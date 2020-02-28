Гороскоп на 29 лютого 2020: яким знакам Зодіаку пощастить у найрідкісніший день року

Актуальний гороскоп на сьогодні, 29 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день дозволяє втягнутися в неулюблене, але корисне заняття, освоїти новий прийом або інструмент. Буде нескладно поєднати азарт і здоровий глузд. Відповідний момент для зміцнення авторитету в тій чи іншій системі. Завзятістю можна заслужити схвалення вчителя, керівника або ж наставника.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 29 лютого 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овнам пора зайнятися матеріальною базою. День дозволяє розумно обрати продукти і інструменти, хороший для планових витрат і несподіваних корисних обновок (при цьому краще не купувати одяг, предмети комфорту і розкоші). Стабілізація матеріального становища можлива за рахунок заробітку, подарунка, знахідки чи вигідної угоди. Зручний момент для обов'язкових платежів. Можлива тяга до кулінарної творчості.

У першій половині дня робота зажадає від вас максимальної працездатності, самодисципліни і організованості. Проблеми не відпустять вас і вдома. Доведеться засукати рукава і навести кінець кінцем порядок. Від роздратування вас може врятувати тільки властиве вам почуття гумору.

Найважливіше сьогодні – особисте життя, питання будинку, сім'ї, господарські або житлові проблеми. Багато що в їхньому вирішенні буде залежати особисто від вас, хоча діяти ви можете не заради себе, а заради сім'ї. Вам може пощастити в любові, зросте ваша привабливість. Але це може і принести проблеми, особливо, якщо ви не дуже уважні до людей, які вас оточують.

Для Раків це вдалий день. Зірки обіцяють корисні результати і зрушення в будь-якому випадку. Але колективний розум отримає ширші можливості, ніж ваші особисті ідеї. Вдалий момент, аби шукати відгуки про товари, ринки, послуги, ділових партнерів, брати участь в нарадах на економічні теми.

Сьогодні не виключені несподівані повороти долі, які зажадають від вас максимальної активності і швидкості реакції на мінливу ситуацію. Через деяку наївність і довірливість ви можете потрапити під чужий вплив або потрапити у пастку. Будьте уважні при спілкуванні з особами протилежної статі – ймовірні проблеми будуть пов'язані саме з ними.

Цей період сприятливий для зав'язування нових любовних відносин і подальшого розвитку вже наявних зв'язків. Ви станете ще привабливішими для протилежної статі. У шлюбі більше уваги буде приділятися дітям і спільним розвагам.

Сьогодні Терезам варто приділити увагу джерелам пасивного доходу, банківським вкладам та спільному бюджету. День допоможе підтримати стабільність, але має сенс звернути увагу і на нові можливості. Можна використовувати у своїх цілях непередбачений перебіг подій або планове оновлення, наприклад, нову схему кредитування.

Сприятливий день. Успіх буде залежати тільки від вас. У будь-якому випадку сьогодні не розраховуйте на допомогу з боку. Колишні розчарування і образи позаду, ви знову відчуєте прилив сил. В особистому житті повинно бути все благополучно.

Період для вас непоганий, але може проявитися схильність до захворювань дихальної системи, тому необхідно уникати протягів, тривалого перебування в накуреному приміщенні, намагайтеся не дихати занадто довго холодним повітрям. Не виключена підвищена чутливість до змін погоди, особливо в першій половині дня.

Козерогів чекає продуктивний день, але багатьом представникам знака спочатку доведеться "розгойдатися". Зірки підказують, що найкращий ефект від своїх зусиль ви отримаєте в другій половині доби. Саме в цей час краще включатися в справи і переговори, приступати до фізичної або творчої роботи. Стимулювати вас може дружня допомога або несподівана подія. Стануть в пригоді старі контакти.

Триває сприятливий період для торговельних угод і ризикованих комерційних рішень. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив. У цей час вам необхідна підтримка. Розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде близька нулю.

У цей період у вас буде сильне прагнення забезпечити себе матеріально, причому застосовуючи консервативні методи. Ваші хороші комерційні здібності варто розвивати. Можливе захоплення благодійністю. Хороші організаторські здібності і ділові якості сприятливо позначаться на вашому просуванні по кар'єрі.

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