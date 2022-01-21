На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 22 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 297
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні ми можемо встати не з тієї ноги. Щоб заспокоїти нерви, корисно прийняти теплу ванну або виплеснути весь негатив у спортзалі. А вже ввечері можна зустрітися з друзями та рідними. Можна навіть влаштувати вечірку, щоб розслабитись та скинути стрес. Також зірки радять переглянути свої плани, можливо, десь ви помилилися і варто підкоригувати деякі проєкти. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Які знаки Зодіаку найбільше заздрять іншим
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Не той день, коли можна бігти назустріч серйозним цілям – сьогодні вам доведеться взятися за щось нудне та обов'язкове. Можливо, доведеться допомагати комусь фізично чи психологічно. Благо, увечері ви можете взятися за щось справді хвилююче – зайнятися улюбленим хобі, приготувати щось смачне, почитати книгу або розслабитися у теплій ванні.
Телець
Тільці будуть у центрі уваги, кажуть зірки. Але попереджають: не всі поділять вашу думку. Уникайте гострих дискусій та конфліктів. А якщо ні, то у вас можуть виникнути неприємності.
Близнюки
Настрій затьмарить погіршення самопочуття у людей зі слабкою психікою та літніх людей. Такі люди можуть відчувати гостре відчуття самотності. У важких випадках буде потрібна допомога лікаря-психіатра.
Рак
День яскравих вражень. Сміливо виходьте з дому – на вулиці на вас чекають не тільки цікаві знайомства, але й вигідні пропозиції. Також відведіть час для близьких – їм не вистачає вашої турботи та тепла. Поговоріть про сьогодення та майбутнє з рідними – це допоможе вам зрозуміти, куди рухатися далі. А ще зірки радять вам генерувати ідеї – блискучі думки можуть обернутися серйозними проєктами.
Лев
Леви можуть сміливо розраховувати на підтримку друзів. Можливо, вони вам допоможуть у якійсь важливій справі. Головне – не втратити почуття міри, кажуть зірки.
Діва
Сьогодні ви можете "ходити по краю прірви" – Діви виявляться залежними від людей, які штовхають їх на протиправні дії. Зросте небезпека травм, зокрема переломів ніг. Вам доведеться зробити вирішальний крок, який визначить ваше становище у майбутньому.
Терези
Відкладіть якомога далі думки про роботу та присвятіть цей день собі та своїм близьким. Тому відключіть будильник та насолоджуйтесь відпочинком. Також можна взятися за ті справи, які вас надихають. Якщо хочеться зайнятися чимось корисним – розберіться з паперами та перевірте свої плани на помилки. Але якщо у вас з'являться якісь ідеї, обов'язково реалізуйте їх зараз, не обмірковуючи обставини.
Скорпіон
Цього дня Скорпіонам не варто брати на себе надто багато, кажуть зірки. Якщо ви вирішите робити все самостійно, то хоча б періодично зупиняйтеся на перепочинок.
Стрілець
День символізує владу та відповідальність. Стрільці-керівники можуть одночасно займатися звітами та планувати нові справи. Багатьом доведеться брати активну участь у долях людей зі свого оточення. Намагайтеся зробити все, що від вас залежить, щоб не розчарувати людей, які чекають від вас реальних результатів.
Козеріг
Виберіть сьогодні себе – займайтеся лише тими справами, які надихають вас. Або розслабтеся до кінчиків пальців. До речі, у цьому може допомогти медитація. Можливо, зараз ви зможете розробити чудовий план, який у майбутньому обов'язково дасть вам успіх. Але поки не розповідайте його будь-кому, щоб зайвий раз не наврочити.
Водолій
Водолії будуть схильні до прояву впертості. Але саме воно зможе наштовхнути вас на якісь цікаві ідеї. Головне – зафіксувати їх і не дати їм розвіятися.
Риби
Завдяки тенденціям цього дня Риби будуть насолоджуватися комфортом та безпекою, а якщо гроші допоможуть здійснити ваші мрії, то щастя буде безмірним. Ви повинні розуміти, що матеріальні блага не ціль, а засіб для досягнення гармонійного та гідного життя.
Читайте також: Астрологи назвали трьох щасливчиків, у яких здійсняться їхні мрії у 2022 році
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором