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Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 25 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні страждає почуття міри. Вірогідні злі жарти, провокації, образлива критика партнерів і близьких. Багато що буде сприйнято неадекватно – наприклад, чесний пошук альтернативи і прийнятного балансу може виглядати зрадою. Можлива неспокійна ніч. Противага пристрастям – особиста гармонія (врівноваженість, приємний вигляд, хороші манери).

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 25 липня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Овнів зірки попереджають про ймовірність спору або конфлікту. Такий поворот подій сьогодні особливо ймовірний у близькому колі. Явна або завуальована ініціатива часто буде виходити від оточуючих. Постарайтеся бути дипломатичнішими, не створювати гострих ситуацій власними жартами, агресивноюю або двоїстою поведінкою.

Телець

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415393

Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Не поспішайте приймати поспішних рішень, не шукайте компромісів – пустіть все на самоплив, і доля сама підкаже потрібне рішення. Протипоказана тваринна їжа. Не можна метушитися і проявляти дріб'язковість.

Близнюки

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415390

У вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні зі співрозмовником. Але спілкування з начальством уникайте будь-яким способом. Навряд чи в цьому діалозі вдасться досягти бажаного результату. Це сприятливий період в плані оздоровчих заходів.

Рак

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415389

Ситуації цього дня вимагають від Раків підвищеної дипломатичності, але, як на зло, саме з нею у представників знаку сьогодні проблеми. Замість спритного розрулювання протиріч, ви можете продемонструвати неврівноваженість, нелагідність і мінливість. Високий ризик створити собі репутацію сварливої і агресивної персони. Легко зруйнувати крихку гармонію стосунків, атмосферу в родині.

Лев

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415396

День сприятливий для початку нової справи, подорожей, кар'єри. Рішуче приступайте до здійснення своїх планів – ймовірність успіху дуже велика. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях, однак не слід проявляти марнотратство – ви можете викинути гроші на вітер. Можливо важливе знайомство або несподіваний збіг обставин, який сприятливо позначиться на розвитку справ.

Діва

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415391

Вам варто менше говорити про себе і свої проблеми. Утримайтеся також від обговорення або засудження кого-небудь. Ви можете образити людину і викликати відповідну реакцію. Зате день підходить для всього, що пов'язано з любовними стосунками.

Терези

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415388

Для Терезів це непростий день, багато що залежить від їхніх особистих потреб. Вихід з гри не дасть тісний взаємозв'язок інтересів. Сварка закоханих або подружжя стане "безкоштовним цирком" для глядачів, але для самих учасників все куди складніше. Масла у вогонь підкинуть політика близьких. Важливо бачити грань допустимого і мати подібне почуття гумору.

Скорпіон

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415394

День сприятливий для активної діяльності, фізичних навантажень. Попри можливі перешкоди, ви зможете заглибитися в роботу, поліпшити своє матеріальне становище, налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Рекомендується приділити велику увагу дому, зробити важливі покупки.

Стрілець

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415399

Перед тим як що-небудь зробити, спочатку подумайте і порадьтеся з членами сім'ї, колегами або просто компетентними людьми. У цей період ви будете сповнені сил, а от чи зможете застосувати їх з користю для справи, буде залежати не тільки від вас.

Козеріг

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415398

Козерогам день додасть впевненості, допоможе повернути особистий авторитет і важливі привілеї. У складній ситуації вдасться наростити захисну броню. Допоможуть старі знання та зв'язки з впливовими силами, в тому числі, іноземними. Багато Козерогів будуть думати не тільки про себе, скористаються правом просувати свої ідеали або представляти інтереси свого клану.

Водолій

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415395

Суперечливий день, який несе як позитивні, так і негативні тенденції. У фінансовій сфері намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть левову частку прибутку. Ймовірне нове знайомство. Сьогодні у літніх людей можуть виникнути серйозні проблеми. Навіть якщо криза мине, то наслідки можуть бути непередбачуваними.

Риби

Гороскоп на 25 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415397

Зараз для вас вдалий час. Можливо, до вас звернуться за допомогою старі знайомі або, навпаки, прийдуть з новими цікавими пропозиціями. Наразі небажано багато часу приділяти паперовій роботі, оформленню документів. Подібні заняття віднімуть велику кількість життєвої енергії і принесуть роздратування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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