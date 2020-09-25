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Гороскоп на 26 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Хвилювання цього дня легко направити в потрібне русло. День допомагає обійти зайві формальності і застарілі умовності, сприятливий для роботи у вільному форматі, участі у пробних колективних акціях нового типу. Добре використовувати старі методи на новий лад, повертатися до відкладених справ, шукати оригінальні способи ремонту старого обладнання.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни вийдуть з-під контролю або обійдуть формальності. Їм вдасться перейти на вільний режим або неофіційно залучити до справи своїх друзів. Замість роботи і боргу, центром уваги може стати спільне хобі. Новий поворот подій принесе позапланові витрати. Частина грошей може несподівано піти на оригінальний романтичний подарунок, на вкладення в майбутнє або на колективні потреби.
Телець
Найімовірніше, цей день запам'ятається вам як день значних коригувань довгострокових життєвих планів, пов'язаних або з отриманням нового місця, або з новою цікавою роботою. Приготуйтеся до проблем або до кадрових перестановок. Можливий конфлікт з керівництвом. У другій половині дня можливі неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги, вдаривши по настрою або самопочуттю.
Близнюки
Вас чекає успіх у справах за умови, якщо ви не станете хитрувати. У вас вистачить дипломатичних здібностей знаходити потрібні слова в спілкуванні зі співрозмовником і вміння приймати правильні рішення. Співпраця обіцяє бути досить вигідною.
Рак
Сьогодні зірки радять Ракам не зациклюватися на своїх особистих інтересах. Почуття причетності зробить дружелюбнішу атмосферу в колективі і ваших відносинах з окремими персонами, наприклад, з домочадцями або квартирантом. Вибирати собі компаньйонів або спонсорів на постійній основі не рекомендується.
Лев
Сприятливий день – день рівноваги, гармонії з навколишнім світом, справедливості. Вдалий час для ділових операцій – ви з успіхом зможете реалізувати себе у підприємницькій діяльності, хоча особливих фінансових прибутків чекати не доводиться. День сповнений нових зустрічей, несподіваних знайомств, що зумовить певні зміни у вашому оточенні: поява нових людей прискорить просування вашого проєкту або, навпаки, дозволить вам брати участь в нових проєктах.
Діва
У вас буде можливість реалізувати задумане і шанс досягти успіху в абсолютно новій справі. Однак діяти потрібно швидко. Час сприятливий для любові. Можливі цікаві зустрічі, багатообіцяючі знайомства. Є шанс вирішити якісь давні сімейні проблеми.
Терези
День допоможе Терезам відволіктися на щось приємне, незвичайне і хвилююче. Наприклад, на особисті відносини, бізнес або фінансові справи. Саме час зробити крок до великих планів, пов'язаних з дітьми, новим хобі, дружнім або діловим партнерством. Варто враховувати, що зараз не найкращий момент для придбань і вкладень (крім невеликих і пробних).
Скорпіон
День сприятливий для нових починань у всіх сферах життя. Всі справи, розпочаті сьогодні, будуть успішно розвиватися. Але пам'ятайте, що запаморочливі успіхи можуть привести до самообдурення. Ваші амбіції, зарозумілість і відчуженість принесуть багато неприємностей. Контролюйте прояв сили і категоричності. Ці якості можуть викликати роздратування навколишніх.
Стрілець
День буде насичений переговорами, які можуть принести хороші плоди. Однак, якщо під час зустрічі відчуєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь негайно, – не тисніть на нього. Вам не доведеться боротися з труднощами самотужки – друзі і союзники готові прийти на допомогу.
Козеріг
Сьогодні Козерогам вдасться відволіктися від негативних думок і утриматися від руйнівних дій. У цьому їм допоможе загальна незвичайна атмосфера дня або раптово виникла конкретна задача, для вирішення якої не підходять стандартні перевірені методи. Ситуація досить непередбачувана, тому зірки радять вам обмежитися лише дрібними окремими експериментами, особливо, у фінансовій частині.
Водолій
День символізує обмани, наклеп. Будь-який рух вперед буде уповільнено. Не слід займатися ризикованими справами або пускатися в явні авантюри. Постарайтеся зберігати спокій. Імовірність проблем зі здоров'ям дуже велика. Хвороби у багатьох Водоліїв можуть бути в крайньому ступені небезпечні.
Риби
Настав час трохи перепочити. Якщо у вас такої можливості немає, то виконуйте тільки найнеобхідніші справи і не беріть на себе підвищених зобов'язань. Постарайтеся відвідувати масові заходи, там ви можете зустріти потрібних вам зараз людей.
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