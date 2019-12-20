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Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим

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Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 1

Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Найяскравіший і найдраматичніший період цієї доби – вечір. Сьогодні загостряться всі почуття і потреби, від сексуального потягу і пошуку вигоди до спраги помсти і реваншу. Стануть небезпечними спонтанні пориви і дії з упертості. У разі провалу виручить удача, але навіть вона сьогодні більше любить далекоглядних і витриманих.

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366225
Овнам варто бути уважнішими в переговорах: приємний діалог сьогодні не гарантія повної згоди. Можливі несподіванки у зв'язку з прийдешнім спільним заходом. Вам може бути відмовлено в чомусь важливому, особливо, якщо йдеться про гроші, святкові сюрпризи, важливі справи. Друзі можуть виявитися ненадійними в матеріальних справах.

Телець

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366224
Тельцям сьогодні не рекомендується вірити чиїмось порадам. Особливо актуальний цей прогноз для тих, хто в зараз вирішує якесь складне питання (визначає сімейне майбутнє, розмірковує з приводу потенційного переїзду або оформлення іпотеки). Думайте своєю головою, а також з огляду на попередній життєвий досвід. Субота в цілому непоганий період для проведення дружніх і сімейних заходів. Можна почати підготовку до Нового року.

Близнюки

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366231
Близнюки, сьогоднішній день обіцяє бути яскравим і цікавим. Зірки передбачають багато поїздок і зустрічей з незвичайними людьми. Але ви вже підіграйте фортуні і для початку виберіться з затишного крісла.

Рак

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366230
Сьогодні Ракам доведеться суворіше дотримуватися правил поведінки. Краще конкретно окреслити межі своєї території і не вступати без запрошення на чужу. Не варто "дозволяти собі" і нехтувати формальностями навіть в тому випадку, якщо вам по дружбі пропонують більше свободи. А ось говорити в цей день можна про все. Удвічі корисно підтримати змістовну, пізнавальну бесіду.

Лев

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366227
Для Левів цей день, скоріш за все, буде сповнений приємними сюрпризами і несподіванками. Комусь судилося отримати цінний презент, хтось дивним чином розбагатіє, комусь вдасться підкорити людину, за чию увагу боролася значна армія шанувальників або шанувальниць. Сімейним Левам рекомендується якомога рідше демонструвати егоїзм. Також не варто навмисно провокувати ревнощі з боку свого партнера по шлюбу.

Діва

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366233
Цей день наповниться величезною кількістю різних подій і справ, тому ви швидко підете від своїх внутрішніх переживань і пізніше вже навряд чи до них повернетеся. Все стабілізується.

Терези

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366232
Сьогодні Терези знайдуть спосіб втекти від рутини і обмежень. Вашим порятунком може стати творчість, спілкування, зустріч з дітьми, нестандартний проєкт, підготовка до свята. Привід для втечі – нештатна ситуація. Але свобода від одних рамок не скасує інші. Можуть чергуватися хвилини підйому і депресії.

Скорпіон

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366228
Скорпіони сьогодні навряд чи знайдуть потрібні аргументи, щоб виграти суперечку з кимось із близьких членів сім'ї. Можливо, виникнуть розбіжності з найближчим сусідом або з співробітником якоїсь організації. Після полудня підвищується ймовірність дивовижних зустрічей. Можливо, десь в натовпі промайне людина, з якою пов'язані суперечливі спогади. Тим, хто недавно перервав любовний роман, слід стримати свій порив подзвонити (написати) експоловинці.

Стрілець

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366234
Сьогоднішній день просто прекрасно підходить для того, щоб провести його так, як вам хочеться. Не звертайте уваги на тих, хто буде з вами не згоден. Зрештою, лише ви маєте право вирішувати, як вам буде краще жити.

Козеріг

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366226
Позитивні сторони цього дня для Козерогів приглушені, зате негативні проявлені у всій красі. Можливі жорсткі рамки, фінансові сюрпризи. Головною перешкодою може стати невіра в себе або нездужання. Зірки радять не спокушати долю і вибрати стратегію мудрої обережності. Не біда, якщо при цьому буде порушене самолюбство і залишаться "голодними" амбіції: незабаром ви надолужите згаяне.

Водолій

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366223
Водоліїв в цей день будуть переслідувати дивні ідеї родичів або близьких друзів. Швидше за все, ними і будете займатися аж до пізнього вечора. Є ймовірність, що з вини цих справ залишаться без уваги особисті плани (наприклад, побутові справи, розважального роду поїздка або побачення). Не слід допускати песимізм (особливо актуально для тих, хто займається творчістю).

Риби

Гороскоп на 21 грудня 2019: для яких знаків Зодіаку цей день буде найяскравішим - фото 366229
Сьогодні вам по плечу будуть блискучі афери та інші, не зовсім високоморальні, але викликаючі мимовільну повагу своєю сміливістю і витонченістю діяння.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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