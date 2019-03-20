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Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні – 21 березня 2019 року – радить декому зосередитися на роботі, а комусь зорі пророкують несподівані зустрічі. Дізнайтеся, що варто очікувати саме вам!
Гороскоп на 21 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку вдалий період для розвитку кур'єри. Овнам сьогодні неабияк допоможе почуття гумору, а от Близнюкам зорі пророкують яскравий день. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!
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Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Будьте готові до того, що хтось зранку зіпсує вам настрій на весь день. Постарайтеся не призначати на першу половину дня зустрічі і візити. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно знайти спільну мову з родичами і близькими людьми. Справитися з поганим настроєм допоможе почуття гумору.
Телець
День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, адже багато з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких: можливі ускладнення у відносинах з дітьми.
Близнюки
День обіцяє бути яскравим і незабутнім. Ви будете почувати себе добре, легко і невимушено. Не переоцінюйте свої сили і можливості, вони не безмежні. За умови, що ви будете витрачати гроші розумно, їх повинно вистачити надовго. Всі покупки, які ви захочете сьогодні зробити, виявляться вдалими.
Рак
Починається період нової якості, переходу в інший стан, позбавлення від всього непотрібного. Сприятливо змінити свою зовнішність, вилікувати складні захворювання. Зорі рекомендують позбутися шкідливих звичок, гордині і зарозумілості.
Лев
Сприятливий у фінансовому плані день. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте несподіваний прибуток. В особистих справах ймовірні проблеми, і вам буде потрібна порада або допомога близьких друзів. Не соромтеся звернутися до них, незважаючи на гордість.
Діва
День відзначений дрібними клопотами. Вам доведеться відмовитися від намічених планів і перенести увагу на проблеми близьких людей. Почуття жалю і усвідомлення свого обов'язку виявляться вище за власне благополуччя. Дівам рекомендують стримати свої запити і зуміти протистояти спокусам.
Терези
Сьогодні сприятливі контакти, ділові зустрічі, оформлення документів. У другій половині дня можливі непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання, обіцянки. Всі неприємності сприймайте без зайвих емоцій. Ті, хто зараз самотній, ймовірно, зустрінуть свою половину.
Скорпіон
День несе мир і відновлення рівноваги. Першу половину дня присвятіть оформленню ділових паперів і документів. Вірогідні перевірки та інспекції. Постарайтеся більше відпочивати, сплануйте відпустку на найближчий час. Скасуйте всі візити.
Стрілець
Хороший день для подорожі, прогулянок на свіжому повітрі, активного відпочинку. Слід займатися тільки нагальними життєвими справами. Можливо погіршення самопочуття, травматизм. Звертайте на себе підвищену увагу.
Козеріг
Цього дня ваші почуття придбають особливої гостроти. Ви зможете зняти напругу, зайнявшись улюбленою справою, відклавши всі домашні обов'язки на другу половину дня. Залишок дня проведіть разом з рідними.
Водолій
Ваш життєвий потенціал сьогодні на висоті. Нові справи будуть успішними, проте нерішучість або втручання чогось стороннього можуть негативно позначитися на результаті. Ймовірна романтична зустріч з давньою симпатією чи інтимні стосунки з близькою людиною, які надовго залишаться в пам'яті.
Риби
День відзначений важливими змінами та отриманням несподіваних неприємних звісток. Можливо, вам запропонують вигідну справу. Але не поспішайте давати згоду, інакше можливі помилки. У другій половині дня ймовірне відчуття тривоги і недобрі передчуття.
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