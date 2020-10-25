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Гороскоп на 26 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 26 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
День створює потрібний настрій для медитацій, сприйняття музики, інтимних бесід, занурення в спогади та інших психологічних практик, нагадує про внутрішнє життя. Важливі розмови краще перенести на ранок.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зірки радять Овнам стримати свою активність і не прагнути до зайвої публічності. Добре підуть заняття, що вимагають усамітнення, тиші і секретності – наприклад, будь-які кабінетні дослідження. День може принести несподіваний сентиментальний настрій, підвищити вашу таємну чутливість і внутрішню уразливість. Можливі грошові надходження з прихованих джерел, пов'язаних з минулим.
Телець
День віднайдення нових джерел енергії та самоствердження. Планети рекомендують більш активно шукати сферу вигідного вкладення капіталу і йти на нові контакти з партнерами, які принесуть дохід у майбутньому. Не плануйте на найближчий час ніяких поїздок.
Близнюки
Протягом усього дня ви будете схильні до нападів гніву і дратівливості. Але підвищена агресивність з вашого боку може перешкодити здійсненню планів. Через свою нестриманість ви здатні відштовхнути людей. Якщо все ж не зможете контролювати емоції, то кращ вам деякий час провести на самоті. До того ж і зірки радять вам побути на самоті.
Рак
Сьогодні Раки відчують себе комфортніше. Раки-фантазери зможуть зануритися у свої мрії. Ракам з активною життєвою позицією день допоможе заповнити їхній духовний резерв: надихнутися відомими прикладами, отримати заступництво або благословення від значущих людей. День особливо сприятливий для відпочинку, для занять мистецтвом, музикою.
Лев
Вам належить прийняття дуже важливих рішень. Можливо, з'явиться безліч термінових справ або вам доведеться вирішувати кілька питань одночасно. Ймовірний конфлікт може вирішитися тільки в результаті відвертої бесіди.
Діва
За все, до чого ви прагнете, зараз потрібно буде боротися. Постарайтеся утриматися від великих покупок. Це може боляче вдарити по вашому гаманцю, а в борги зараз залазити не варто. Зате день сприятливий для всього, що пов'язано з любов'ю. Готуйтеся до приємних сюрпризів.
Терези
Терезам сьогодні краще цілком поринути у повсякденні монотонні процеси, знайти час для медичної, господарсько-побутової або службової рутини. У багатьох ситуаціях цього дня від вас вимагатиме не метушню, а внутрішню віддачу, здатність до співпереживання, розуміння і емоційного обміну. Краще відкласти до більш вдалого моменту важливі зустрічі, починання і енерговитратні заняття.
Скорпіон
Сьогодні можливі тимчасові труднощі в матеріальному становищі, тенденція до зниження рівня життя. Але не прислуховуйтеся до чужих порад – вони можуть тільки нашкодити. Покладіться на свою інтуїцію і проникливість, ви зможете зупинити цей негативний процес. Можливо, вам варто вгамувати свою гординю і піти на поступки начальству або коханій людині.
Стрілець
У цей день все йтиме добре. Якщо у вас є кохана людина, то постарайтеся більше часу і уваги приділяти їй. Спільні прогулянки, поїздки і просто спілкування доставлять вам чимало приємних хвилин. А одиноких представників цього знаку, цілком ймовірно, очікує нове знайомство. Тільки будьте уважні і постарайтеся не упустити свою жар-птицю.
Козеріг
Козерогам сьогодні корисно попрацювати з новинами, старими документами або спогадами. Це відповідний день для відокремлених роздумів і поглиблених досліджень, які цілком можуть тривати і наступної доби. Якщо ситуація вимагає особистої зустрічі або листування, варто заздалегідь подбати про потрібну психологічну атмосферу. Проникливість заздалегідь підкаже вам, чим закінчиться розмова.
Водолій
День символізує внутрішню свободу і моральне очищення. Позбавтеся від непотрібних речей, переглянете свої відносини з оточуючими. Будьте чесні щодо самих себе. Постарайтеся уникати обіцянок, клятв і непотрібних розмов. Зірки рекомендують проявити твердість у відстоюванні своїх поглядів.
Риби
Цей день може скластися для вашої професійної діяльності найсприятливішим чином. Але перед тим як приступити до активних дій, спочатку виробіть чіткий план, оскільки у вас є ймовірність того, що свої зусилля ви направите не туди, куди потрібно.
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