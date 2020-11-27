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Гороскоп на 28 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день сприяє продавати і дарувати непотрібні речі. А ось різні заходи цього дня вимагають "розумового підкріплення". Залежно від цілей, доречно включити в програму дня фуршет, дегустацію, подарунок, торги, вигідний взаємообмін або благодійний розпродаж.
І ще: Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні плани Овнів залежать від матеріальної бази, вона ж може стати темою для розмов. Навіть в інтимних особистих ситуаціях може бути порушена тема грошей та подарунків. Масштаб витрат задасть резерв: чим більше зароблено (накопичено), тим більше у вас свободи маневру. Добре поповнювати запаси, роздавати надлишки, здійснювати торг або обмін.
Телець
Карусель подій сьогодні може закрутити вам голову. Ви опинитеся всім потрібні, а розірватися будете не в змозі, так що визначте пріоритети і вирішите, що для вас важливіше. Будь-яку розпочату справу успішно завершіть. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити ділові питання. Можливий несподіваний прибуток.
Близнюки
Період може виявитися напруженим. Вам потрібно подумати про спокійніший ритм життя і більше часу проводити на свіжому повітрі. В любовній сфері пануватиме гармонія. Самотніх представників знака може очікувати приємне знайомство.
Рак
Раки можуть непогано провести цей день на самоті, однак зірки радять їм подолати інерцію або сором'язливість заради знайомої компанії. Це не тільки розширить можливості на цей момент, але й зміцнить плани на майбутнє. Ви зможете продемонструвати свої таланти або вирішити за рахунок групи частину своїх завдань.
Лев
День може виявитися важким. Навіть підвищена ділова активність і працездатність не принесуть вагомих результатів. Підступні недоброзичливці можуть привести до погіршення самопочуття. Не виключено, що в другій половині дня для багатьох Львів відкриються джерела додаткового заробітку. Добре проявляти милість, великодушність, прощати образи.
Діва
Можна починати нові справи або, наприклад, зайнятися самоосвітою. Можливо, доведеться підняти старі зв'язки, які подарують нові перспективи. Хоча зараз вам складно буде знайти спільну мову з людьми, але більшою мірою це стосується любовних відносин. У бізнесі все складеться успішно.
Терези
Сьогодні Терезам не обов'язково витрачати власні ресурси. Зірки організують ситуації, що дозволяють отримати подарунок, компенсацію або відпочити чужим коштом. Також, день може позбавити вас від необхідності розраховуватися стандартним шляхом. Слушна нагода для планових спільних надбань – особливо, в довгоочікувану новобудову або в житло, отримане у спадок.
Скорпіон
Критичний день. Ваше невезіння сьогодні досягне межі. Можливі нещасні випадки, травми, хвороби, втрати. Сьогодні всіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми, оскільки ваша прямолінійність тільки ускладнить становище. Вам буде важко стримувати емоції. Визначтеся, чи правильно ви робите.
Стрілець
День може надати різні можливості. З'явиться шанс завести корисні зв'язки, домовитися про що-небудь або почати спільний проєкт. Цей період може піднести приємні сюрпризи.
Козеріг
Козерогам має сенс використовувати цей день для повноцінного відпочинку і для спокійних теплих бесід. Навіть якщо ви мізантроп, зірки радять уникати повної самотності, не відмовляти старим друзям, дітям, коханій людині. Натомість ви отримаєте слушну пораду або ж зможете дати її самі, підкріпивши тим самим свій авторитет і статус.
Водолій
Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища. Для досягнення мети використовуйте всі можливі варіанти, а також власні винаходи. Однак не слід ризикувати: надмірна екстравагантність і егоїзм можуть зіграти з вами злий жарт. У спілкуванні з оточуючими проявляйте такт і увагу.
Риби
День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання. Проводьте більше часу в спілкуванні з друзями або за своїм улюбленим заняттям.
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