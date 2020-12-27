Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 28 грудня – 3 січня!

Кінець 2020 та початок 2021 року будуть сповнені активності та нових вражень для всіх знаків Зодіаку, але комусь вдасться зарядитись натхненням, а комусь потрібно буде добряче попрацювати в останні дні грудня. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 28 грудня – 3 січня

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Для Овнів новий тиждень стане своєрідним стартом не лише року, а й нових звершень. Набирайтесь сил та енергії, щоб впоратись з усім до 31 грудня, а потім влаштуйте максимальний відпочинок. Тому першу частину тижня варто якісно розпланувати, щоб потім не отримати неприємні нагадування.

Тельцям цього тижня буде щастити у всьому, за що вони будуть братись. Але дуже важливо під час такої ейфорії від вдачі не хапатись за стільки завдань, скільки неможливо виконати у короткий термін. Пам'ятайте, що потрібно відпочивати, щоб отримувати

Близнюкам зараз рекомендують звернути більше уваги на своє особисте життя, тому спробуйте знайти час для того, аби провести його з найближчими людьми. Часто ви забуваєте про них у стрімкому бажанні встигнути все, тому пора компенсувати це своєю турботою.

Ракам астрологи радять цього тижня уважніше підбирати слова, адже не лише вас легко образити спонтанними розмовами, а й ви можете завдати комусь справді душевного болю. Також краще зосереджувати увагу на позитивних моментах, яких цього тижня точно не бракуватиме.

Левам цього тижня потрібно настільки вдало розпланувати свій час, щоб встигнути і попрацювати над справами, і проявити свою доброту до інших. Ви інколи ставите надто високу планку у стосунках, тож пора її зробити реальнішою. Якщо у вас є друга половинка, то покажіть їй свою любов.

Дівам пора припинити думати про погане та намагатись попіклуватись про всіх, адже святковий настрій не з'явиться за такого стану справ. Тому вмикайте свій егоїзм та ловіть приємні миті, адже життя насправді значно краще, аніж здається.

До кінця року Терезам випаде нагода стикнутись з чималою кількістю труднощів, але всі вони насправді є дрібницями, про що варто собі нагадувати. А от новий рік принесе чимало натхнення та нових цілей, тому дозвольте собі відпочити перед тим, як до них приступати.

Скорпіонів очікує доволі сприятливий тиждень, коли справ буде вдосталь, але вам все буде вдаватися без надмірних зусиль. Що ж до стосунків, то тут краще уникати компанії людей, через яких вас накриває туга. Також не зайвим буде трішки добріше ставитись до тих, хто справді про вас турбується.

У Стрільців починається дуже продуктивний період у житті, коли цілком заборонено лінуватись. Пора нарешті братись за стан справ та рухатись до свого ідеального життя. Ви здатні звернути гори, тож ніколи не сумнівайтесь у своїх силах!

Козерогам кардинально заборонено хвилюватись через дурню, адже вони можуть втратити шанс перезавантажитись. Зараз той час, коли всі ідеї будуть перетворюватись у реальність, а світогляд буде розширюватись доволі стрімко. Не варто відмовлятись від такого шансу.

Водоліям новий тиждень принесе уміння дослухатись до своєї інтуїції. Ви дуже добре відчуваєте інших людей, але все одно частенько робите помилки. Настав час припинити піддаватись обставинам та рухатись лише вперед!

Час навчитись спілкуватись з не надто приємними людьми, а також відстоювати свою думку. Не дозволяйте нікому ображати свій світогляд, але не плутайте це з чесною критикою. Зараз ви починаєте свій шлях сяяння, тому наберіться енергії, щоб не зважати на інших.

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