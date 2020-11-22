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Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 листопада!

Фінальний тиждень осені буде доволі активним у більшості знаків Зодіаку, адже відчуття того, що зима вже дуже близько, буде змушувати працювати більше та швидше. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 23 – 29 листопада

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

Для Овнів останній тиждень листопада стане періодом для змін, про які вони доволі давно думали. Настав час брати ситуацію у свої руки та рухатись до нових цілей. Якщо ви бачите мету, то чому б не зробити так, щоб вона стала реальністю? Зараз все вам під силу.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

У Тельців попереду буде дуже швидкоплинний, але активний тиждень, адже їм вдасться позакривати всі "хвостики" та розправитись з усіма раптовими завданнями. На вихідних дозвольте собі відпочити та набратись енергії для нових звершень.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюкам цього тижня варто більше дослухатись до свого внутрішнього голосу та менше намагатись вхопитись за всі справи світу. Ви метаєтесь від однієї цілі до іншої, намагаючись встигнути все, але насправді забуваєте потурбуватись про себе.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

Ракам астрологи рекомендують цього тижня менше ділитись своїми планами з іншими людьми. До того ж, пора уникати компаній, які приносять вам більше негативу, аніж хороших емоцій. Досить тягнути на собі все, що тільки можна.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Левів також очікує яскравий та дуже активний тиждень, коли навіть інтуїція захоче піти відпочити. Але все тому, що у вашому житті зараз час хороших змін, які точно варті того, щоб зараз докласти всіх зусиль, які потрібно. Тому зберігайте хороший настрій та рухайтесь лише вперед.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

У Дів очікується період у житті, коли потрібно починати розв'язувати свої проблеми, а вже тоді допомагати іншим. До того ж, зараз дуже важливо зосередити увагу саме на фінансових питаннях. Інколи ви надто легко ставитесь до грошей, а потім страждаєте.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370886

Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня буде щастити у всьому, тож можете не перейматись, чи рухаєтесь ви у правильному напрямку. Зараз все йде так, як і має бути, тож можете не надто хвилюватись про це. Зате дуже важливо приділити час не лише справам, а й своєму самопочуття.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам зараз дуже важливо знайти час не лише для намагання захопити світ та підкорити своєю харизмою всіх навколо, а й щоб побути з близькими. Ви дуже часто ігноруєте сферу особистого життя, через що вона добряче страждає.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям наприкінці осені доведеться добряче попрацювати над собою, щоб уникнути наслідків ваших давніх дій. Ви так прагнете чогось нового, що зовсім забуваєте про те, що вже маєте. Якщо ви цим справді дорожите, то пора взяти ситуацію в свої руки.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

У Козерогів фінальний тиждень осені пройде доволі активно, адже зорі освітлюватимуть вам шлях до мрій, тож варто докласти максимум зусиль. Не бійтесь просити про допомогу та шукати легші шляхи, але не забувайте про чесність.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водоліям цього тижня доведеться повернутись в активний режим роботи, аби встигнути виконати все заплановане. Але хороший настрій та добрі думки точно допоможуть впоратись навіть з найскладнішими завданнями значно швидше.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня нарешті усміхатиметься вдача, тому досить боятись змін. Ви можете досягнути неймовірних вершин, якщо будете вірити у себе трішки більше, а також рідше ховатись за спинами інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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