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Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 25 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні страждає почуття міри. Вірогідні злі жарти, провокації, образлива критика партнерів і близьких. Багато що буде сприйнято неадекватно – наприклад, чесний пошук альтернативи і прийнятного балансу може виглядати зрадою. Можлива неспокійна ніч. Противага пристрастям – особиста гармонія (врівноваженість, приємний вигляд, хороші манери).
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 25 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів зірки попереджають про ймовірність спору або конфлікту. Такий поворот подій сьогодні особливо ймовірний у близькому колі. Явна або завуальована ініціатива часто буде виходити від оточуючих. Постарайтеся бути дипломатичнішими, не створювати гострих ситуацій власними жартами, агресивноюю або двоїстою поведінкою.
Телець
Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Не поспішайте приймати поспішних рішень, не шукайте компромісів – пустіть все на самоплив, і доля сама підкаже потрібне рішення. Протипоказана тваринна їжа. Не можна метушитися і проявляти дріб'язковість.
Близнюки
У вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні зі співрозмовником. Але спілкування з начальством уникайте будь-яким способом. Навряд чи в цьому діалозі вдасться досягти бажаного результату. Це сприятливий період в плані оздоровчих заходів.
Рак
Ситуації цього дня вимагають від Раків підвищеної дипломатичності, але, як на зло, саме з нею у представників знаку сьогодні проблеми. Замість спритного розрулювання протиріч, ви можете продемонструвати неврівноваженість, нелагідність і мінливість. Високий ризик створити собі репутацію сварливої і агресивної персони. Легко зруйнувати крихку гармонію стосунків, атмосферу в родині.
Лев
День сприятливий для початку нової справи, подорожей, кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів – ймовірність успіху дуже велика. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях, однак не слід проявляти марнотратство – ви можете викинути гроші на вітер. Можливо важливе знайомство або несподіваний збіг обставин, який сприятливо позначиться на розвитку справ.
Діва
Вам варто менше говорити про себе і свої проблеми. Утримайтеся також від обговорення або засудження кого-небудь. Ви можете образити людину і викликати відповідну реакцію. Зате день підходить для всього, що пов'язано з любовними стосунками.
Терези
Для Терезів це непростий день, багато що залежить від їхніх особистих потреб. Вихід з гри не дасть тісний взаємозв'язок інтересів. Сварка закоханих або подружжя стане "безкоштовним цирком" для глядачів, але для самих учасників все куди складніше. Масла у вогонь підкинуть політика близьких. Важливо бачити грань допустимого і мати подібне почуття гумору.
Скорпіон
День сприятливий для активної діяльності, фізичних навантажень. Попри можливі перешкоди, ви зможете заглибитися в роботу, поліпшити своє матеріальне становище, налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Рекомендується приділити велику увагу дому, зробити важливі покупки.
Стрілець
Перед тим як що-небудь зробити, спочатку подумайте і порадьтеся з членами сім'ї, колегами або просто компетентними людьми. У цей період ви будете сповнені сил, а от чи зможете застосувати їх з користю для справи, буде залежати не тільки від вас.
Козеріг
Козерогам день додасть впевненості, допоможе повернути особистий авторитет і важливі привілеї. У складній ситуації вдасться наростити захисну броню. Допоможуть старі знання та зв'язки з впливовими силами, в тому числі, іноземними. Багато Козерогів будуть думати не тільки про себе, скористаються правом просувати свої ідеали або представляти інтереси свого клану.
Водолій
Суперечливий день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. У фінансовій сфері намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть левову частку прибутку. Ймовірне нове знайомство. Сьогодні у літніх людей можуть виникнути серйозні проблеми. Навіть якщо криза мине, то наслідки можуть бути непередбачуваними.
Риби
Зараз для вас вдалий час. Можливо, до вас звернуться за допомогою старі знайомі або, навпаки, прийдуть з новими цікавими пропозиціями. Наразі небажано багато часу приділяти паперовій роботі, оформленню документів. Подібні заняття віднімуть велику кількість життєвої енергії і принесуть роздратування.
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