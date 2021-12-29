Місячний календар стрижок на січень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у січні 2022

Місячний календар на січень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у січні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у січні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у січні.

СІЧЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на січень

1 січня

Зміна образу допоможе реалізуватися у всіх починаннях, сприятиме успіху в робочих справах, взаємини з колегами та близькими людьми, але на стан волосся помітного впливу не буде. Відвідування стиліста зробить вас набагато привабливішими в очах навколишніх – це матиме позитивний ефект в особистому житті та на робочій ниві. Візит до салону краси значно сповільнить зростання волосся, однак призведе до зміцнення волосяної цибулини.

2 січня

Молодий місяць – несприятливий період для стрижки волосся.

3 січня

Рекомендується стригти волосся, коли Місяць у фазі росту, – це допоможе зміцнити волосяні цибулини та приведе до швидкого росту волосся.

4 січня

Це вдалий час для проведення лікувальних процедур з відновлення структури волосяного покриву.

5 січня

Якщо стригти волосся у цей час – вдала ідея, то з фарбуванням будьте обережні – тон ляже на локони надовго, вибирайте лише перевірені та звичні відтінки.

6 січня

Можна проводити будь-які процедури, що оздоровлюють. Хочете здорові та міцні локони – поспішіть до перукарні.

7 січня

Миття голови збільшує сухість шкірних покривів та призводить до виникнення лупи.

8 січня

Слід бути гранично обережними при фарбуванні: нанесений колір довго триматиметься на пасмах. У цю пору найкраще проводити зміцнення волосся, щоб значно покращити його вигляд.

9 січня

Підстрижіть локони саме в цей день, щоб вони швидше відростали, коріння стало міцнішим, а стан помітно покращився.

10 січня

Стригти волосся небажано, це може негативно вплинути на зовнішній вигляд і структуру волосся і стати причиною погіршення роботи імунної системи, і, як наслідок, збільшиться ризик виникнення захворювань.

11 січня

Дуже рекомендований похід в салон тим, чиє волосся потребує лікування та зміцнення. Однак не варто при цьому зловживати хімічними засобами, лише стрижка та натуральні препарати.

12 січня

Час записатися в салоні краси, щоб перетворити зачіску.

13 січня

Сприятливий день для стрижки волосся.

14 січня

Місяць у Близнюках не внесе істотних змін у стан волосся, але доброчинно позначиться на їх рості та створенні зачісок.

15 січня

Можна проводити будь-які процедури, що оздоровлюють. Хочете здорові та міцні локони – поспішіть до перукарні.

16 січня

Місяць, що росте, має доброчинну дію на волосся при фарбуванні та стрижці. Вдалий час для проведення оздоровчих процедур. Фарба лягає рівно і надовго.

17 січня

Миття не приносить бажаної свіжості, створення зачіски стає мукою для власниць будь-якого типу волосся.

18 січня

Стрижка допоможе покращити самопочуття та прибрати негативну енергію. Волосся стане густішим, легко піддаватиметься укладці. При фарбуванні потрібно зупинити свій вибір на тому кольорі, який на 2-3 тони темніший за натуральне волосся. Оздоровчі процедури принесуть багато користі: краще робити маски для волосся з поживним або ефектом, що зміцнює.

19 січня

Вдалий час для експериментів з кольором шевелюри, оскільки фарба швидко змиється. Укорочування волосся зробить його здоровим, але значно знизить швидкість росту.

20 січня

Стрижка зробить коріння міцним, зупинить випадання, але й уповільнить відростання волосся. У такі дні можна сміливо проводити експерименти з фарбуванням локонів, тому що фарба не довго триматиметься.

21 січня

Найкращий час, щоб постригти волосся та провести процедури на основі хімічних інгредієнтів. Сюди належать різні види фарбування, хімічна завивка.

22 січня

Стрижка не вплине на структуру волосся, проте значно уповільнить їх зростання.

23 січня

Під час фарбування дозволені експерименти з незвичними відтінками – отриманий результат протримається не довго.

24 січня

Ці дні сприятливі для створення повітряних зачісок та інших маніпуляцій із шевелюрою. Усі експерименти ніяк не вплинуть на стан локонів.

25 січня

Найнеоднозначніший час, оскільки зміна іміджу з однаковою ймовірністю може мати як позитивний, так і негативний вплив на особисте життя та взаємини з представниками протилежної статі.

26 січня

Після стрижки волосся шевелюра відростає досить довго, але водночас зміцнюється коріння волосся і запобігає випаданню. Фарба змивається швидко, тому сміливо шукайте нові образи – зараз саме час.

27 січня

Стригти волосся рекомендується тільки в тому випадку, якщо потрібно зміцнити коріння та уповільнити ріст локонів.

28 січня

Сприятливий день для стрижки, візит до перукаря стане причиною радісних та щасливих подій у вашому житті.

29 січня

Похід до стиліста буде дуже вдалим, новий образ покращить настрій та стан здоров'я.

30 січня

Стрижка, фарбування волосся та інші зміни у вигляді підкреслять вашу чарівність, в очах навколишніх ви виглядатимете дуже привабливо.

31 січня

Гарний час для найшаленіших експериментів.

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