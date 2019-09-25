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Гороскоп на 26 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Старт другої половини тижня для більшості буде надзвичайно легким і швидким: дехто очікуватиме на заслужені вихідні, а дехто – на радісні новини. Дізнайтесь, що ж зорі пророкують саме вам на цей день!
І ще: Вихідні у жовтні 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде настільки легким, що ви й не встигнете збагнути, коли робочий день дійшов до логічного завершення. Втім, якщо ви таки щось не встигнули зробити – відкладіть це на завтра, адже сьогоднішній вечір бажано провести у колі коханої людини. Для того, щоб зробити побачення незабутнім – приготуйте щось смачненьке від усього серця!
Телець
Тельцям зорі віщують швидкий день, який потішить низкою приємних несподіванок. Утім, для того, щоб увечері не замислюватися над "хвостами", які накопичилися протягом усього дня, бажано братися за роботу з перших же хвилин. Це дозволить вам з чистою совістю відправитися ввечері на каву з друзями або в кіно. До слова, зараз на великих екранах низка крутих фільмів, які варті вашої уваги!
Близнюки
Зорі рекомендують Близнюкам сьогодні особливу увагу приділити власному здоров'ю. Це не обов'язково має бути похід до лікаря, адже ви можете просто потурбуватися про теплі та затишні речі, які зігріватимуть вас взимку. Вечір бажано провести в колі друзів, котрі ніяк не можуть витягнути вас на прогулянку.
Рак
Починати свій четвер Раки повинні з часу, присвяченого фізичній активності. Якщо у вас геть зовсім немає бажання та сил навідуватися до спортзалу – зробіть легку зарядку, а також потурбуйтесь про ситний і поживний сніданок. Цей "набір" надасть вам сил і натхнення на нові звершення. А їх, повірте, буде чимало у цей день!
Лев
Зорі рекомендують Левам не скидати темпу, набраного з початку тижня: спробуйте не розслаблятися та виконувати кожну справу, яка з'являється перед вами, аби під час вихідних не виникало жодної думки та згадки про роботу. Щоби нічого не забути – занотовуйте кожне завдання у свій щоденник. Це допоможе вдало організувати час.
Діва
Четвер для Дів буде сповненим сюрпризів. Відразу зазначимо, що не всі вони будуть позитивні, але нічого тут не вдієш. Зорі рекомендують не брати важкого до голови та до рук, а також не ускладнювати ситуацію, якщо ви безсилі. Головне – набратися терпіння та запастися позитивом. Вони допоможуть подолати будь-які труднощі!
Терези
Дорогі Терези, будьте сьогодні надзвичайно уважними та бережіть себе. Цілком імовірно, що ви сьогодні встанете не з тієї ноги, але це не причина засмучуватися та накручувати себе. Пам'ятайте, що не всі завдання вам під силу, тому не слід "забивати баки" тим, що ви не зможете виконати.
Скорпіон
Зорі рекомендують Скорпіонам берегти сили й енергію, адже попереду у вас низка нових – і не зовсім – звершень. Заручіться підтримкою рідних і близьких вам людей, котрі з радістю прийдуть вам на допомогу та посприяють тому, щоб усі ваші проблеми перетворилися на банальні дурниці, з якими легко впоратися.
Стрілець
Четвер буде для вас легким і невимушеним, якщо ви самі цього захочете. Не налаштовуйте себе на негатив, а також не дратуйтесь через дрібниці. Пам'ятайте, що робота – невід'ємна частина вашого життя, але не потрібно повністю віддавати їй весь свій вільний час. Пам'ятайте про те, що ваші рідні та друзі потребують уваги не менше, якщо не більше. Присвятіть трохи часу їм.
Козеріг
Зорі рекомендують Козерогам присвятити весь саморозвитку. Візьміться нарешті за інтернет-курси або підберіть собі корисну літературу, яка допоможе вам досягнути успіху у вашій кар'єрі. Не забувайте про те, що ми навчаємось протягом усього свого життя, аби завжди бути в тонусі!
Водолій
У Водоліїв буде надзвичайно легкий і веселий четвер. Вас зовсім не дійматимуть всілякі робочі труднощі та негаразди, які можуть виникнути, адже поруч із вами ті, хто завжди підтримає та заспокоїть. Не забувайте й про чарівні "пендюлі", які допоможуть вам завжди бути на висоті!
Риби
Риби, будьте обережними зі своїми бажаннями, адже цілком імовірно, що вони сьогодні матимуть шанси на здійснення. І, якщо на Мальдіви вас ніхто не відвезе, то милий подарунок і багато уваги однозначно гарантовані. Пам'ятайте про позитив і намагайтесь притягувати до себе лише радісні емоції, які допоможуть приборкати життєві труднощі!
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