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Місячний календар стрижок на січень 2022: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на січень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього другого зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у січні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у січні 2022
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у січні.
|СІЧЕНЬ 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на січень
- 1 січня
Зміна образу допоможе реалізуватися у всіх починаннях, сприятиме успіху в робочих справах, взаємини з колегами та близькими людьми, але на стан волосся помітного впливу не буде. Відвідування стиліста зробить вас набагато привабливішими в очах навколишніх – це матиме позитивний ефект в особистому житті та на робочій ниві. Візит до салону краси значно сповільнить зростання волосся, однак призведе до зміцнення волосяної цибулини.
- 2 січня
Молодий місяць – несприятливий період для стрижки волосся.
- 3 січня
Рекомендується стригти волосся, коли Місяць у фазі росту, – це допоможе зміцнити волосяні цибулини та приведе до швидкого росту волосся.
- 4 січня
Це вдалий час для проведення лікувальних процедур з відновлення структури волосяного покриву.
- 5 січня
Якщо стригти волосся у цей час – вдала ідея, то з фарбуванням будьте обережні – тон ляже на локони надовго, вибирайте лише перевірені та звичні відтінки.
- 6 січня
Можна проводити будь-які процедури, що оздоровлюють. Хочете здорові та міцні локони – поспішіть до перукарні.
- 7 січня
Миття голови збільшує сухість шкірних покривів та призводить до виникнення лупи.
- 8 січня
Слід бути гранично обережними при фарбуванні: нанесений колір довго триматиметься на пасмах. У цю пору найкраще проводити зміцнення волосся, щоб значно покращити його вигляд.
- 9 січня
Підстрижіть локони саме в цей день, щоб вони швидше відростали, коріння стало міцнішим, а стан помітно покращився.
- 10 січня
Стригти волосся небажано, це може негативно вплинути на зовнішній вигляд і структуру волосся і стати причиною погіршення роботи імунної системи, і, як наслідок, збільшиться ризик виникнення захворювань.
- 11 січня
Дуже рекомендований похід в салон тим, чиє волосся потребує лікування та зміцнення. Однак не варто при цьому зловживати хімічними засобами, лише стрижка та натуральні препарати.
- 12 січня
Час записатися в салоні краси, щоб перетворити зачіску.
- 13 січня
Сприятливий день для стрижки волосся.
- 14 січня
Місяць у Близнюках не внесе істотних змін у стан волосся, але доброчинно позначиться на їх рості та створенні зачісок.
- 15 січня
Можна проводити будь-які процедури, що оздоровлюють. Хочете здорові та міцні локони – поспішіть до перукарні.
- 16 січня
Місяць, що росте, має доброчинну дію на волосся при фарбуванні та стрижці. Вдалий час для проведення оздоровчих процедур. Фарба лягає рівно і надовго.
- 17 січня
Миття не приносить бажаної свіжості, створення зачіски стає мукою для власниць будь-якого типу волосся.
- 18 січня
Стрижка допоможе покращити самопочуття та прибрати негативну енергію. Волосся стане густішим, легко піддаватиметься укладці. При фарбуванні потрібно зупинити свій вибір на тому кольорі, який на 2-3 тони темніший за натуральне волосся. Оздоровчі процедури принесуть багато користі: краще робити маски для волосся з поживним або ефектом, що зміцнює.
- 19 січня
Вдалий час для експериментів з кольором шевелюри, оскільки фарба швидко змиється. Укорочування волосся зробить його здоровим, але значно знизить швидкість росту.
- 20 січня
Стрижка зробить коріння міцним, зупинить випадання, але й уповільнить відростання волосся. У такі дні можна сміливо проводити експерименти з фарбуванням локонів, тому що фарба не довго триматиметься.
- 21 січня
Найкращий час, щоб постригти волосся та провести процедури на основі хімічних інгредієнтів. Сюди належать різні види фарбування, хімічна завивка.
- 22 січня
Стрижка не вплине на структуру волосся, проте значно уповільнить їх зростання.
- 23 січня
Під час фарбування дозволені експерименти з незвичними відтінками – отриманий результат протримається не довго.
- 24 січня
Ці дні сприятливі для створення повітряних зачісок та інших маніпуляцій із шевелюрою. Усі експерименти ніяк не вплинуть на стан локонів.
- 25 січня
Найнеоднозначніший час, оскільки зміна іміджу з однаковою ймовірністю може мати як позитивний, так і негативний вплив на особисте життя та взаємини з представниками протилежної статі.
- 26 січня
Після стрижки волосся шевелюра відростає досить довго, але водночас зміцнюється коріння волосся і запобігає випаданню. Фарба змивається швидко, тому сміливо шукайте нові образи – зараз саме час.
- 27 січня
Стригти волосся рекомендується тільки в тому випадку, якщо потрібно зміцнити коріння та уповільнити ріст локонів.
- 28 січня
Сприятливий день для стрижки, візит до перукаря стане причиною радісних та щасливих подій у вашому житті.
- 29 січня
Похід до стиліста буде дуже вдалим, новий образ покращить настрій та стан здоров'я.
- 30 січня
Стрижка, фарбування волосся та інші зміни у вигляді підкреслять вашу чарівність, в очах навколишніх ви виглядатимете дуже привабливо.
- 31 січня
Гарний час для найшаленіших експериментів.
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