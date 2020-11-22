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Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день ще більше підігріє бажання докорінно змінити життя. Але поки рано. Зараз саме час будувати плани, придумувати сюжети і продумувати ходи. А ось ділитися цими думками з кимось не варто. Так що у перервах між думами краще не базікати, а працювати.

І ще: Вихідні у листопаді 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432900

День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність в спілкуванні допоможуть створити вдома атмосферу довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок.

Телець

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432893

Якщо до виконання будь-якого завдання ви підійдете не поспішаючи і перед тим, як діяти, все обдумаєте, то можете розраховувати на хороший результат. Цей день сприятливий для походів по магазинах і великих придбань.

Близнюки

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432895

Сприятливий день для подорожей та тривалих поїздок. Ймовірне поліпшення фінансового становища: подарунок або вдала покупка. Сон сьогодні здійсниться, якщо він вже снився раніше. Рослини, ліс уві сні або наяву – до несподіваної поїздки.

Рак

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432898

День підходить для будь-яких починань і отримання нових знань. Якщо хтось потребуватиме вашої допомоги, то спочатку дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб не потрапити у незручну ситуацію. У сімейному житті і сфері любовних інтересів не варто забувати про свої потреби.

Лев

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432891

Сприятливий день для позитивних змін у службовому положенні. Ваша комунікабельність і талант викликати прихильність до себе оточуючих допоможуть домогтися високих результатів. Однак не ставте перед собою глобальних завдань: складні справи не вирішуються в один день.

Діва

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432894

У графіку справ, запланованих на цей день, не буде вільного місця. Якщо хтось спробує змінити ваші плани візитом або залучити до своїх справ, постарайтеся будь-яким способом уникнути зустрічей з такою людиною. Бережіть сили, нерви і здоров'я.

Терези

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432890

Активний, творчий день. Вир подій сьогодні поглине вас цілком. Ви можете зайнятися благоустроєм свого будинку, квартири, вирішити питання з охороною житла. Можливий успіх у фінансових операціях. Однак не варто будувати далекосяжні плани, не можна відмовляти в допомозі оточуючим.

Скорпіон

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432892

У цей день можна займатися складними справами, вирішувати спірні питання. Більше уваги приділяйте пошуку корисної інформації. Виступайте ініціатором зустрічей з друзями, близькими людьми, організуйте спільні розважальні заходи. Більше часу проводьте на природі.

Стрілець

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432889

Природжена цікавість, прагнення до нового і незвіданого, жага змін можуть штовхнути вас на якусь ризиковану авантюру. Перешкоди на шляху можуть вас розлютити, а відсутність розуміння з боку близьких – довести напругу до межі. Єдиний порятунок – у вашому умінні пробачати образи.

Козеріг

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432896

На роботі не слід форсувати події. Потрібно наполегливо продовжувати розпочаті справи. Тим більше, що на допомогу з боку навряд чи варто сподіватися. З боргами, якщо вони у вас є, бажано розрахуватися. Постарайтеся в цей період не робити великі покупки, незабаром гроші вам можуть знадобитися.

Водолій

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432899

Сьогодні загостриться здатність до іншого сприйняття проблем. Можливо, ви зможете безпомилково вгадати події найближчого часу. Вам вдасться успішно знайти рішення проблеми, що стосується одного з ваших друзів. Вірогідні віщі сни.

Риби

Гороскоп на 23 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 432897

Ви можете досягти успіху як в роботі, так і в інших областях своєї діяльності. Свій потенціал реалізуйте там, де вас дійсно зрозуміють і схвалять. Зверніться по допомогу, якщо в ній є необхідність. Не роздавайте обіцянок, які не в змозі виконати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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