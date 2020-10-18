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Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 19 – 25 жовтня!
Новий жовтневий тиждень буде сповнений приємних сюрпризів для більшості знаків Зодіаку, але комусь таки доведеться побороти давні страхи. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий тиждень осені принесе Овнам порцію натхнення та мотивації, тому важливо скерувати свою енергію у правильне русло. Не забувайте відпочивати та фіксувати у пам'яті приємні миті, адже ця пора року відчутно змінить ваше життя на краще.
Телець
У Тельців попереду дуже насичений період у житті, коли будуть з'являтись нові цілі та бажання, а доля балуватиме приємними несподіванками. Звісно ж, доведеться трохи попрацювати, але результат точно перевершить очікування.
Близнюки
Близнюків очікує також світла смуга, адже майже всі завдання, які будуть перед ними, вдаватимуться без надмірних зусиль. Але це не означає, що можна розслабитись та влаштувати ліниві дні за серіалами. Шукайте для себе нові вершини.
Рак
У Раків зараз починається період у житті, коли важливо присвятити якомога більше часу духовному розвитку. Не зайвими будуть осінні прогулянки, затишні посиденьки з друзями, а також будь-яке розширення світоглядів. До того ж, зараз вдасться побороти шкідливі звички та змінити їх справді корисними.
Лев
Хоч у Левів попереду осінній тиждень з купою непередбачуваних моментів, але не варто дратуватись та злитись. Розставте пріоритети та не звертайте увагу на речі, які не впливають на ваше життя. Не забувайте також робити перерви на відпочинок та відновлювати енергію.
Діва
Новий тиждень осені принесе Дівам нову тему для роздумів, а саме те, як позбавлятись негативних емоцій та думок. Вам потрібно кудись виплеснути все неприємне, яке накопичилось за довгий час, залишається лише обрати спосіб: відпочинок, зміни вдома, шопінг чи просто нова ціль.
Терези
Терезам зараз випаде нагода добре проаналізувати власні дії та визначити, що допомагає вам у житті, а від чого краще відмовитись. Займіться собою, присвячуйте час фізичному та психічному здоров'ю, а також не картайте себе за це.
Скорпіон
Скорпіони на початку тижня можуть відчути, як енергія стрімко їх покидає, але не варто панікувати та хапатись за всі справи водночас. Вже за кілька днів все повернеться у норму, а також вдасться закрити чимало питань, які довго вас турбували.
Стрілець
У Стрільців також стартує дуже сприятливий період у житті, коли їм буде щастити і в коханні, і в фінансах. Це час, коли можна випробовувати свої уміння та починати займатись новими справами. Достатньо налаштуватись на позитивну хвилю і не боятись діяти.
Козеріг
Козероги зараз можуть відчути себе емоційними бульбашками, які можуть луснути у будь-який момент. Однак зорі підготували чимало крутих змін для представників цього знаку, тому збережіть сили, думайте позитивно і знаходьте спосіб виплескувати емоції безпечно.
Водолій
Водоліям нарешті пора взятись за справу, яку чесно можна буде назвати справою життя. ВИ добре знаєте, чого хочете, тому пора до цього наблизитись. Досить відтягувати цей момент, адже зміни вже на прозі. Звісно ж, доведеться зайнятись трохи рутиною, але це того варте.
Риби
Риби цього тижня можуть відчути неймовірну втому, але не варто покладатись на те, що зірки вирішать всі ваші проблеми. Тому поступово розбирайтесь з ними самі, а також не забувайте робити перерви для того, аби відновити сили.
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