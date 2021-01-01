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Гороскоп на 2 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 січня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Доведеться займатися чужими справами більше, ніж своїми. Проте це буде цікаво і навіть приємно: можна допомогти людям, які важливі для вас. Буде можливість виправити якісь старі помилки, відновити романтичні стосунки, які ви колись припинили і потім жаліли про це. Що б не відбувалося, не квапте подій.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 січня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Важкий і небезпечний день. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Стежте за прикметами і правильно їх аналізуйте. Можливо, у вас з'являться нові плани на найближче майбутнє, однак розповідати про свої задуми не варто, оскільки це може привернути до вас увагу недоброзичливців.
Телець
Сприятливий день для сімейних відносин, любовних пригод, укладення шлюбу. Не виключено, що початок дня потребує прийняття важливих рішень в особистому житті. Зірки радять зважити свої можливості і не підвищувати свої очікування щодо партнераю Гармонія в спілкуванні з близькою людиною, довіра і доброзичливість сприятливо позначаться на вашому душевному комфорті.
Близнюки
Критичний день, пов'язаний з обманом, хворобою і образою. Несприятливий день для будь-яких справ. Ймовірно, цілий день вам доведеться розриватися між домом і роботою, намагаючись залагодити сімейні справи і професійні проблеми. Сьогоднішнє перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті.
Рак
Не конфліктуйте ні з ким, стримуйте себе і не витрачайте життєві сили через дрібниці. Можливість вирішення в цей день будь-яких проблем вкрай мала. Спілкування і ділові контакти не принесуть вам задоволення. Ваш візит до лікаря може виявитися малоприємним, позаяк діагноз буде для вас повною несподіванкою.
Лев
Сатанинський день. Імовірність невдач в сфері професійної діяльності, фінансових втрат або розриву дипломатичних відносин з партнером дуже велика. Необхідні відповідальність, протистояння спокусам і стриманість. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Слідкуйте за прикметами і правильно їх аналізуйте.
Діва
Сильні емоції або сторонній вплив можуть повністю опанувати вами. Однак не рекомендується йти до своєї мети в сліпому пориві. Щоб уникнути помилок, рекомендується обережність і розважливість. Добре починати подорожі, приймати водні процедури, займатися спортом.
Терези
Ваш інтелектуальний рівень, творчий підйом, особиста чарівність і бажання вразити оточуючих послужать успіху в справах і відносинах з коханою людиною. Ви можете втілити в реальність самі незвичайні і потаємні бажання. День вдалий для великих покупок і придбань.
Скорпіон
Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування. Зірки радять прислухатися до думки оточуючих, не нав'язувати своїх думок, виключити агресивність і недоброзичливість. Ймовірно, несподівані знайомства або відновлення старих зв'язків відкриють можливості для пошуку нових джерел заробітку. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на майбутній фінансовий прибуток.
Стрілець
Критичний день, пов'язаний обманом, хворобою і образою, несприятливий день для будь-яких справ. Стрільцям цілий день доведеться розриватися між службовим обов'язком і особистими справами, намагаючись залагодити всі проблеми одночасно. Сьогоднішнє перенапруження може негативно позначитися на вашому самопочутті.
Козеріг
Не виключене з'ясування стосунків. Позначиться втома і перенапруження протягом тижня. Будьте уважні і обережні з родичами і близькими друзями, щоб не зачепити їхнє самолюбство, не викликати ревнощів або заздрості. Посилиться потреба в спілкуванні з природою. В результаті ви отримаєте великий енергетичний запас і оновлення почуттів.
Водолій
Присвятіть цей день детальному розгляду своїх життєвих успіхів і невдач. Не виключено, що будь-які активні дії приведуть до конфронтації з оточуючими. Постарайтеся обмежити спілкування. Згодом труднощі і перешкоди, які стоять на вашому шляху, будуть подолані.
Риби
Сприятливий день, що несе спокій, набуття нових джерел заробітку, самозаглиблення. Можливі деякі позитивні зміни у фінансовому становищі, однак непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть весь прибуток. Бійтеся пліток, чужих порад, наклепу заздрісників.
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