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Гороскоп на 28 грудня 2019: кого чекає незвичайна хвилююча подія
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день сприяє приємній атмосфері і налаштовує на святкову хвилю. У цей день будуть вдалі пошуки нешаблонних естетичних рішень. Приємні клопоти створять пошуки подарунків, обновок та нарядів для особливих випадків. Можливі фінансові сюрпризи, несподівані бонуси, знахідки на розпродажах, ярмарках, мережевих торгових майданчиках.
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Близнюки
Рак
Лев
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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