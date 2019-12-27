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Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія

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Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день сприяє приємній атмосфері і налаштовує на святкову хвилю. У цей день будуть вдалі пошуки нешаблонних естетичних рішень. Приємні клопоти створять пошуки подарунків, обновок та нарядів для особливих випадків. Можливі фінансові сюрпризи, несподівані бонуси, знахідки на розпродажах, ярмарках, мережевих торгових майданчиках.

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366225
У цей день зірки радять Овнам максимально зосередитися на реалізації планів, на кар'єрі або іншій важливій меті. У будь-якій діяльності бажано проявити передбачливість і холоднокровність, дотримуватися техніки безпеки. За умови працьовитості і досвіду роботи в складних умовах, є високі шанси відзначитися перед вимогливим начальником або замовником, суворим екзаменатором.

Телець

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366224
Тельці протягом всієї суботи будуть випромінювати оптимізм. Швидше за все, такий настрій швидко "добереться" і до близьких людей, що створить унікальну атмосферу цього вихідного. Найкраще проводити його, забувши про безліч справ. Відвідайте культурний захід, влаштуйте романтичне побачення. Увечері не виключено отримання позитивних новин або невеликої суми готівки.

Близнюки

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366231
Чи не найсприятливіший період для збагачення. У певному сенсі ви щось зможете здобути, але не за рахунок своїх зусиль і талантів, а завдяки наданій вам допомоги. Хоча і вона буде не такою вже великою, як хотілося. А щоб не зазнати збитків, треба бути більш пильними при підписанні фінансових документів і намагатися не порушувати закон.

Рак

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366230
Ракам життя пропонує ефективну співпрацю. Можливі жорсткі рамки, відмова від відпочинку і радощів життя на користь партнерського обов'язку. Вибір може бути номінальним, оскільки при захисті і опорі на чуже плече ви свідомо зробите більше і з меншими зусиллями. День гарний для професійних тренінгів, злагоджених тандемних зусиль у сфері бізнесу, спорту, менеджменту.

Лев

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366227
Левам сьогодні не рекомендується уподібнюватися натовпі. Навіть якщо всіх навколо поглине передноворічна метушня, це не означає, що і вам слід поводитися так само. Визначте справи, які найважливіші. Приділіть увагу своїй половинці, молодшим членам сім'ї. День оптимально підходить для стилістичних змін.

Діва

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366233
У цей період посилена схильність до захворювань дихальної системи, можливі загострення хронічних процесів. Увагу треба приділити і травній системі, не навантажувати шлунок їжею, яку він погано переносить. Що стосується травм, то найбільш вірогідні пошкодження рук. До травматизму може привести підвищена конфліктність в цей період.

Терези

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366232
У цей день Терезам краще відкласти приємні творчі заняття, тимчасово заблокувати думки про розваги і зануритися в необхідні справи. Добре зайнятися прибиранням житла, ремонтом речей, освоєнням території, охороною фундаментальних цінностей. Важливо діяти за правилами і планом, без зайвої метушні, доповнювати активні дії контролем на кожному етапі.

Скорпіон

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366228
Скорпіони сьогодні, швидше за все, не зможуть насолодитися спокоєм і тишею. Не виключені візити людей, що викликають особливе неприйняття. Також є ризик, що зламається незамінний домашній прилад, будуть давати збої основні засоби комунікацій або самопочуття виявиться на критично низькій відмітці. Ближче до вечора передбачається більш позитивна атмосфера. Це відповідний момент, щоб відвідати найкращого друга, розібратися в собі або зробити невелику прогулянку.

Стрілець

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366234
Стрільцям категорично не рекомендується здійснювати спонтанні і необдумані покупки. Придбавши надмірно дорогу річ, ви вийдете за межі бюджету, про що потім, швидше за все, пошкодуєте. Натрапивши на труднощі в справах, зверніться за допомогою до партнерів. У цей період у вашому оточенні можуть з'явитися вольові, сильні особистості, здатні надати вам істотну підтримку.

Козеріг

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366226
Сьогодні Козероги вірні принципу "сім разів відміряй, один відріж". Причиною тому іноді може бути страх або скупість, але частіше це буде прихований план, деталі якого Козеріг не розповість навіть друзям. Продуманий ризик себе повністю виправдає, але можна вибрати і тактику свідомого недіяння, вичікування

Водолій

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366223
Водоліям сьогодні не варто допускати песимістичні думки. Вірте в успіх намічених справ і довіряйте підказкам своєї інтуїції. Тим, хто давно не бував на природі, слід вибрати найзручніший наряд і влаштувати сімейний захід десь за містом. Також буде корисно частіше прислухатися до старших членів сім'ї, поважати інтереси своєї половинки і утримуватися від вживання міцного алкоголю. Вечір, ймовірно, буде наповнений романтикою.

Риби

Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія - фото 366229
Рибам рекомендується зосередити увагу на питаннях кар'єри. Проявивши працьовитість, ви можете добитися добрих результатів. Деякі представники цього знаку зможуть отримати підвищення на посаді. Проте намагайтеся не навантажувати себе надмірно, оскільки втома і занепокоєння погано позначаться на вашому здоров'ї. Проявіть увагу до свого організму. У цей час слід побоюватися інфекцій, захворювань кісткової системи, безсоння і нервового перенапруження.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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