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Гороскоп на 26 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 26 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Залишаються лічені дні до Нового року, а це означає, що пора увімкнути нарешті режим "Встигнути все". Не баріться, адже попереду на вас очікує багато метушні та цілком можливі стреси. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 26 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Любі Овни, ваш тиждень був настільки насиченим і шаленим, що просто гріх не відпочити. Наберіться сил і терпіння, а також візьміть усю волю в кулак, аби цей день просто пролежати у ліжку. Повірте, вам це однозначно знадобиться, адже попереду ще стільки справ і обов'язків, які самі себе не усунуть. Втім, аби вас не гризла совість – займіться чимось корисним у другій половині дня. Це, до прикладу, може бути складання плану на наступний тиждень!
Телець
Тельцям переживати не слід, адже у вас усе на висоті. Ви не лише встигаєте підготуватися до свят, а й умудряєтесь поєднувати передноворічну метушню з роботою й особистим життям. Повірте, це дається не кожному. Сьогодні зорі рекомендують багато пити гарячого чаю та уважніше слідкувати за самопочуттям, аби перед святами вас не підкосила несподівана недуга. Бережіть себе!
Близнюки
Близнюки – справжні молодчинки. Як вам вдається усе встигати? Поділіться своїм секретом. Утім, зорі рекомендують не надто багато брати на себе за раз, аби перед святами не перетворитися на витиснутий лимончик. Пам'ятайте про здоровий баланс. Такий підхід дозволить вам не лише закривати всі "хвости", а й почуватися відмінно протягом усіх наступних днів.
Рак
Четвер для Раків не буде чимось незвичайним і неймовірним. Усе буде так, як ви собі запланували, тож не соромтесь прислухатися до інтуїції та слідувати за її підказками. Пам'ятайте про робочі питання, адже перед вами досі стоїть кілька викликів, які потребують нагального вирішення. Якщо ж з усіма завданнями покінчено – влаштуйте собі гарний і затишний відпочинок. Усе, як ви любите!
Лев
Левам слід нарешті трішки збавити обертів. Так, ви хочете встигнути все. Але не слід це робити за один день. Пам'ятайте про те, що іноді потрібно зупинитися та просто перевести подих, аби зібратися з думками та поглянути на ситуацію з іншого боку. Цілком імовірно, що ви зосереджені саме на тому, що геть зовсім не має бути у вашій пріоритетній сітці сьогодні. Задумайтесь над цим!
Діва
Дівам слід нарешті взятися за роботу. Ви настільки захоплені новорічними іграшками, прикрасами та обиранням вбрання для святкування, що геть зовсім забули про те, що перед вами стоїть низка завдань, які не терплять відкладання на завтра. Зберіться з силами та позакривайте нарешті всі "хвости", якщо хочете у новорічну ніч думати лише про гарне та гучне святкування!
Терези
Терезам слід іти на ризик. Перестаньте нарешті зважувати всі "За" і "Проти", адже ви ніколи не вгадаєте, яке рішення могло б бути ідеальним для вас, а яке – ні. Наберіться терпіння та спробуйте слідувати за своєю інтуїцією. Так, іноді вона заводить у глухі хащі, але це буває не так уже й часто, тому панікувати не слід.
Скорпіон
Скорпіонам слід запастися терпінням і спробувати акумулювати всю свою енергію, адже попереду на вас очікує надзвичайно важкий відтинок тижня. Пам'ятайте про те, що у вас все вдасться, а ваші рідні та близькі завжди прийдуть вам на допомогу. Налаштовуйтесь на позитив, а допоможе вам у цьому Радіо МАКСИМУМ!
Стрілець
Четвер для Стрільців буде настільки легким, наскільки вони самі захочуть. Якщо ж ви прагнете сьогодні виконати всі-всі завдання, які "висять" ще з минулого тижня – не вагайтесь ані на мить, адже перед Новим роком слід закрити всі "хвости". Причому, мова йде не лише про роботу. Підозрюємо, що ви досі не знаєте, в чому будете зустрічати Білу Металеву мишу!
Козеріг
Козерогам слід трішки більше уваги приділити власному здоров'ю. Цілком імовірно, що ви вже тиждень ходите з закладеним носом, але не приділяєте цьому достатньо уваги, а дарма. Пам'ятайте про те, що перед святами потрібно почуватися відмінно, тож гайда заварювати улюблені фруктові чаї, а також ласувати мандаринками. Бережіть себе!
Водолій
Дорогі Водолії, ви настільки круті, що весь світ буквально падає до ваших ніг. Утім, це зовсім не означає, що потрібно зазнаватися. Пам'ятайте про те, що успіх любить наполегливих і працьовитих, тож старайтесь не лінуватися та не шукати собі зайвих відмазок. А ваші друзі та рідні допоможуть вам полегшити вашу ношу, тож не соромтесь просити про допомогу!
Риби
Рибам слід нарешті розслабитися та перестати брати до голови те, що геть зовсім не вартує вашої уваги. Насолоджуйтесь сьогоденням і налаштуйте себе винятково на позитивний лад. Пам'ятайте про те, що все у ваших руках, тож не забувайте добряче попіклуватися про те, щоб усе вийшло саме так, як ви собі запланували.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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