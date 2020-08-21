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Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 22 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зростає ризик роздування сварки, масових заворушень, збитків. Позбавити рівноваги і почуття самозбереження може елемент знущання, шахрайства, провокації. До агресії підштовхне злопам'ятність, ревнощі або помста. Небезпечно зловживати силою. Одна із загроз дня – зависання конфлікту або проблеми в некомфортній і критичній фазі.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

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Сьогодні Овни зіткнуться з прямою або замаскованою атакою, яка викличе у них роздратування. Буде складно тримати рівновагу. Гнів може затьмарити розум. Зросте спокуса не просто відбити атаку, а помститися: розтоптати ворога, відплатити за реальну або вдавану образу близьким. Варто контролювати силу удару, якщо вам дорогі ваші відносини і досягнення.

Телець

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415393

День пасивний. Ймовірно, чоловікам запропонують вигідну справа, але з грошима доведеться почекати, оскільки результат не може бути блискавичним. Жінки зможуть перемогти в собі страх і сумнів. Події цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про самого себе. Рекомендується розірвати всі непотрібні зв'язки.

Близнюки

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415390

Зараз не варто вступати в словесні баталії. Ваша сила переконання на якийсь період ослабне, і ви самі можете піддатися чужому впливу. Не виключені проблеми в стосунках з коханою людиною, але не вирішуйте питання зопалу. Для нових знайомств це не найкращий час.

Рак

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415389

Сьогодні Раки за гармонію, рівновагу, красу і комфорт, але обстановка схиляє до іншого. День заважає знати міру і провокує на грубий перехід кордонів, в тому числі шляхом провокацій. Небезпечно грати роль миротворця, який активно намагатися комусь сподобатися. Не найкращий день для прийому гостей або для побачення. Не час купувати одяг і косметику, міняти житло або дизайн інтер'єру.

Лев

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415396

День несе подвійну характеристику. Сьогодні не слід розраховувати на заступництво зірок. Вірогідні труднощі у відносинах з партнерами. Не надто сприятливий день для активних дій у сфері бізнесу. Не виключені розбіжності з керівництвом або впливовими людьми, які відмовлять вам у допомозі. Нове знайомство вплине на подальшу долю.

Діва

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415391

Зараз ви можете опинитися у двоякому становищі. З одного боку, на роботі буде багато вдаватися, а з іншого боку, труднощі можуть спостерігатися у стосунках з близькою людиною. Уникайте сварок. Робіть те, про що згодом не станете шкодувати.

Терези

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415388

Початок дня Терезам краще провести на самоті. Не завадить зміцнити здоров'я і внутрішні психологічні опори. Друга половина дня обіцяє зростання напруженості. Нейтралітет проблематичний, оскільки будуть зачеплені ваші інтереси. Будь-який маневр обіцяє ланцюжок небезпечних наслідків.

Скорпіон

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415394

День вирішення протиріч. Можливо, ви зможете перемогти в собі незговірливість і категоричність. Обачність допоможе уникнути нових неприємностей. Результати подій цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Попри схильність до пуританства, для вас сьогодні буде характерна чуттєвість, потяг до життєвих радощів і зручностей.

Стрілець

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415399

У цей період можна досягти великих успіхів, практично не докладаючи зусиль. У любові вас очікують приємні сюрпризи, а деяких представників цього знака – багатообіцяючі знайомства. Цей час сприятливий для великих покупок і облаштування житла.

Козеріг

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415398

Козерогам сьогодні всюди знадобиться підвищена обережність. Особливої уваги потребують сюжети, в яких замішані партнерські зв'язки і ваші особисті амбіції. Необхідно підтримувати баланс інтересів, контролювати сплески праведного гніву, не давати волі ревнощам. Ціна зриву буде високою, оскільки постраждає відразу кілька важливих сфер: кар'єра, будинок, шлюб, самолюбство, репутація.

Водолій

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415395

День символізує ілюзорні уявлення, брехливі обіцянки, обман. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Ваші переживання не будуть марними, підготуйте себе до найгіршого.

Риби

Гороскоп на 22 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415397

Настав час прийняття найвідповідальніших рішень. Покращена розумова діяльність, підвищена здатність до концентрації на суті проблеми і високий рівень самокритичності якнайкраще дозволяють відокремити справді важливе від малозначимого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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