Гороскоп на 20 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 липня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Події сьогоднішнього дня розчарують борців за швидкий прогрес, налякають порушників і обнадіють тих, хто вірний старим принципам. Нездоланний бар'єр змусить перервати дорогу, суперечку або бій. Азартних і агресивних людей зупинить перспектива відплати. Про "відкат системи" до колишньої форми контролю та пресингу нагадає тимчасове повернення окремих осіб на колишні ролі і посади. Знову в силі старі друзі і старі вороги. Може виявитися нездійсненним завдання скинути баласт, наприклад, позбутися від шкідливої звички.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2020

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У цей день Овнам краще не зменшувати взятий напередодні темп і всюди діяти по гарячих слідах. Якщо для вирішення завдання вам необхідна зустрічна симпатія або активна партнерська підтримка, зірки радять приступити до справи якомога раніше: до вечора у відносинах стане менше визначеності і більше "туману", потрібна вам людина може піддатися сумнівам або без пояснень зникнути з горизонту.

З самого ранку чекайте непорозумінь і розбіжностей. Не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми або невдачами у сфері професійної діяльності. Не засмучуйтеся, якщо день видасться вам нелегким.

Не потрібно зволікати – необхідно швидко і чітко виконувати поставлені завдання, і тоді будь-які починання будуть успішними. У ділових відносинах все відмінно! Перспективними будуть переговори. Не нехтуйте отриманою інформацією. Можливі несподівані зустрічі, відновлення відносин.

Сьогодні влада над людьми і подіями для більшості Раків є всього лише приємною ілюзією. Ефект від ваших промов і дій буде слабким, а часом і зовсім уявним. День підживлює залежність, знижує вашу впевненість у своїх думках і почуттях. Краще не приймати рішень, не починати справ, почекати з самопрезентацією. Не варто заводити нові дружні і романтичні зв'язки.

День морального очищення, духовних шукань і зосередження на філософських проблемах. Будь-яка робота, що вимагає активних дій, або властива вам рішучість ляжуть на плечі важким тягарем. Добре проявляти милість, великодушність, заступництво. Не можна відмовляти у виконанні прохань або приймати жорсткі рішення.

Ставте перед собою реальні завдання. Не варто намагатися когось обдурити. Єдиний результат, якого ви досягнете при цьому, – зіпсований настрій. Мало того, що ви будете знервовані, так ще це рикошетом торкнеться і оточуючих.

В атмосфері цієї доби Терези стають ідеалістами і можуть зробити вибір на користь бажаного, а не дійсного. Зірки підказують, що серйозні помилки вам зараз не загрожують, але цілком можлива ідеалізація окремих моментів – наприклад, якихось конкретних речей, людей або сервісів. Чи не найкращий момент для ділових переговорів: ви будете ухильні і м'які там, де потрібні прямота і жорсткість.

День карми. Події минулого літа можуть серйозно вплинути на ваш настрій і здоров'я. Сприятливе вирішення важливих опитувань і благополучний результат справи принесуть спокій і впевненість у завтрашньому дні. Можливо, з'являться нові надії і плани. Сьогодні краще відпочивати або займатися тільки звичною для себе домашньою роботою.

День повинен бути плідним у професійному відношенні. Складіть план дій і починайте вирішувати першочергові завдання. Справ виявиться багато, але ви легко впораєтеся з будь-яким обсягом роботи. Успішно будуть складатися ділові переговори, зустрічі, короткі відрядження. Нові знайомства також можливі, але лише в тому випадку, якщо ініціатива виходитиме від вас.

Козерогам сьогодні небажано займатися напруженою відповідальною роботою, а також дрібними справами, що потребують підвищеної акуратності і ідеального окоміру. Аж до ночі можливі проблеми з концентрацією уваги, точною діагностикою і системним критичним мисленням. Не виключено, що будуть допущені помилки і доведеться переробити саме той фрагмент роботи, який вам найбільше подобався.

День пов'язаний з ілюзіями, самообманом. Регресивний рух Меркурія вказує на небезпеку бути ошуканим в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки. При зверненні в урядові організації або при роботі з документами протипоказані поспішність, надмірна довірливість. Досить імовірно нове короткочасне захоплення. Не варто сліпо довіряти партнерам.

На роботі ніяких серйозних змін не передбачається. Краще зайнятися тим, що дається вам без особливих зусиль. У цей день будьте обережними в усьому, що робите і говорите. Постарайтеся уникати спілкування з людьми, в яких відчуваєте злу силу. Хтось може вам позаздрити.

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