Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день сприяє приємній атмосфері і налаштовує на святкову хвилю. У цей день будуть вдалі пошуки нешаблонних естетичних рішень. Приємні клопоти створять пошуки подарунків, обновок та нарядів для особливих випадків. Можливі фінансові сюрпризи, несподівані бонуси, знахідки на розпродажах, ярмарках, мережевих торгових майданчиках.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019

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У цей день зірки радять Овнам максимально зосередитися на реалізації планів, на кар'єрі або іншій важливій меті. У будь-якій діяльності бажано проявити передбачливість і холоднокровність, дотримуватися техніки безпеки. За умови працьовитості і досвіду роботи в складних умовах, є високі шанси відзначитися перед вимогливим начальником або замовником, суворим екзаменатором.

Тельці протягом всієї суботи будуть випромінювати оптимізм. Швидше за все, такий настрій швидко "добереться" і до близьких людей, що створить унікальну атмосферу цього вихідного. Найкраще проводити його, забувши про безліч справ. Відвідайте культурний захід, влаштуйте романтичне побачення. Увечері не виключено отримання позитивних новин або невеликої суми готівки.

Чи не найсприятливіший період для збагачення. У певному сенсі ви щось зможете здобути, але не за рахунок своїх зусиль і талантів, а завдяки наданій вам допомоги. Хоча і вона буде не такою вже великою, як хотілося. А щоб не зазнати збитків, треба бути більш пильними при підписанні фінансових документів і намагатися не порушувати закон.

Ракам життя пропонує ефективну співпрацю. Можливі жорсткі рамки, відмова від відпочинку і радощів життя на користь партнерського обов'язку. Вибір може бути номінальним, оскільки при захисті і опорі на чуже плече ви свідомо зробите більше і з меншими зусиллями. День гарний для професійних тренінгів, злагоджених тандемних зусиль у сфері бізнесу, спорту, менеджменту.

Левам сьогодні не рекомендується уподібнюватися натовпі. Навіть якщо всіх навколо поглине передноворічна метушня, це не означає, що і вам слід поводитися так само. Визначте справи, які найважливіші. Приділіть увагу своїй половинці, молодшим членам сім'ї. День оптимально підходить для стилістичних змін.

У цей період посилена схильність до захворювань дихальної системи, можливі загострення хронічних процесів. Увагу треба приділити і травній системі, не навантажувати шлунок їжею, яку він погано переносить. Що стосується травм, то найбільш вірогідні пошкодження рук. До травматизму може привести підвищена конфліктність в цей період.

У цей день Терезам краще відкласти приємні творчі заняття, тимчасово заблокувати думки про розваги і зануритися в необхідні справи. Добре зайнятися прибиранням житла, ремонтом речей, освоєнням території, охороною фундаментальних цінностей. Важливо діяти за правилами і планом, без зайвої метушні, доповнювати активні дії контролем на кожному етапі.

Скорпіони сьогодні, швидше за все, не зможуть насолодитися спокоєм і тишею. Не виключені візити людей, що викликають особливе неприйняття. Також є ризик, що зламається незамінний домашній прилад, будуть давати збої основні засоби комунікацій або самопочуття виявиться на критично низькій відмітці. Ближче до вечора передбачається більш позитивна атмосфера. Це відповідний момент, щоб відвідати найкращого друга, розібратися в собі або зробити невелику прогулянку.

Стрільцям категорично не рекомендується здійснювати спонтанні і необдумані покупки. Придбавши надмірно дорогу річ, ви вийдете за межі бюджету, про що потім, швидше за все, пошкодуєте. Натрапивши на труднощі в справах, зверніться за допомогою до партнерів. У цей період у вашому оточенні можуть з'явитися вольові, сильні особистості, здатні надати вам істотну підтримку.

Сьогодні Козероги вірні принципу "сім разів відміряй, один відріж". Причиною тому іноді може бути страх або скупість, але частіше це буде прихований план, деталі якого Козеріг не розповість навіть друзям. Продуманий ризик себе повністю виправдає, але можна вибрати і тактику свідомого недіяння, вичікування

Водоліям сьогодні не варто допускати песимістичні думки. Вірте в успіх намічених справ і довіряйте підказкам своєї інтуїції. Тим, хто давно не бував на природі, слід вибрати найзручніший наряд і влаштувати сімейний захід десь за містом. Також буде корисно частіше прислухатися до старших членів сім'ї, поважати інтереси своєї половинки і утримуватися від вживання міцного алкоголю. Вечір, ймовірно, буде наповнений романтикою.

Рибам рекомендується зосередити увагу на питаннях кар'єри. Проявивши працьовитість, ви можете добитися добрих результатів. Деякі представники цього знаку зможуть отримати підвищення на посаді. Проте намагайтеся не навантажувати себе надмірно, оскільки втома і занепокоєння погано позначаться на вашому здоров'ї. Проявіть увагу до свого організму. У цей час слід побоюватися інфекцій, захворювань кісткової системи, безсоння і нервового перенапруження.

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