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Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 23 – 29 листопада!
Фінальний тиждень осені буде доволі активним у більшості знаків Зодіаку, адже відчуття того, що зима вже дуже близько, буде змушувати працювати більше та швидше. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 23 – 29 листопада
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів останній тиждень листопада стане періодом для змін, про які вони доволі давно думали. Настав час брати ситуацію у свої руки та рухатись до нових цілей. Якщо ви бачите мету, то чому б не зробити так, щоб вона стала реальністю? Зараз все вам під силу.
Телець
У Тельців попереду буде дуже швидкоплинний, але активний тиждень, адже їм вдасться позакривати всі "хвостики" та розправитись з усіма раптовими завданнями. На вихідних дозвольте собі відпочити та набратись енергії для нових звершень.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто більше дослухатись до свого внутрішнього голосу та менше намагатись вхопитись за всі справи світу. Ви метаєтесь від однієї цілі до іншої, намагаючись встигнути все, але насправді забуваєте потурбуватись про себе.
Рак
Ракам астрологи рекомендують цього тижня менше ділитись своїми планами з іншими людьми. До того ж, пора уникати компаній, які приносять вам більше негативу, аніж хороших емоцій. Досить тягнути на собі все, що тільки можна.
Лев
Левів також очікує яскравий та дуже активний тиждень, коли навіть інтуїція захоче піти відпочити. Але все тому, що у вашому житті зараз час хороших змін, які точно варті того, щоб зараз докласти всіх зусиль, які потрібно. Тому зберігайте хороший настрій та рухайтесь лише вперед.
Діва
У Дів очікується період у житті, коли потрібно починати розв'язувати свої проблеми, а вже тоді допомагати іншим. До того ж, зараз дуже важливо зосередити увагу саме на фінансових питаннях. Інколи ви надто легко ставитесь до грошей, а потім страждаєте.
Терези
Терезам цього тижня буде щастити у всьому, тож можете не перейматись, чи рухаєтесь ви у правильному напрямку. Зараз все йде так, як і має бути, тож можете не надто хвилюватись про це. Зате дуже важливо приділити час не лише справам, а й своєму самопочуття.
Скорпіон
Скорпіонам зараз дуже важливо знайти час не лише для намагання захопити світ та підкорити своєю харизмою всіх навколо, а й щоб побути з близькими. Ви дуже часто ігноруєте сферу особистого життя, через що вона добряче страждає.
Стрілець
Стрільцям наприкінці осені доведеться добряче попрацювати над собою, щоб уникнути наслідків ваших давніх дій. Ви так прагнете чогось нового, що зовсім забуваєте про те, що вже маєте. Якщо ви цим справді дорожите, то пора взяти ситуацію в свої руки.
Козеріг
У Козерогів фінальний тиждень осені пройде доволі активно, адже зорі освітлюватимуть вам шлях до мрій, тож варто докласти максимум зусиль. Не бійтесь просити про допомогу та шукати легші шляхи, але не забувайте про чесність.
Водолій
Водоліям цього тижня доведеться повернутись в активний режим роботи, аби встигнути виконати все заплановане. Але хороший настрій та добрі думки точно допоможуть впоратись навіть з найскладнішими завданнями значно швидше.
Риби
Рибам цього тижня нарешті усміхатиметься вдача, тому досить боятись змін. Ви можете досягнути неймовірних вершин, якщо будете вірити у себе трішки більше, а також рідше ховатись за спинами інших.
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