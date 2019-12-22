Гороскоп на 23 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день змушує концентруватися на неприємній або потенційно небезпечній стороні справи, що в ситуації, яка склалася виявиться досить корисним. Аж до вечора можлива зацикленість на складнощах і небезпеці. Важливі справи рекомендується робити вранці. Розслабитися і перемкнути увагу допоможе вечір, який додасть товариськості і оптимізму, допоможе ширше поглянути на речі, принесе приємні новини. Вдалий момент для прояву симпатії.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2019

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Сьогодні найважливіші події чекають Овнів ближче до вечора. Саме в цей час найімовірніший сплеск почуттів та зрушення в справах. Можливий небезпечний поворот у сфері фінансів, податків, бізнесу або любовний сюрприз, що виводить із зони комфорту. Все буде добре, якщо ви не станете метушитися і піддаватися першому ж негативному емоційному імпульсу. Бажана обережність у справах і в інтимній сфері.

Тельцям в цей день рекомендується уникати різких рухів. Не конфліктуйте з начальством, не намагайтеся переконати в чомусь колег, не тисніть на близьких людей, щоб вони підтримали ваші ініціативи. Всіма силами зберігайте емоційний баланс, оскільки від цього буде залежати здоров'я і самопочуття в цілому. Тим, хто давно хотів, але боявся щось поміняти у своєму зовнішньому вигляді, можна ще раз подумати над цим питанням.

Сьогодні ви отримаєте унікальну можливість досягти успіху у всіх ваші починаннях, якщо правильно поставитеся до довіреної вам справи. Якщо ж неправильно – всі ваші старання підуть прахом, як не прикро це усвідомлювати. Що ж, кожна людина сама коваль свого щастя.

Для Раків важливими є сьогодні захист і рівновага, особливо, в кінці дня. Вечір активізує енергію, але підвищить рівень ризику в будь-якій справі, змістить фокус уваги на пристрасті, творчість і авантюру. Ви будете уразливі, якщо діятимете на свій страх і ризик. У такому режимі особливо небезпечні модернізації, інвестиції, сексуальні пригоди.

Леви протягом цього дня зможуть дізнатися безліч новин, пов'язаних з кимось із близьких знайомих. Обговорюючи ці сенсації, не забувайте і про особисті справи. Слід довести до розуму службовий проєкт, допомогти хворому родичу, перевірити шкільну успішність молодшого родича, виконати побутові обов'язки. Понеділок оптимально підходить для коротких поїздок, для сімейних реформ і для придбання нового гардероба.

Займіться зараз побудовою планів на майбутнє. В основному це стосується вашої професійної діяльності. Зараз ваша голова буде працювати в посиленому режимі. День може піднести приємні сюрпризи в любовному відношенні. Час вдалий для нових знайомств.

У першій половині дня Терезам доведеться йти строго обраним курсом. Увечері посилиться напруга, зросте ризик втрат, збитку, кризи, ускладнень в любові, бізнесі, фінансах. Краще утриматися від зайвих витрат, нових кредитів, випадкових поривів. Варто протестувати нову покупку.

Деякі Скорпіони сьогодні будуть зайняті тільки собою. Можливо, з'явиться якась велика мета (наприклад, оздоровитися, стрімко схуднути, позбутися від косметичної вади, придбати дорогий гаджет). Не слід зачіпати почуття людей, які добилися протягом життя значно меншого результату.

Поділіться своєю мудрістю з рідними, бо вони цього серйозно потребують. Навіть не будучи впевненими, що ви можете бути їм хоч чим-небудь корисними, запропонуйте допомогу, вона не буде відкинута.

Перша половина дня у Козерогів повинна бути табу для починань. Увечері щасливий випадок чекає в нематеріальних сферах. Удача найімовірніша, якщо ви не орієнтовані на прибуток, а, наприклад, захищаєтеся або зміцнюєте позиції на майбутнє. У форс-мажорній ситуації важлива ваша вірність своїм принципам, тоді і фортуна вам не зрадить. Варто відкласти угоди, уникати покупок, експериментів, відкриття бізнесу.

Водоліям сьогодні не слід потурати своїм емоціям або інстинктам. Опинившись у владі всього перерахованого, підвищується ризик допустити фатальну помилку. У пріоритеті повинні бути справи, спрямовані на командний успіх. Водоліям, які вийшли у відпустку, на пенсію або у декрет, рекомендується приділити час творчості. Утримайтеся від довгого перебування на відкритому просторі.

Сьогодні справи, пов'язані з грошовими питаннями будуть настільки легко піддаватися вирішенню, що їх можна буде вважати незначними. Однак такими вони не є, і нехтувати ними у жодному разі не слід.

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