба бути активним – ініціатива вистрілить одразу у кількох напрямках. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні вам потрібна серйозна психологічна підтримка, і знайдете її у близьких людях. Якщо погано – не мовчіть. Також варто триматися якомога далі від негативно налаштованих людей, адже вони можуть серйозно кольнути вас у серце. Тим більше, що зараз ви менш захищені.

У Тельців буде чимало роботи. Особливо якщо врахувати, що більшість з оточуючих – вихідні. Намагайтеся виконати все до обіду, щоб звільнити собі вечір.

Близнюки відчуватимуть занепад сил, ослаблення імунітету. Чергова атака вірусів та бактерій може перевести їх на лікарняний режим. Щоб уникнути ослаблення імунітету, рекомендується ударна доза вітаміну С та виконання профілактичних заходів.

Ранок видасться млявим і ледачим. Благо, сьогодні вихідний і ви можете дозволити собі полежати у ліжку довше. Але, швидше за все, ви матимете багато як особистих, так і робочих справ. Ви розженетеся у другій половині дня – тоді і можна реалізовувати свої наполеонівські плани.

Леви можуть зіткнутися з недоброзичливцями, які їх провокуватимуть, попереджають зірки. Щоб убезпечити себе, не вступайте у конфлікти та зберігайте нейтралітет.

Діви можуть отримати те, чого вони довго і вперто прагнуть, кажуть зірки. І рекомендують: не варто поспішати та намагатися виконати все одразу. Краще почекати, все обміркувати і зробити один, але рішучий крок.

Попри цей вихідний, вам доведеться займатися робочими справами. Делегуйте якісь завдання вашим близьким – вони радо допоможуть вам. Не найкращий день для покупок – заощадьте гроші і витратіть їх в інший час.

Скорпіонам треба бути обережними, кажуть зірки. І попереджають, що ви можете стати жертвою обману. Не будьте надто довірливими і вкотре не розмовляйте з незнайомцями.

Сприятливий день для початку справи, спілкування, сімейних відносин. Стрільців чекають приємні сюрпризи та несподіване знайомство.

Суперечки зараз можуть зіпсувати стосунки. Залишайтеся при своїй думці і не намагайтеся нав'язати її іншим. Пам'ятайте, що кожен має свій шлях. За домашній клопіт краще не братися. Проведіть цей день у ліжку, подивіться цікавий фільм із попкорном – розслабтеся.

Цей день несе з собою труднощі та клопіт. Перша половина дня загрожує небезпеками для здоров'я, травмами, серйозними проблемами. Друга половина дня обіцяє нові знайомства чи романтичні захоплення. Без особливих зусиль ви зможете впоратися із будь-якою справою. У справах можна розраховувати на допомогу та поради друзів чи родичів.

Зірки застерігають від несподіваних проблем у особистому житті. У першій половині дня агресивність у відносинах з оточуючими, самовпевненість можуть викликати протест із боку близьких та родичів. Потрібно розумно підходити до кожної проблеми, шукати конструктивні рішення, компроміс. Намагайтеся критично поставитися до власних недоліків і не ставити партнеру підвищених вимог. Друга половина дня буде поєднана з нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися лише завдяки винахідливості.

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