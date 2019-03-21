Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2019 за картами Таро: прогноз для вас

Актуальний гороскоп за картами Таро радить деяким знакам Зодіаку зосередитися на роботі, а декому пророкує несподівані зустрічі. Дізнайтеся, що очікує вас!

Гороскоп за картами Таро на 21 березня 2019 прогнозує представникам всіх знаків Зодіаку нестабільний період. Читайте, яка карта сьогодні випала саме вам!

І ще: Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку

Гороскоп на 21 березня 2019 за Таро

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Карта "Луна"

Здається, у вас щодо цього дня були не дуже хороші передчуття. Можливо, ви бачили поганий сон або що-небудь ще. Не варто намагатися побачити в цьому щось особливе. Швидше за все, справа просто у втомі або в складних відносинах з навколишніми.

Однак в будь-якому випадку не форсуйте події, будьте обережні й пильні у всьому, за що беретеся сьогодні. Така тактика найбільш перспективна, оскільки дозволить не "злякати" щось хороше, що, можливо, поки що не видно за внутрішніми проблемами й дискомфортом.

Карта "Десятка Кубків"

Сьогодні щось вдало завершиться або досягне своєї кульмінації. Це може стосуватися розпочатої справи або емоційного стану. Можливо, в цей день ви, нарешті, звільнитеся від сумнівів і тривог. У всякому разі, вам вдасться досягти гармонії з самим собою і навколишнім світом.

А для того, щоб створити найкращі умови для свого щастя, намагайтеся якомога більше часу бути на людях. Та й справді, подумайте: ну як добра звістка може дійти до вас, якщо ви після тривалого очікування цілий день наодинці під замком! І хто зможе підняти вам настрій, не бачачи й не чуючи вас?

Карта "Зірка"

Сьогоднішній день – час надій і перспектив, що відкриваються. Зірки прихильні вашим намірам, так що вам дозволено помріяти, пофантазувати. Але якщо ви станете не тільки мріяти, а й зважитеся на будь-які практичні дії, то вони виявляться важливими для вашого майбутнього.

Найкраще було б присвятити цей день тому, що вам підкаже ваш внутрішній голос. Якщо ж інтуїція мовчить, то має сенс переглянути старі, відкладені "на потім" плани. Імовірно, що вони цілком життєздатні.

Карта "Вісімка Жезлів"

Сьогоднішній день – час суцільних експромтів. Змінювати плани буде то телефонний дзвінок, то розмова з випадково зустрінутим знайомим, то ще що-небудь. Але це не має стривожити вас, тому що будь-які новини будуть добрими.

Тим часом, без хвилювань ви все ж, швидше за все, обійтися не зможете, тому що навряд чи зумієте холоднокровно реагувати на них. Саме тому для вас має сенс прожити цей день не поодинці, а знайти собі на сьогодні помічника, порадника, який допомагав би вам в складних ситуаціях.

І найприємніше, що, можливо, ваш сьогоднішній помічник надалі буде означати в вашому житті дуже багато.

Карта "Туз Кубків"

Нехай домінантною думкою стане для вас сьогодні думка про щастя. Точніше, про способи його досягнення. А ще про те, що потрібно користуватися будь-якою нагодою для цього.

Приводів же відчувати радість і гармонію у вас сьогодні буде чимало. І, в першу чергу, в особистих стосунках. А щоб це було саме так, поставтеся з довірою до своєї інтуїції й будьте емоційно відкриті.

Найбільше задоволення вам принесе залагодження старого конфлікту. Якщо у вашому житті було щось подібне, то сьогоднішній день – оптимальний момент для ліквідації проблеми. Не пропустіть його.

Карта "Шістка Кубків"

У цей день ви раптом відчуєте, що всі труднощі позаду. Або, принаймні, ось-ось залишаться позаду. І усвідомлюєте, що попереду світлий період успіхів і удач. Відчуття у вас сьогодні будуть майже ті самі, які людина відчуває на свіжому повітрі під сонячними променями, коли виходить з приміщення, в якому довго-довго перебувала. Якщо вам захочеться стрибати від радості, зробіть це, не соромтеся! Подумайте про те, чого б вам хотілося найбільше на світі, і зробіть це для себе. А може бути, вам до душі проведення часу з друзями? Не відмовляйте собі й в цьому.

Карта "Сила"

Сьогодні можуть з'явитися тіні минулого. Не можна заздалегідь сказати, чи будуть вони приємними. Отже, неможливо точно визначити, чи виявиться нинішній день позитивним, або ж вам доведеться пережити й негативні моменти.

Незалежно від обставин, дуже важливо не втратити голови й не наробити необачних вчинків, про які довелося б пошкодувати в майбутньому. Можливо, часом вас буде долати спокуса схитрувати, відмахнутися від обов'язків або піти найлегшим шляхом. Не піддавайтеся. Чесність і відповідальність – ось ваші справжні союзники на сьогодні.

Карта "Колісниця"

Сьогодні все за те, щоб у ваших справах намітилися серйозні зрушення. Очікування позаду, тому сконцентруйтеся на тому, які ваші цілі. Ще раз проаналізуйте, чи все враховано для того, щоб можна було розраховувати на динаміку і прогрес. Зрозуміло, якщо ви вирішите весь день пролежати на улюбленому дивані, то розраховувати на якісь зміни вам не доведеться.

Безперспективні даремна суєта й трата енергії. Однак, якщо ви виявите готовність поставитися до будь-яких подій цього дня з інтересом, цікавістю і позитивом, то можете розраховувати на велику удачу.

Карта "Двійка Кубків"

Сьогодні такий день, про який говорять: "душа співає". Відчуття емоційного підйому, душевного комфорту і сердечності буде супроводжувати вас до самого вечора. Саме сьогодні велика ймовірність зустріти велику любов, налагодити нестабільні стосунки.

Але пам'ятайте, що вам рекомендовані активні дії. Інакше прихильна доля може неодмінно пройти повз і вибрати для своїх дарів більш відповідний об'єкт. Одним словом, беріть ініціативу у свої руки й будьте поблажливі до настроїв і бажань навколишніх.

Карта "Король Кубків"

Те, до чого ви довго прагнули, сьогодні виявиться вже зовсім поруч. Від вас буде потрібно лише повна емоційна готовність до цього й останнє, вирішальне докладання зусиль. При цьому дуже важливо поставитися з повною довірою до підказок своєї інтуїції й уяви.

До того ж, сьогодні вам може зустрітися людина, яка згодом зіграє у вашій долі значну роль. Це буде тонка, глибока людина, вплив якої виявиться виключно позитивним.

Карта "Паж Пентаклів"

У цей день ви весь час будете бажати відчути міцну опору. Факти й тільки факти приваблюють вас як єдиний вагомий аргумент в будь-якій справі або розмові. Ніяких домислів!

Завдяки цьому ви весь день будете акуратно робити те, що було намічено. Намічати ж постарайтеся реальні, "земні" завдання, які вимагають в буквальному сенсі докласти руки, – прибирання в будинку, роботу в саду або майстерні, рукоділля. І тоді все, за що ви ні візьметеся, буде приносити вам задоволення.

Карта "Четвірка Жезлів"

Сьогодні можуть, нарешті, вирішитися проблеми, які до сих пір здавалися зайшли у глухий кут. У вас є для цього всі можливості. Втім, не тільки проблеми, але і будь-яка справа, розпочата раніше, сьогодні може, нарешті, отримати логічне завершення, яке цілком задовольнить вас. В цей день вам вдаватимуться будь-які компроміси, причому так, що і власні інтереси й бажання не будуть утиснені або забуті.

Якщо у вас на серці є яка-небудь неприємна розмова, яку весь час відкладаєте, або ви ніяк не можете зважитися на неприємний телефонний дзвінок, зробіть це саме сьогодні.

Читайте також: Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку