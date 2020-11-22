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Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день ще більше підігріє бажання докорінно змінити життя. Але поки рано. Зараз саме час будувати плани, придумувати сюжети і продумувати ходи. А ось ділитися цими думками з кимось не варто. Так що у перервах між думами краще не базікати, а працювати.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність в спілкуванні допоможуть створити вдома атмосферу довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок.
Телець
Якщо до виконання будь-якого завдання ви підійдете не поспішаючи і перед тим, як діяти, все обдумаєте, то можете розраховувати на хороший результат. Цей день сприятливий для походів по магазинах і великих придбань.
Близнюки
Сприятливий день для подорожей та тривалих поїздок. Ймовірне поліпшення фінансового становища: подарунок або вдала покупка. Сон сьогодні здійсниться, якщо він вже снився раніше. Рослини, ліс уві сні або наяву – до несподіваної поїздки.
Рак
День підходить для будь-яких починань і отримання нових знань. Якщо хтось потребуватиме вашої допомоги, то спочатку дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб не потрапити у незручну ситуацію. У сімейному житті і сфері любовних інтересів не варто забувати про свої потреби.
Лев
Сприятливий день для позитивних змін у службовому положенні. Ваша комунікабельність і талант викликати прихильність до себе оточуючих допоможуть домогтися високих результатів. Однак не ставте перед собою глобальних завдань: складні справи не вирішуються в один день.
Діва
У графіку справ, запланованих на цей день, не буде вільного місця. Якщо хтось спробує змінити ваші плани візитом або залучити до своїх справ, постарайтеся будь-яким способом уникнути зустрічей з такою людиною. Бережіть сили, нерви і здоров'я.
Терези
Активний, творчий день. Вир подій сьогодні поглине вас цілком. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити питання з охороною житла. Можливий успіх у фінансових операціях. Однак не варто будувати далекосяжні плани, не можна відмовляти в допомозі оточуючим.
Скорпіон
У цей день можна займатися складними справами, вирішувати спірні питання. Більше уваги приділяйте пошуку корисної інформації. Виступайте ініціатором зустрічей з друзями, близькими людьми, організуйте спільні розважальні заходи. Більше часу проводьте на природі.
Стрілець
Природжена цікавість, прагнення до нового і незвіданого, жага змін можуть штовхнути вас на якусь ризиковану авантюру. Перешкоди на шляху можуть вас розлютити, а відсутність розуміння з боку близьких – довести напругу до межі. Єдиний порятунок – у вашому умінні пробачати образи.
Козеріг
На роботі не слід форсувати події. Потрібно наполегливо продовжувати розпочаті справи. Тим більше, що на допомогу з боку навряд чи варто сподіватися. З боргами, якщо вони у вас є, бажано розрахуватися. Постарайтеся в цей період не робити великі покупки, незабаром гроші вам можуть знадобитися.
Водолій
Сьогодні загостриться здатність до іншого сприйняття проблем. Можливо, ви зможете безпомилково вгадати події найближчого часу. Вам вдасться успішно знайти рішення проблеми, що стосується одного з ваших друзів. Вірогідні віщі сни.
Риби
Ви можете досягти успіху як в роботі, так і в інших областях своєї діяльності. Свій потенціал реалізуйте там, де вас дійсно зрозуміють і схвалять. Зверніться по допомогу, якщо в ній є необхідність. Не роздавайте обіцянок, які не в змозі виконати.
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