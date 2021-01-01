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Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 1

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Доведеться займатися чужими справами більше, ніж своїми. Проте це буде цікаво і навіть приємно: можна допомогти людям, які важливі для вас. Буде можливість виправити якісь старі помилки, відновити романтичні стосунки, які ви колись припинили і потім жаліли про це. Що б не відбувалося, не квапте подій.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 січня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435865

Важкий і небезпечний день. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Стежте за прикметами і правильно їх аналізуйте. Можливо, у вас з'являться нові плани на найближче майбутнє, однак розповідати про свої задуми не варто, оскільки це може привернути до вас увагу недоброзичливців.

Телець

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435876

Сприятливий день для сімейних відносин, любовних пригод, укладення шлюбу. Не виключено, що початок дня потребує прийняття важливих рішень в особистому житті. Зірки радять зважити свої можливості і не підвищувати свої очікування щодо партнераю Гармонія в спілкуванні з близькою людиною, довіра і доброзичливість сприятливо позначаться на вашому душевному комфорті.

Близнюки

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Критичний день, пов'язаний з обманом, хворобою і образою. Несприятливий день для будь-яких справ. Ймовірно, цілий день вам доведеться розриватися між домом і роботою, намагаючись залагодити сімейні справи і професійні проблеми. Сьогоднішнє перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті.

Рак

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435871

Не конфліктуйте ні з ким, стримуйте себе і не витрачайте життєві сили через дрібниці. Можливість вирішення в цей день будь-яких проблем вкрай мала. Спілкування і ділові контакти не принесуть вам задоволення. Ваш візит до лікаря може виявитися малоприємним, позаяк діагноз буде для вас повною несподіванкою.

Лев

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435872

Сатанинський день. Імовірність невдач в сфері професійної діяльності, фінансових втрат або розриву дипломатичних відносин з партнером дуже велика. Необхідні відповідальність, протистояння спокусам і стриманість. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Слідкуйте за прикметами і правильно їх аналізуйте.

Діва

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Однак не рекомендується йти до своєї мети в сліпому пориві. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість. Добре починати подорожі, приймати водні процедури, займатися спортом.

Терези

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Ваш інтелектуальний рівень, творчий підйом, особиста чарівність і бажання вразити оточуючих послужать успіху в справах і відносинах з коханою людиною. Ви можете втілити в реальність самі незвичайні і потаємні бажання. День вдалий для великих покупок і придбань.

Скорпіон

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування. Зірки радять прислухатися до думки оточуючих, не нав'язувати своїх думок, виключити агресивність і недоброзичливість. Ймовірно, несподівані знайомства або відновлення старих зв'язків відкриють можливості для пошуку нових джерел заробітку. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на майбутній фінансовий прибуток.

Стрілець

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Критичний день, пов'язаний обманом, хворобою і образою, несприятливий день для будь-яких справ. Стрільцям цілий день доведеться розриватися між службовим обов'язком і особистими справами, намагаючись залагодити всі проблеми одночасно. Сьогоднішнє перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті.

Козеріг

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Не виключене з'ясування стосунків. Позначиться втома і перенапруження протягом тижня. Будьте уважні і обережні з родичами і близькими друзями, щоб не зачепити їхнє самолюбство, не викликати ревнощів або заздрості. Посилиться потреба в спілкуванні з природою. В результаті ви отримаєте великий енергетичний запас і оновлення почуттів.

Водолій

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Присвятіть цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Не виключено, що будь-які активні дії приведуть до конфронтації з оточуючими. Постарайтеся обмежити спілкування. Згодом труднощі і перешкоди, які стоять на вашому шляху, будуть подолані.

Риби

Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435867

Сприятливий день, що несе спокій, набуття нових джерел заробітку, самозаглиблення. Можливі деякі позитивні зміни у фінансовому становищі, однак непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть весь прибуток. Бійтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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