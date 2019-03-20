Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 146
Читайте гороскоп українською на 21-03-2019 - фото 1
Читайте гороскоп українською на 21-03-2019 / maximum.fm

Актуальний гороскоп на сьогодні – 21 березня 2019 року – радить декому зосередитися на роботі, а комусь зорі пророкують несподівані зустрічі. Дізнайтеся, що варто очікувати саме вам!

Гороскоп на 21 березня 2019 прогнозує всім знакам Зодіаку вдалий період для розвитку кур'єри. Овнам сьогодні неабияк допоможе почуття гумору, а от Близнюкам зорі пророкують яскравий день. Читайте, що приготували вам зірки на сьогоднішній день!

І ще: Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 березня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307608

Гороскоп для Овна

Будьте готові до того, що хтось зранку зіпсує вам настрій на весь день. Постарайтеся не призначати на першу половину дня зустрічі і візити. Через емоційно напружений фон вам буде вкрай складно знайти спільну мову з родичами і близькими людьми. Справитися з поганим настроєм допоможе почуття гумору.

Телець

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307600

Гороскоп для Тельця

День сприятливий для ділових знайомств. Однак, не поспішайте приймати всі пропозиції, адже багато з них згодом можуть виявитися збитковими. Будьте терплячі і уважні до близьких: можливі ускладнення у відносинах з дітьми.

Близнюки

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307611

Гороскоп для Близнят

День обіцяє бути яскравим і незабутнім. Ви будете почувати себе добре, легко і невимушено. Не переоцінюйте свої сили і можливості, вони не безмежні. За умови, що ви будете витрачати гроші розумно, їх повинно вистачити надовго. Всі покупки, які ви захочете сьогодні зробити, виявляться вдалими.

Рак

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307601

Гороскоп для Рака

Починається період нової якості, переходу в інший стан, позбавлення від всього непотрібного. Сприятливо змінити свою зовнішність, вилікувати складні захворювання. Зорі рекомендують позбутися шкідливих звичок, гордині і зарозумілості.

Лев

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307607

Гороскоп для Лева

Сприятливий у фінансовому плані день. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте несподіваний прибуток. В особистих справах ймовірні проблеми, і вам буде потрібна порада або допомога близьких друзів. Не соромтеся звернутися до них, незважаючи на гордість.

Діва

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307605

Гороскоп для Діви

День відзначений дрібними клопотами. Вам доведеться відмовитися від намічених планів і перенести увагу на проблеми близьких людей. Почуття жалю і усвідомлення свого обов'язку виявляться вище за власне благополуччя. Дівам рекомендують стримати свої запити і зуміти протистояти спокусам.

Терези

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307606

Гороскоп для Терезів

Сьогодні сприятливі контакти, ділові зустрічі, оформлення документів. У другій половині дня можливі непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання, обіцянки. Всі неприємності сприймайте без зайвих емоцій. Ті, хто зараз самотній, ймовірно, зустрінуть свою половину.

Скорпіон

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307610

Гороскоп для Скорпіона

День несе мир і відновлення рівноваги. Першу половину дня присвятіть оформленню ділових паперів і документів. Вірогідні перевірки та інспекції. Постарайтеся більше відпочивати, сплануйте відпустку на найближчий час. Скасуйте всі візити.

Стрілець

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307604

Гороскоп для Стрільця

Хороший день для подорожі, прогулянок на свіжому повітрі, активного відпочинку. Слід займатися тільки нагальними життєвими справами. Можливо погіршення самопочуття, травматизм. Звертайте на себе підвищену увагу.

Козеріг

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307603

Гороскоп для Козерога

Цього дня ваші почуття придбають особливої гостроти. Ви зможете зняти напругу, зайнявшись улюбленою справою, відклавши всі домашні обов'язки на другу половину дня. Залишок дня проведіть разом з рідними.

Водолій

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307609

Гороскоп для Водолія

Ваш життєвий потенціал сьогодні на висоті. Нові справи будуть успішними, проте нерішучість або втручання чогось стороннього можуть негативно позначитися на результаті. Ймовірна романтична зустріч з давньою симпатією чи інтимні стосунки з близькою людиною, які надовго залишаться в пам'яті.

Риби

Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 307602

Гороскоп для Риби

День відзначений важливими змінами та отриманням несподіваних неприємних звісток. Можливо, вам запропонують вигідну справу. Але не поспішайте давати згоду, інакше можливі помилки. У другій половині дня ймовірне відчуття тривоги і недобрі передчуття.

Читайте також: Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4142
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 1942
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
  • Вчора, 19:21
  • 2148
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл